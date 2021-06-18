35 мільярдів на безпілотні авто та електромобілі: General Motors підвищує ставки

General Motors (GM) в середу 16 червня повідомила про плани збільшити власні інвестиції у безпілотні автономні автомобілі та електромобілі на 75% – з 20 до 35 мільярдів доларів. Додаткові інвестиції будуть вкладені у виробництво до 2025 року.

Анонсовані додаткові 15 мільярдів доларів, згідно з планами GM мають значно пришвидшити розробку автономних транспортних засобів та електромобілів. А також "пришвидшити реалізацію перетворень, спрямовану на те, щоб стати лідером на ринку електромобілів у Північній Америці та світовим лідером в області акумуляторних батарей та топливних елементів".

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Вказані амбітні цілі GM планує досягти завдяки своїй акумуляторній платформі Ultium і паливним елементам HYDROTEC, а завдяки автономній системі управління авто Cruise першими безпечно комерціалізувати технологію автономного водіння у глобальному масштабі.

У березні 2020 року, GM оголосила, що виділить 20 мільярдів доларів на програми електромобілів (EV) і та автономних автомобілів (AV) з 2020 по 2025 рік. Згідно з планами компанії, вона в кінцевому підсумку має перевести весь свій асортимент автомобілів на електричні двигуни, проте компанія не планує робити це до 2035 року.

Перші спроби GM зі створення електромобілів зазнали невдачу

Перші спроби GM вийти на ринок електромобілів були у далекому 1996 році із моделлю EV1, що використовувала свинцево-кислотні батареї місткістю 16,5-18,7 кВт-год. Автомобіль так і не був запущений в серійне виробництво і потрапив в список "50 найгірших автомобілів всіх часів" за версією журналу TIME, що було вельми суворо, враховуючи, що це була одна з перших спроб створення автомобіля з живленням від акумуляторних елементів в сучасну епоху.

EV1 не став проривом / Фото Getty

Нові моделі стали популярними

У 21 столітті компанія GM домоглася відносного успіху у своєму прагненні до створення силових агрегатів для електромобілів. Chevrolet Bolt – це її основний електромобіль на цей час, який продається відносно добре в масштабах всієї компанії. Крім того, компанія планує продовжувати випуск нових моделей в майбутньому, зокрема, GMC Hummer EV. У найближчі роки GM також планує вивести на ринок Cadillac LYRIQ і електричний пікап Chevrolet Silverado.

Дивіться відео про Cadillac LYRIQ

Грандіозні плани GM

GM націлений на щорічні глобальні продажі електромобілів в кількості понад 1 мільйона штук до 2025 року, і ми збільшуємо наші інвестиції для значно швидшого масштабування, тому що ми бачимо, що в Сполучених Штатах набирає обертів електрифікація, а також попит клієнтів на наш асортимент продукції,

– заявила генеральна директорка і голова правління GM Мері Барра.

Також GM прискорює плани з будівництва двох нових заводів з виробництва акумуляторних батарей в США до середини десятиліття на додаток до споруджуваних заводів Ultium Cells LLC в Теннессі та Огайо. Також GM підтверджує плани з запуску до середини десятиліття свого третього покоління паливних елементів HYDROTEC з ще більшою щільністю енергії та нижчою вартістю.

Автономні автомобілі без руля та педалей

GM виробляє свої паливні елементи в Brownstown Charter Township, штат Мічиган, на спільному підприємстві з Honda.

Безпечне масштабне розгортання технології автономного водіння вже впроваджено у Cruise, дочірній компанії GM, яка недавно стала першою компанією, що отримала дозвіл регулюючих органів в Каліфорнії на надання послуг з перевезення пасажирів в автомобілях без водія.

Cruise також недавно була обрана як ексклюзивний постачальник послуг з надання поїздок на автомобілях без водія в місті Дубай і співпрацює з Honda, щоб почати розробку програми тестування автомобілів без водія в Японії. Крім того, GM Financial надасть компанії Cruise багаторічну кредитну лінію в розмірі 5 мільярдів доларів США для розширення парку Cruise Origin.

Дивіться відео про Cruise Origin

Автономний автомобіль Cruise Origin, розроблений в рамках партнерства між GM, Honda і Cruise, буде збиратися на заводі GM Factory ZERO в Детройті з початку 2023 року. Також компанія підтвердила інформацію про початок передсерійного випуску цього авто майбутнього.