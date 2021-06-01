5 найцікавіших фактів про Енді Джессі, який замінить Безоса в Amazon

Засновник Amazon Джефф Безос на початку 2021 року заявив, що звільняється з посади головного виконавчого директора технічного гіганта. Його замінить Енді Джессі, нинішній генеральний директор Amazon Web Services, хмарної платформи компанії.

Ось 5 речей, які слід знати про нового генерального директора. Про них розповіли співробітники компанії та ті, хто вже звільнився.

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Джессі в Amazon стільки ж, скільки й Безос – 24 роки

Енді Джессі приєднався до компанії у 1997 році. У цей же рік Amazon стала публічною. 53-річний чоловік побудував AWS з нуля протягом останніх 20 років і став генеральним директором хмарної платформи в 2016 році.

Аналітик Ден Айвс описав його як "одного з наймогутніших лідерів не лише в хмарних та технологічних секторах, але й у світі бізнесу".

Він є довіреною особою Безоса

В якийсь момент Джессі став так званим тіньовим радником Безоса, приєднавшись до керівника на зустрічах високого рівня. У своєму листі до персоналу, в якому оголосив про вихід з посади генерального директора, Безос зазначив, що Джессі буде "видатним лідером".

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Один з найвисокооплачуваніших керівників Amazon

За останні 3 роки він заробив понад 20 мільйонів доларів. Тільки в 2016 році Джессі отримав понад 36 мільйонів доларів, водночас Безос загалом заробив приблизно 1,7 мільйона доларів, повідомляє CNBC.

Він міг очолити Microsoft і Uber

Ексгенеральний директор Microsoft Стів Болмер якось звернувся до Джессі щодо того, щоб той замінив його на посаді генерального директора компанії.

Також були чутки, що Джессі міг перейти на посаду генерального директора Uber після відставки Тревіса Каланіка в 2017 році.

Відвертий щодо політичних та соціальних питань

Джессі висловився проти вбивств чорношкірих американців, зокрема поліцією, та виступив проти судових рішень про заборону дискримінації членів ЛГБТ-спільноти.