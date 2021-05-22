35 найбагатших політичних лідерів світу всіх часів: від Наполеона до Путіна

Досі впевнені, що Джефф Безос найбагатша людина світу не монархічного походження. за всю історію? Наш рейтинг 35 найбагатших політичних лідерів вас відверто здивує.

Офіційні зарплати світових лідерів варіюються від скромних до неймовірно щедрих. Багато прем'єрів та президентів минулого і сьогодення могли похвалитися значними статками до того, як зайняли високий пост. Інші шалено розбагатіли коштом своєї країни під час перебування при владі. У цьому рейтингу врахована максимальна вартість статків політичних лідерів всіх часів та народів, які не належали до королівських сімей, з поправкою на інфляцію.

До теми Що рекламують суперзірки Голлівуду: рекламні шедеври, які вас здивують

35 місце. Наполеон Бонапарт: 400 мільйонів доларів

Наполеон Бонапарт / Фото Getty Images

Наполеон народився у відносно бідній сім'ї на Корсиці, але після Французької революції став самозваним імператором Франції та завоював величезні території Європи на початку 19 століття. У той час, за чутками, стан лідера "з Івана в пана" оцінювалося в 100 мільйонів франків. У той час франк коштував 20 центів США, тому в перерахунку на сьогодні статки Наполеона становлять близько 400 мільйонів доларів.

34 місце. Угуру Кеніятта: 500 мільйонів доларів

Угуру Кеніятта / Фото Wikipedia

Діючий Президент Кенії Угуру Кеніятта є титульним власником щонайменше 200 тисяч гектарів найкращих сільськогосподарських угідь у своїй країні. Ці землі дісталися йому в спадок від батька Джомо Кеніятти, першого лідера Кенії. Угуру також є власником імперії сімейного бізнесу, який складається з п'ятизіркових готелів, авіакомпаній і комерційного сільського господарства. Політик також володіє великою часткою в молочній компанії, що займає перше місце в країні, а також акціями комерційного банку і телеканалу. У 2011 році Forbes оцінив його статки у 500 мільйонів доларів, хоча не виключено, що після того, як у 2013 він став президентом Кенії, ця сума могла й збільшитись.

33 місце. Джордж Вашингтон: 553 мільйони доларів

Джордж Вашингтон / Фото Wikimedia

Другий за розміром статків президент США, Джордж Вашингтон володів сотнями рабів, які працювали на його плантації Маунт-Вернон площею понад 3 200 гектарів. На момент його смерті в 1799 році в його господарстві залишалося 317 рабів; 124 належали особисто йому, інші перебували в його управлінні, не будучи його власністю. Батько-засновник американської нації також був певного роду магнатом нерухомості, володіючи землею від Вірджинії до Нью-Йорка. Пікова чиста вартість статків Джорджа Вашингтона з поправкою на інфляцію становить 553 мільйони доларів.

32 місце. Теодоро Обіанг Нгема Мбасого: 764 мільйона доларів

Теодоро Обіанг Нгема Мбасого / Фото AFP

Перебуваючи на посаді президента багатої нафтою Екваторіальної Гвінеї з 1979 року, Теодоро Обіанг Нгема Мбасого нагромадив сотні мільйонів статків, в той час, як багато хто у його країні живе менше ніж на долар в день. Корумпований лідер володіє всім: від маєтку в Малібу до Bugatti Veyron, Bentley і Lamborghini, і веде розкішний спосіб життя. У 2006 році Forbes оцінював його статки в 600 мільйонів доларів, що еквівалентно 764 мільйонам доларів на сьогодні.

31 місце. Нурсултан Назарбаєв: 1 мільярд доларів

Нурсултан Назарбаєв / Фото Shutterstock

Перший президент Казахстану, що був при владі майже 30 років, з 24 квітня 1990 року до березня 2019 року. За 29 років перебування при владі цього політичного лідера звинувачували у широкомасштабних порушеннях прав людини, не кажучи вже про нестримну корупцію в країні. За окремими оцінками, за роки правління йому вдалось накопичити статки у розмірі 1 мільярда доларів.

30 місце. Іслам Карімов: 1 мільярд доларів

Іслам Карімов / Фото AFP

Іслам Абдуганійович Карімов — радянський і узбецький державний і політичний діяч. Перший Президент Республіки Узбекистан з моменту здобуття країною незалежності в 1991 році аж до своєї смерті у 2016 році. Президент Узбекистану керував країною у жорсткій манері – порушення прав людини були звичним явищем, свобода слова та преса під тотальним контролем. Карімову також подобалось спустошувати державну казну – завдяки чому його статки оцінюють у 1 мільярд доларів

29 місце. Фідель Кастро: 1,15 мільярда доларів

Фідель Кастро/ Фото Jorge Rey

Кубинський комуністичний революціонер і багаторічний диктатор Куби, який керував Республікою Куба як прем'єр-міністр у 1959—1976 роках, як президент — у 1976—2008 роках. Марксист-ленініст і кубинський націоналіст, Кастро також обіймав посаду першого секретаря Комуністичної партії Куби від 1961 до 2011 року. Під час його правління Куба стала однопартійною державою з комуністичною владою, промисловість і бізнес були націоналізовані, проведені державні соціальні реформи в суспільстві. Сповідування марксистсько-ленінських поглядів, що базувались на справедливому розподілі багатства, не завадило Фіделю Кастро накопичити гігантський власний капітал. У 2006 році Forbes оцінювали його статки у 900 мільйонів доларів, які з врахування інфляції на теперішній час становлять 1,15 мільярда доларів.

28 місце. Едуард Джефрі Сміт Дербі: 1,3 мільярда доларів

Едуард Джефрі Сміт Дербі / Фото Wikimedia

Британський державний діяч, прем'єр-міністр Великої Британії (1852, 1858—1859, 1866—1868). Граф Дербійський – донині залишається людиною, яка довше за всіх очолювала консервативну партію Великої Британії. Водночас він є найбагатшим з усіх прем'єр-міністрів Великобританії. Статки аристократа, крупного землевласника складало 9,3 мільйона доларів, що в перерахунку на сучасні гроші становить 1,3 мільярда доларів.

27 місце. Акбар Хашемі Рафсанджані: 1,4 мільярда доларів

Акбар Хашемі Рафсанджані / Фото Getty

Іранський політик і письменник, 4-й Президент Ірану. Був членом Ради експертів з 1989 до смерті та головою Ради експертів з 2007 до 2011, голова Ради доцільності Ірану. Голова Меджлісу в 1980-1989. З 1980 вважався одним із найвпливовіших політиків в Ірані. Народився у багатій сім'ї, обіймав посаду президента Ірану з 1989 по 1997 рід, водночас володіючи низкою бізнесів. Це зробило його дійсно багатим політиком, адже у 2006 році статки політики, який помер у 2017 році, оцінювались Forbes у 1,1 мільярда доларів. В перерахунку на сучасні кошти це еквівалентно 1,4 мільярда доларів.

26 місце. Роберт Мугабе: 1,45 мільярда доларів

Роберт Мугабе / Фото RFI

Роберт Габрієль Мугабе — прем'єр-міністр Зімбабве з 1980 і президент з 1987 по 21 листопада 2017. Після приходу до влади встановив однопартійну диктатуру. В політиці заявляв прихильність соціалізму через відмову від ринкової економіки по програмі МВФ, виступав прибічником націоналізації промисловості та концепції «жорстких цін» на життєво-необхідні товари, що зрештою призводило лише до найвищої у світі інфляції, яка подеколи обчислювалась шестизначними числами. Натомість награбовані у власного народу кошти, він переводив на рахунки власної сім'ї. Витік дипломатичних телеграм США, опублікованих Wikileaks, показує, що статки покійного лідера Зімбабве, який володів рядом ферм і розкішних резиденцій, у 2001 році оцінювався більш ніж в 1 мільярд доларів З поправкою на інфляцію сьогодні це – 1,45 мільярда доларів.

25 місце. Башар Асад: 1,5 мільярда доларів

Башар Асад / Фото Shutterstock

Жорстокого лідера Сирії, що керує спустошеною війною країною з 2000 року, звинувачують у викраденні із державної казни шокуючої суми у розмірі 122 мільярдів доларів. Проте більш реалістичний аналіз статків прихильника політики Кремля та поплічника Путіна, проведений у 2012 році та опублікований виданням Guardian, свідчить, що його статки становлять 1,5 мільярди доларів.

24 місце. Алі Бонго Ондімба: 2 мільярди доларів

Алі Бонго Ондімба / Фото Historica

Алі Бонго Ондімба — габонський політичний діяч, президент Габону з 16 жовтня 2009, міністр оборони Габону з 1999 року, міністр закордонних справ Габону у 1989–1991 роках. За повідомленнями джерел, президент Габону присвоїв собі 25% валового внутрішнього продукту своєї країни, тому цілком ймовірно, що статки політика, який перебуває при владі з 2009 року, значно перевищують широко відому цифру у 2 мільярди доларів. Він навіть володіє таунхаусом у Парижі вартістю 138 мільйонів доларів.

23 місце. Вень Цзябао: 2,7 мільярда доларів

Вень Цзябао / Фото World Economic Forum

Вень Цзябао — прем'єр Держради Китайської Народної Республіки, постійний член Політбюро ЦК КПК. Разом із Ху Цзіньтао його відносять до четвертого покоління керівників Комуністичної партії Китаю. За 10 років правління з 2003 по 2013 рік зумів накопичити мільярдні статки. Всебічний аналіз документів компаній і регулюючих органів, опублікований в газеті New York Times у 2012 році, показав, що колишній глава Комуністичної партії Китаю накопичив активи на суму 2,7 мільярда доларів.

22 місце. Саддам Хусейн: 2,8 мільярда доларів

Саддам Хусейн / Фото ABACA

Саддам Хусейн накопичив колосальні статки перебуваючи на посаді президента Іраку з 1979 року. Страчений за вироком Вищого кримінального трибуналу Іраку у 2006 році. Вільне розпорядження грошима іракського народу, дозволило статкам сумнозвісного диктатора у 2003 році, за даними Forbes досягти 2 мільярдів доларів, що відповідає 2,8 мільярда доларів на сьогодні. У перелік його численних активів входили 89 палаців, безліч розкішних автомобілів і великі частки в медіакомпаніях, таких як французька Lagardere SCA.

21 місце. Себастьян Піньєра: 3 мільярди доларів

Себастьян Піньєра / Фото Gobierno de Chile

Чилійський економіст, бізнесмен і політик, 34-й та 36-й Президент Чилі (2010–2014, та з 2018). Член правоцентристської партії Національне оновлення, колишній сенатор Республіки в 1990—1998 роках. Діючий президент Чилі Себастьян Піньєра сколотив величезні статки, заснувавши в 1976 році компанію Bancard, що випускає кредитні карти. Чиста вартість статків південноамериканського лідера, згідно з підрахунками Forbes, становить 3 мільярди доларів.

20 місце. Данієль арап Мої: 3 мільярди доларів

Данієль арап Мої / Фото AFP

Даніель арап Мої був президентом Кенії з 1978 по 2002 рік. За час свого правління покійний політик перевів на секретні банківські рахунки та в приватні маєтки по всьому світу до 1 мільярда доларів. За даними Forbes, активи Мої включали великі пакети акцій кількох нафтових компаній, ферму площею у майже 10 000 гектарів в Австралії, а також частки в банках і судноплавних компаніях. На момент смерті у 2020 році статки відставного політика досягали 3 мільярдів доларів.

19 місце. Ільхам Алієв: 3 мільярди доларів

Ільхам Алієв / Фото DPA

Автократичний азербайджанський державний і політичний діяч, чинний президент Азербайджану з 31 жовтня 2003 року. Поряд з обмеженням свободи слова в країні, антидемократичний політик був звинувачений у привласненні мільярдів. За даними джерел, контролює кілька нібито державних компаній, а також має значні активи в найбільших банках країни. В цілому, його статки оцінюють більш ніж в 3 мільярди доларів

18 місце. Франсіско Франко: до 3,8 мільярда доларів

Франсіско Франко / Фото Iker rubí

Військовий і політичний діяч Іспанії, керівник країни у 1939—1975, генералісимус. Також відомий під титулом Каудільйо. Прийшов до влади після перемоги правих сил у громадянській війні 1936—1939 ставши диктатором. Франсіско Франко правив Іспанією з 1939 року до своєї смерті в 1975 році і був відповідальний за вбивство сотень тисяч людей, в основному республіканців і інших політичних дисидентів. За приблизними оцінками, статки диктатора у 1975 році становили 100 мільярдів песет, що у перерахунку на сьогоднішні гроші становить близько 3,8 мільярда доларів.

17 місце. Кім Чен Ір: 4 мільярди доларів

Кім Чен Ір / ФОТО Pool

Північнокорейський державний, політичний, партійний та військовий діяч, керував КНДР 1994—2011. Ще один диктатор, який піддав свій народ пекельним випробуванням. Кім Чен Ір з Північної Кореї вкрав з державної казни приблизно 4 мільярди доларів, в той час, як багато з його громадян вмирали від голоду. Так званим грошовим фондом покійного деспота керував Рі Су Йон, колишній посол Північної Кореї у Швейцарії, який розміщував гроші на підпільних рахунках у швейцарських банках.

16 місце. Дональд Трамп: 4,5 мільярди доларів

Дональд Трамп / Фото Getty Images

Найбагатшим президентом Америки є не хто інший, як Дональд Трамп. Магнат нерухомості й медійна особистість, звичайно ж, був не бідний, коли виграв президентську посаду в листопаді 2016 року. За даними Forbes, у 2016 році чисті статки Трампа досягли піку у 4,5 мільярда доларів, але з того часу зменшились до 2,4 мільярда.

15 місце. Кім Чен Ин: 5 мільярдів доларів

Кім Чен Ин / Фото AFP

Після смерті батька з 29 грудня 2011 року зайняв його посаду. Голова Трудової партії Кореї, а також верховний лідер КНДР з 2011 року. Нинішній глава Північної Кореї конкурує зі своїм батьком у варварстві та перевершує його, коли мова заходить про гроші. Верховний лідер відгородженої від світу країни, сам особисто любить все найкраще в житті – від яхт і розкішних автомобілів до ікри і марочного вина. За чутками володіє статками в розмірі 5 мільярдів доларів.

14 місце: Сані Абача: 6,3 мільярда доларів

Сані Абача / Фото AFP

Нігерійський військовий і державний діяч, який де-факто виконував обов'язки президента країни з 17 листопада 1993 року до дня його смерті 8 червня 1998 року. Під час режиму Абача, він і його родина, вкрали з казни країни в цілому близько 7 мільярдів доларів. За часи його правління набули широкого поширення порушення прав людини та повальна корупція. Після смерті диктатора уряд Нігерії виявило, що тиран сховав понад 4 мільярди доларів на секретних банківських рахунках у Швейцарії та інших країнах. У перерахунку на сьогоднішні гроші це становить 6,3 мільярда доларів.

13 місце. Адольф Гітлер: 6,5 мільярда доларів

Адольф Гітлер / Фото Bundesarchiv

Один з найбільш кривавих деспотів всіх часів, Адольф Гітлер викрав у Німеччини мільярди. Він також заробив мільйони на продажу своєї книги "Майн Кампф". Згідно з висновками документального фільму 2014 року, статки Гітлера становили 1,1 мільярда рейхсмарок, що в перерахунку на сьогоднішні гроші складає 6,5 мільярда доларів.

12 місце. Сільвіо Берлусконі: 9 мільярдів доларів

Сільвіо Берлусконі / Фото Lapresse

Італійський політик, колишній прем'єр-міністр Італії. Один з найзаможніших медіамагнатів в Італії, був третім в Італії та 118 у світі в списку найзаможніших людей планети за версією журналу Forbes у 2011 році. Він почав кар'єру в будівництві, але в 1973 році прийшов у світ ЗМІ, де і сколотив своє багатство. Колишній власник футбольного клубу AC Milan, був засуджений за податкові махінації. Берлусконі досяг свого піку у 2014 році – 9 мільярдів доларів. Хоча з того часу статки його родини скоротилися до 8,1 мільярда доларів.

11 місце. Зін аль-Абідін бен Алі: 10 мільярдів доларів

Зін аль-Абідін бен Алі / Фото Getty Images

Туніський політик, президент Тунісу. 14 січня 2011 року після запеклих протестів громадськості він покинув країну і втік до Саудівської Аравії. Його президентство широко розглядається як авторитарна диктатура. Колишній туніський лідер Зін ель-Абідін Бен Алі, якого ненавидів його народ, як вважається, контролював від 30% до 40% економіки країни під час свого перебування при владі. Разом зі своєю сім'єю покійний президент володів активами, вартість яких оцінювалася приблизно в 10 мільярдів доларів у 2011 році, коли він був відсторонений від влади.

10 місце. Мобуту Сесе Секо: 12 мільярдів доларів

Мобуту Сесе Секо / Фото DPA

Колишній президент Демократичної Республіки Конго в 1965–1997 роках. Мобуту захопив владу в 1965 році після державного перевороту і став диктатором. Він змінив назву країни з Конго на Заїр у 1971 році. Період правління Мобуту характеризується надзвичайно низьким рівнем життя заїрського населення, корупцією та клептократією. Так само вільно і легко розпоряджаючись грошима свого народу, як і інші диктатори в нашій добірці, цей деспотичний лідер допоміг собі накопичити 5 мільярдів доларів, за оцінками 1984 року. Це еквівалентно 12 мільярдам в сьогоднішніх грошах. Він володів палацами в Конго, а також грандіозними резиденціями в Парижі й Швейцарії та був небайдужий до дорогих предметів розкоші, включаючи вінтажне рожеве шампанське.

9 місце. Жозе Едуарду душ Сантуш: 20 мільярдів доларів

Жозе Едуарду душ Сантуш / Фото AFP

Колишній президент Анголи накопичив величезні суми грошей, коли очолював країну з 1979 по 2017 рік. Ігноруючи тяжке становище свого народу, який в більшості своїй страждає від злиднів, політик вважав за краще збагатити себе і свою сім'ю, і зараз його статки оцінюються у 20 мільярдів доларів. Його дочка Ізабель була найбагатшою жінкою Африки, але звинувачення в корупції та справи проти неї в трьох різних країнах привели до заморожування її активів, і тому Forbes більше не включає її в список найбагатших людей Африки.

8 місце. Ібрагім Бабангіда: 22,7 мільярда доларів

Ібрагім Бабангіда / Фото AFP

Ще один нігерійський лідер, який привласнив мільярди грошей нації. Ібрагім Бабангіда був президентом країни з 1985 по 1993 рік. Вважається, що цей військовий генерал без докорів сумління привласнив 12,4 мільярда доларів з величезних доходів Нігерії від продажу нафти під час війни в Перській затоці в 1992 році. З поправкою на інфляцію, сьогодні це – 22,7 мільярда доларів.

7 місце. Мохамад Махатхір: 45 мільярдів доларів

Мохамад Махатхір / Фото Shutterstock

Колишній найстаріший у світі діючий прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад довгий час перебував при владі з 1981 по 2003 рік, а потім знову з 2018 по лютий 2020 року. Через колишнього міністра фінансів Малайзії Махатхір Мохамад, якому зараз 95 років, за чутками, вивів на власні рахунки близько 45 мільярдів доларів. За оцінками джерел Махатхір Мохамад має частки капіталу у 50 банках по всьому світу

6 місце. Фердинанд Маркос: 53,1 мільярда доларів

Фердинанд Маркос / Фото Getty

Жорстокий і корумпований, Фердинанд Маркос був президентом Філіппін з 1972 по 1986 рік. Разом зі своєю дружиною Імельдою, яка широко відома своєю колекцією з більш ніж 3000 елітних туфель, деспот присвоїв сотні мільйонів державних коштів. Якщо вірити повідомленням ЗМІ, під час його диктатури було викрадено до 53,1 мільярда доларів у перерахунку на сучасні гроші.

5 місце. Сухарто: до 55 мільярдів доларів

Сухарто / Фото AFP

Сухарто, який був президентом Індонезії впродовж 31 року до моменту відставки у 1998 році, у 2004 році був названий Transparency International найбільш корумпованим світовим лідером за останні 20 років. У січні 1998 року журнал «Форбс» оцінив статок клану Сухарто в 16 мільярдів доларів. Експерти ЦРУ вважають, що сума привласнене ним за часів керування країною набагато вища: 35 мільярдів доларів. Це на даний час еквівалентно 55 мільярдам доларів.

4 місце. Алі Абдалла Салех: до 64 мільярдів

Алі Абдалла Салех / Фото ABACA

Єменський державний військовий діяч і Президент Північного Ємену (1978 — 1990), а після об'єднання ЄАР і НДРЄ — голова Президентської Ради єдиного Ємену (1990—1994) і пізніше (з 1994) — президент об'єднаної країни. Президент Ємену з 1990 по 2012 рік був настільки корумпований, наскільки це взагалі можливо. Салеха звинувачували в крадіжці неймовірних сум грошей у єменського народу, що призвело до його відсторонення від влади після серії протестів часів "арабської весни". У доповіді, представленій у Раді Безпеки ООН у 2015 році, вказується що його статки оцінюються у 64 мільярди доларів.

3 місце. Хосні Мубарак: 70 мільярдів доларів

Хосні Мубарак / Фото EPA

Четвертий президент Єгипту з 14 жовтня 1981 року по 11 лютого 2011 року. Ще один арабський лідер, правління якого було також повалено в ході протестів "арабської весни". Хосні Мубарак був відсторонений від влади у 2011 році після 30 років перебування на посаді президента Єгипту. У тому ж році ABC News і Guardian стверджували, що політик вкрав у єгипетського народу 70 мільярдів доларів, хоча за даними Washington Times йдеться про те, що ця сума могла досягати неймовірних 700 мільярдів доларів.

1 місце: Володимир Путин та Муаммар Каддафі: по 200 мільярдів доларів

Звання найбагатшого світового політичного лідера всіх часів та народів поділили очільник двох країн. Обидва відомі жорстокістю та диктатурою у власних країнах. Один из них – Володимир Путін.

Володимир Путін

Володимир Путін / Фото Getty

У 2018 році офіційна зарплата російського президента склала 8,6 мільйона рублів, що еквівалентно 116 000 доларів. Проте, за повідомленнями, у 2017 році його статки досягали 200 мільярдів доларів. Згідно з інформацією колишнього керівника інвестиційного фонду Hermitage Capital Management Білла Браудера, яку він дав під присягою в судовому комітеті Сенату США, ці гроші ймовірно пов'язані з численними банками та інвестиціями на Заході. Путін вже став найбільш тривалим лідером Росії з часів Йосипа Сталіна, а нове законодавство, прийняте в липні минулого року, може дозволити мільярдерові правити до 2036 року. Це що дає йому достатньо часу для накопичення ще більшого багатства, на відміну від іншого, вже покійного, номера один у рейтингу найбагатших політичних лідерів всіх часів та народів.

Муаммар Каддафі

Муаммар Каддафі / Фото Shutterstock

Ділить верхівку рейтингу із Володимиром Путіним, один із найбагатших людей усіх часів – жорстокий лівійський диктатор Муаммар Каддафі.

У 2011 році у Лівії підрахували, що Каддафі, який перебував при владі з 1977 по 2011 рік, приховав 200 мільярдів доларів на таємних банківських рахунках, інвестиціях і операціях з нерухомістю, завдяки величезним доходам країни від продажу нафти. Кошти, викрадені диктатором, повинні були повернутись у Лівію, щоб допомогти стабілізувати зруйновану війною Лівію. Проте навіть після смерті, його заморожені фонди приносять гроші невідомим бенефіціарам, а місцезнаходження більшої частини його грошей досі залишається загадкою.