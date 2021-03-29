Пандемія гніву: 5 дієвих порад, як впоратися з негативом під час роботи вдома

Пандемія COVID-19 внесла свої корективи у різні сфери людського життя. Зокрема, одна з найважливіших – більшість людей почали працювати дистанційно. Часто робота в ізоляції спричиняє неконтрольовані емоції. Читайте 5 порад, які допомагають позбутися гніву та зосередитися на роботі.

Контролюйте свої емоції

Гнів – це природна емоція, в ньому можуть бути і позитивні сторони. Наприклад, виправданий гнів спонукав чорношкірих американців і їхніх союзників діяти відповідно до своїх переконань і сформувати великий політичний рух в США.

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Однак навіть праведний гнів може придушити людину і змусити її поводитися нераціонально, якщо не контролювати свої емоції. Гнів може навіть викликати хворобу, виснажуючи тіло і послаблюючи імунну систему.

Рішення. Замість того, щоб кидатися головою в конфлікт, свідомо сповільніться, зупиніться і поверніться до своїх емоцій. Експерти запевнили, що визнання і переживання наших емоцій може запобігти їх вихід з-під контролю.

Якщо визначити свої почуття та емоції – можна досить розсіяти ситуацію, що дозволить знову зосередитися на роботі.

Шукайте емоційне підтвердження

Багато людей через пандемію працюють з дому. Вони перебувають в умовах ізоляції і позбавлені багатьох звичайних джерел задоволення і розслаблення. За словами експертів, через це можна легко застрягти в поганому настрої.

Рішення. Щоб дрібні неприємності не накопичувалися і не переростали в серйозні образи – беріть телефон та дзвоніть або пишіть. Пошук людей, які зрозуміють, погодяться і встануть на вашу сторону – гарна тактика виживання. Про такий метод розповів психолог Гай Вінч у журналі Psychology Today.

Коли ви розповідаєте комусь, чому такі злі або засмучені, а люди повністю розуміють вас – це ефективно підтверджує наші почуття. В результаті ми відчуваємо велике полегшення,

– пояснив Гай Вінч.

Виходьте з соціальних мереж

Гнів часто спрямований неправильно. Люди часто агресивно поводяться з другою половинкою, дітьми чи батьками. Однак для багатьох улюбленим місцем є соціальна мережа. Саме там часто виплескують негативні емоції.

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Рішення. Коли відчуваєте сильне бажання накинутися на соціальні мережі – спочатку зробіть паузу, щоб подумати, чи така реакція буде раціональною. Невже ви дійсно злі на далекого родича за те, що він опублікував фотографію, на якій випиває в барі зі своїми друзями? Насправді ж причина злості – інша.

Поспівчувайте тому, хто вас злить

Якщо пандемія послабила вашу самодисципліну, є також корисні додатки, які можна використовувати для

Незалежно від розбіжностей, часто людям подобається думати, що вони мають рацію. Однак, на думку експертів з інтелектуальної смиренності, нам стає легше, коли ми визнаємо, що можемо помилятися.

Інтелектуальна смиренність – це здатність з цікавістю зустрічати протилежні погляди. Це означає відмову від упереджених уявлень і відкритість для навчання на досвіді інших.

Рішення. Навіть в тих випадках, коли ви впевнені і тверді у своїх переконаннях, корисно визнати і взяти до уваги думку іншої людини. Ставити себе на місце іншого – це одне з найбільших навчальних інструментів у формуванні гніву і агресії. У цьому запевнив доктор Ханс Штайнер, професор Стенфорда.

Відчувайте свої м'якші почуття

Гнів класифікується як одна з чотирьох основних емоцій разом з радістю, сумом і страхом. Він часто виражається другорядним способом.

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Хоча агресія може здаватися безпечнішою, ніж більш м'які і вразливі емоції, такі як печаль або занепокоєння, вона відокремлює нас від інших і змушує відчувати себе більш самотніми.

Водночас більш м'які емоції відіграють ключову роль в побудові близькості, об'єднанні навколо проблеми та запобіганні поляризації.

Рішення. Не зліться, не турбуйтеся, а просто продовжуйте свій робочий день, прислухаючись до своїх емоцій.