Рима і гра слів: 5 порад, як придумати незабутню назву для свого бізнесу

Правильна назва компанії змушує вас на секунду зупинитися. А, якщо ви ще й запам'ятали назву з першого разу, - вона ідеальна. Як створити таку назву, читайте далі.

У статті з Journal of Advertising виділили такі особливості, які покращують розпізнавання назв бренду:

Рима;

Незвичний правопис;

Ономатопея;

Перша буква – тверда приголосна;

Гра слів.

5 порад для назви

Рима

Вірші легко запам'ятовувати, тому що вони римовані. Якщо у назві бренду є рима – це вже перший крок до успіху. Цей прийом особливо поширений серед брендів, орієнтованих на споживачів. Прикладами таких назв є:

YooHoo;

FireWire;

7-Eleven.

Незвичайна орфографія

Англійською правильно писати Craft. Але така назва мало кого привабить, адже у ній немає нічого особливо. Якщо ж замінити першу букву 'c' на 'k', то назва стає набагато цікавішою – Kraft. Дослідження говорять, що незвичайні написання можуть зробити ім’я більш незабутнім.

Тенденція незвичних правописів була поширеною в середині 20 століття і тепер знову стала звичною, особливо в Інтернеті. Дефіцит URL-адрес спричинив цю тенденцію серед стартапів. Деякі приклади включають:

Digg;

Flickr;

Reddit.

Ономатопея

Це складне слово, але ідея за ним зовсім проста. Назва бренду може прямо представляти те, що компанія продає. Наприклад, компанія Мяу! продає корми для тварин. Такі назви краще запам'ятовуються і не виникає питань, а чим же ж компанія займається.

Щоправда, такі назви можуть згодом обмежити розвиток компаній. На приклад, компанія Amazon починалася як онлайн-бібліотека, а переросла у інтернет-гіганта з продажів всього. Засновник Джефф Безос це передбачав, тому й обрав назву, не прив'язану до книг.

Початковий твердий приголосний

Згідно з дослідженням, слова, що починаються з твердих приголосних (т, к, п, д, ґ, в), запам’ятовуються більше, ніж слова, що починаються з голосних або м’яких приголосних. Вони також вважаються сильнішими.

Гра слів (каламбури)

Гра слів (або каламбур) – це коли деякі слова звучать однаково, але мають дуже різне значення. Прикладами є Bread Zeppelin, Wok This Way та Nin Com Soup. Та потрібно бути обережними з грою слів. Вона може привернути увагу, але чи зіграє це на руку компаніям – вже інше питання.

Повторення

Однієї назви недостатньо. Автори матеріалу радять якнайчастіше повторювати цю назву своїм потенційним клієнтам – у рекламі, на телебаченні, у новинах чи на презентаціях продуктів. Адже навіть складну назву люди запам'ятовують, якщо вона постійно перед очима.