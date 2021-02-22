5 порад для бізнесу, які покращать життя людей: головне з книги Білла Гейтса

У своїй новій книзі американський бізнесмен Білл Гейтс запропонував рішення глобальних проблем людства. Зокрема, розповів про те, як бізнес може поліпшити життя людей. Гейтс назвав 5 головних ідей.

Цікавтесь проблемами людства

Білл Гейтс запевнив, що людям необхідно дивитись на світ значно ширше, а не зважати лише на власне здоров'я та самопочуття. Варто розуміти і те, в якому стані людство загалом.

Цікаво Білл Гейтс закликав вирішувати земні проблеми, а не думати про освоєння інших планет

► Чому люди зазвичай зважають лише на свої проблеми

Річ у тім, що від голоду і малярії люди помирають далеко, а тому це не так відчутно для інших і здається, ніби проблеми немає. Люди не цікавляться питаннями клімату, а тому й ніхто не пов'язує це питання з шкідливими викидами та зниженням імунітету.

Популяризуйте екологічні товари

Вихід книги Білла Гейтса "Як уникнути кліматичної катастрофи: рішення та інновації, які нам необхідні" запланований в Америці на кінець лютого 2021 року.

Гейтс вважає, що екологічно чиста продукція повинна бути доступнішою для людей. Мовиться не лише про їжу чи речі першої потреби. Екологічно чистими можуть бути і будівельні матеріали чи автомобілі. Звісно, вони коштують дорожче, але не забруднюють планету.

► Екологічні продукти в Індії

Коли в Індії планують глобальне будівництво, то там зазвичай не обирають екологічно чисті матеріали – все через високу ціну. Річ у тім, що за ці гроші там зможуть побудувати вдвічі менше будівель.

За словами Гейтса, необхідно розробляти нові способи виробництва сталі, металу та інших важливих для життя матеріалів. Ба більше, це потрібно робити вже, аби було більше часу, щоб запобігти змінам клімату.



Гейтс дав поради бізнесменам / Фото thetimes

Нові технології зупинять зміни клімату

У світі вже є кілька сфер, які стають більш екологічними, однак їх надто мало, щоб зберегти клімат на всій планеті. Викиди в атмосферу не припиняються повністю, а лише трохи знижуються.

Для клімату відчутною є лише повна відмова від шкідливих викидів, а не часткова у певних містах. Саме тому потрібно шукати способи, які знизять викиди до нуля.

Варто вкладати гроші в розробку екосистем

Як зазначив Гейтс, фінансувати маленькі компанії, які дають лише мінімальний внесок в збереження клімату, не варто. До прикладу, на екологію сильно не вплинуть компанії, які виробляють сонячні батареї.

Вкладати кошти потрібно в дослідження. Так, це найризикованіша сфера, але необхідна. Гейтс заявив, що сам так робить. Він вважає, що тільки нові технології, які зовсім приберуть викиди, зможуть врятувати планету.

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► У що інвестує Гейтс

Фонди Гейтса інвестують в компанії, у яких є чіткі цілі та плани. Бізнесмен закликав обережно обирати компанії, в які ви хочете інвестувати. Річ у тім, що багато з них обіцяють прорив і технологічність, але це можуть бути лише порожні обіцянки.

Треба збільшити попит на електромобілі та біопаливо

У Каліфорнії сприяють тому, щоб електромобілі були популярнішими. Там значно знизили податки на ці авто, через що люди заохочені їх купувати. Згодом місцева влада оголосила, що запровадять заборону виробництва нових машин на бензині і дизелі – люди відреагували спокійно.

Водночас з паливом для літаків все набагато складніше – воно коштує в рази дорожче за аналоги. Потрібно навчитися його швидко добувати біопаливо, щоб повністю перейти на нього.