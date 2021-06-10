30 найперспективніших франшиз в Україні: корисна підбірка для підприємців

10 червня 2021 , 14:08
Читать новость на русском

Джерело:

Forbes

У Forbes опублікували список з 30 франшиз, на які варто звернути увагу підприємцям. Серед них – досить відомі компанії, однак є й ті, про які ви б ніколи не задумались.

Що цікаво, компанії розділили на 3 групи. Головний критерій розподілу – середня вартість франшизи.

До теми Як не витрачати зайвого на старті нового бізнесу

Допомагали відбирати торгові марки у список консалтингові компанії "Франч" та Franchise Group.

Зокрема, найпопулярніші з вартістю до 20 тисяч доларів – такі:

  • "Нова пошта";
  • Aroma Kava;
  • "Сімейна пекарня".


Перелік найбюджетніших франшиз / Інфографіка Forbes

Від 20 тисяч до 50 тисяч доларів можна відкрити такі популярні франшизи:

  • "Галя Балувана";
  • "Наш край";
  • Lviv Croissant.


Франшизи середньої вартості / Інфографіка Forbes

Найпопулярніші серед найдорожчих франшиз – понад 50 тисяч доларів:

  • Pizza Celentano Ristorante;
  • супермаркети Spar;
  • ресторани Дмитра Борисова.


Найдорожчі франшизи / Інфографіка Forbes

Головні правила при відкритті франшизи

Видання AIN.Business зазначило, на що підприємцям варто звертати увагу.

  • Шукати лише вигідну локацію, враховуючи кількість житлових будинків біля нової точки і рівень доходів мешканців.
  • Дізнатись, чи раптом обрана галузь не переживає кризу. Наприклад, саме тому у списку немає туристичних брендів.
  • Важливо розрахувати період окупності з огляду на те, що відбувається в країні.
Не знаєте, де знайти нових клієнтів? Доручіть пошук технологіям. Big Data-аналітика від Київстар Бізнес зробить це найкраще – підбере саме тих, хто найбільше відповідає вашому запиту.
Автор: Тетяна Пасічник