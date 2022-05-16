38 німецьких підприємств продовжують бізнес у Росії, – ЗМІ

Попри те, що багато десятків світових компаній вийшли з російського ринку через війну Росії в Україні, частина німецьких компаній ухвалила інше рішення. Вони продовжать працювати на території держави-агресорки.

На російському ринку залишаться 38 німецьких підприємств. Такі дані наводить дослідницька група US-Eliteuni Єльського університету.

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Мовиться про великі концерни

Мовиться про великі німецькі концерни, для яких імідж – не основне. Проте такий крок бізнесменів не підтримує населення Німеччини. Проти того, щоб компанії залишались на російському ринку, виступили 52% громадян. Такі дані опитування інституту INSA для BILD am SONNTAG.

Своє рішення компанії не коментують

Здебільшого підприємства не коментують своє рішення продовжити бізнес в Росії. Ба більше, деякі з них рішуче засуджують дії Москви щодо України.

Серед тих, хто таки пішов на комунікацію зі ЗМІ, головним аргументом, аби продовжити роботу в Росії, стали довгострокові контракти, які діють. Також німецькі концерни запевняють, що піклуються про своїх російських співробітників.

У Росії залишається Ritter Sport

Зокрема, у Росії залишається торгова марка Ritter Sport – популярний шоколад. У концерні Alfred Ritter GmbH & Co. KG кажуть, що робота на російському ринку приносить великий прибуток. Від цього залежать тисячі робочих місць не лише в Росії, а й в Німеччині та Австрії.

Що відомо про торгову марку Ritter Sport:

Її виробником є концерн Alfred Ritter GmbH & Co. KG. у місті Вальденбух.

Цей шоколад продають у понад сотні країн світу.

Прибуток компанії сягає 430 мільйонів євро.

Заснована компанія у 1912 році.

У 2012 році компанія придбала землю у Нікарагуа і почала сама вирощувати какао.

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