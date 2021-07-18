33 000 доларів за відкриття бізнесу: як Італія повертає людей у села
Джерело:CNN
Італія виплачує до 33 тисяч доларів за переїзд до мальовничих сіл та відкриття там власної справи. Таким чином місцева влада прагне повернути чисельність населення регіонів, яка останніми роками суттєво зменшилась.
У південному регіоні Калабрія підприємцям виплачуватимуть до 33 тисяч доларів протягом трьох років. Відкривати свій бізнес та отримати гроші можна у селах, розташованих біля моря або на гірських схилах.
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Умови виплат
Гроші за переїзд платитимуть не просто так. Нові мешканці регіону повинні взяти на себе зобов'язання розпочати малий бізнес або ж виконувати певну професійну роботу, дефіцит працівників якої переживає населений пункт.
Також кандидати повинні мати щонайменше посвідку на проживання або ж громадянство Італії та бути молодшими ніж 40 років, оскільки ідея ініціативи полягає у тому, аби залучити до розвитку сіл молодь, котра прагне працювати.
Претенденти на виплати повинні бути готовими до переїзду в Калабрію протягом 90 днів від моменту подання заявки. Обрати можна одне з селищ, де зараз офіційно мешкає менше ніж 2 000 осіб.
До слова, до проєкту залучені маленькі села, відомі греко-візантійською архітектурою, неймовірними пейзажами та мальовничою природою.
Де в Італії платять до 33 тисяч доларів за відкриття бізнесу: дивіться фото