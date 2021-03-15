5 найбільших проблем стартапів: як з ними впоратися

Усі зазнають злетів та падінь. І хоч кожен стартап унікальний, проблеми у них часто схожі. Які виклики постають перед стартапами та як з ними боротися, читайте на Бізнес 24.

1. Недостатній капітал

Капітал – це як пальне для компанії. Він забезпечує її роботу. Проте більшість стартапів збиткові і покладаються на збір коштів, щоб утриматися на плаву. Залучення нового капіталу до бізнесу нестабільне, адже невідомо чи вдасться компанії залучити потрібну кількість грошей і коли саме.

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Тож фінансове управління стартапу повинне бути якісним. Потрібно максимально скорочувати витрати там, де це не позначиться на якості послуги чи товару, який стартап має намір продавати.

2. Невідповідна команда

Команда стартапу є однією з ключових складових, яка сприятиме успіху бізнесу. Перші співробітники стартапу визначають його успіх. Якщо найняти не тих людей – вони можуть деструктивно вплинути на культуру компанії та моральний стан працівників.

Тож важливо розробити стратегію підбору персоналу. Важливо звертати увагу не лише на професійні навички, але й на особисті.

3. Дезорганізація при занадто швидкому зростанні

Стартапи повинні рости швидко, однак деякі проблеми виникають, коли вони ростуть занадто швидко. Швидке розширення команди може проявити проблеми з організацією в компанії.

У міру зростання стартапу варто впроваджувати процеси, плани та документацію для сприяння безперервності бізнесу. Повинна бути постійна комунікація, щоб виявити проблеми.

4. Відсутність належного управління та структури

Миттєво узгоджуйте, редагуйте та підписуйте документи онлайн у системі електронного документообігу– заощаджуйте час, ресурси та кошти, що йдуть на папір, витратні матеріали й логістику.

Стартапи іноді не мають чіткого керівника, а їх структура – стихійна. Проте це може призвести до втрачених можливостей для бізнесу.

Бізнес-плани та стратегія є обов’язковою умовою для того, щоб команди стартапів працювали задля спільної мети. Цілі допомагають працівникам набувати повноваження, приймати ключові рішення та виконувати свою роботу. Хоча стартапи часто планують короткостроково, довготривале планування – не менш важливе.

5. Проблеми з управлінням часу

Щодня стартапи стикаються з більшою кількістю проблем, ніж у них є час чи ресурси для їх розв'язання. І хоч здавалося б стратегія розв'язання всіх проблем є вдалим рішення, це не так. Адже розпорошуючи час та ресурси на все, неможливо якісно розв'язати проблеми.

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Команди стартапів повинні бути експертами, що визначають пріоритети своєї роботи. Замість того, щоб намагатися вирішити все, їм слід спершу зосередитись на найбільших викликах.