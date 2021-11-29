5 найкращих фільмів 2021 року, які варті уваги підприємців

2021 рік подарував світові безліч кіноновинок та довгоочікуваних продовжень популярних серіалів. Втім, цікавих тематичних фільмів, які могли б стати джерелом натхнення для підприємців, на екрани вийшло не так багато.

Пропонуємо вашій увазі добірку 5 кінострічок 2021 року, які варто подивитись кожному підприємцю. Вони вмотивують розвивати бізнес-діяльність попри будь-які перешкоди.

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1. "Асоціальна мережа"

Фільм розповідає реальну історію того, як Росс Ульбріхт створив так званий "Amazon у світі даркнету", де злочинці зі всього світу продавали наркотики, зброю і підроблені документи. Перед тим, як ринок закрило Управління боротьби з наркотиками США, об'єм продажів сягнув 1 мільярда доларів. "Асоціальна мережа" – повчальна історія про небезпеки неконтрольованої електронної комерції.

Фільм "Асоціальна мережа": дивіться трейлер

2. "Вулик"

Кінострічка розповідає історію вдови з Косово, яка починає займатись бізнесом з продажу меду на тлі масових громадських перипетій всередині країни. Щоб прогодувати дітей, підприємиця бореться з особистим горем та репресивним патріархальним суспільством.

Фільм "Вулик": дивіться трейлер

3. "Любий гонщик"

Щоб перетворити хобі у визнаний по всьому світу вид спорту, необхідно мати неабияку підприємницьку жилку. Джейку Бертону Карпентеру вдалось це зробити зі сноубордингом. Наполегливо залучаючи спонсорів, гірськолижні курорти та відомих спортсменів, Карпентер заснував бізнес, який згодом перетворився на світовий феномен.

Фільм "Любий гонщик": дивіться трейлер

4. "Хороший бос"

Захоплива історія власника підприємства з виробництва і продажу промислових ваг. Бізнесмен невпинно працює, щоб заспокоїти незадоволених співробітників перед візитом комісії та перевірки заводу. Сатиричний фільм розповість, що відбувається, коли керівники переходять межі особистого життя найманих працівників.

Фільм "Хороший бос": дивіться трейлер

5. "CODA"

17-річна Рубі кожного ранку перед школою працює на риболовному судні своїх батьків. Втягнута у боротьбу місцевого рибного бізнесу з владою, дівчина повинна обирати між сімейними обов'язками та мрією про музичну кар'єру. Зворушлива історія про те, як навчитись домовлятись, а також про труднощі ведення сімейного бізнесу.

Фільм "CODA": дивіться трейлер