Дуже часто саме з кінострічок можна почерпнути важливе та навчитись досягати поставленої мети. Ба більше, якщо ви плануєте відкрити власний бізнес – ці серіали точно для вас.

"Містер Селдрідж"

Серіал зняли за мотивами однойменної книги Лінді Вудхед. У кінострічці розповідають про американського підприємеця Гаррі Селфрідж.

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Сюжет. Селфрідж приїхав до Лондона. Там він хоче відкрити перший торговий центр. Чоловік вже навіть знайшов інвесторів, які готові вкладатися в його бізнес. Однак Селфріджу доводиться як легко злітати, так і важко та неприємно падати. Саме Селфрідж автор фрази "Покупець завжди правий", а його правилами та порадами користуються у бізнесі і досі.

Серіал "Містер Селдрідж": дивіться трейлер

"Форс-мажори"

Це американський драматичний серіал про юристів.

Сюжет. У кінострічці розповідають про 2 абсолютно різних чоловіків:

Майк Росс – обдарований студент, однак його відрахували з коледжу за дрібне шахрайство. Тепер мрія Майка про професію юриста провалилася, адже у нього немає ні освіти, ні роботи.

– обдарований студент, однак його відрахували з коледжу за дрібне шахрайство. Тепер мрія Майка про професію юриста провалилася, адже у нього немає ні освіти, ні роботи. Харві Спектер – вже успішний адвокат. У нього є бездіч клієнтів та, відповідно, багато грошей.

У серіалі – про їхню зустріч, спільну роботу, проблеми, інтриги і любовні пригоди.

Серіал "Форс-мажори": дивіться трейлер

"Люди, які побудували Америку"

За жанром серіал – документально-історичний. У ньому мовиться про знаменитих бізнесменів і політиків Америки.

Сюжет. У серіалі немає вигаданого сюжету, там можна почути історичні факти і подробиці з життя відомих осіб. Зокрема, про Генрі Форда, Джоні Рокфеллера та інших.

Головна мета серіалу – показати, що усі люди досягають успіху, завдяки своїй праці.

Серіал "Люди, які побудували Америку": дивіться трейлер

"Зупинись і гори"

Цей серіал про комп'ютерну індустрію США.

Сюжет. Розповідається про компанію IBM у 80-х роках XIX століття в Далласі. У серіалі один з колишніх співробітників IBM намагається створити портативний персональний комп'ютер. Він хоче, щоб цей винахід був значно кращим, ніж персональний комп'ютер IBM РС, який презентували напередодні. Герой серіалу налаштований рішуче.

Серіал "Зупинись і гори": дивіться трейлер

"Спадщина"

Це комедійно-драматичний серіал, який презентували на каналі НВО в 2018 році.

Сюжет. Розповідається про дуже багату сім'ю Рой, які водночас є дуже нещасними. У батька є бізнес, який він хоче передати своєму старшому синові. Однак у сім'ї є 4 дітей, і претендує на місце спадкоємця – кожен.

Серіал "Спадщина": дивіться трейлер