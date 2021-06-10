Що цікаво, компанії розділили на 3 групи. Головний критерій розподілу – середня вартість франшизи.
До теми Як не витрачати зайвого на старті нового бізнесу
Допомагали відбирати торгові марки у список консалтингові компанії "Франч" та Franchise Group.
Зокрема, найпопулярніші з вартістю до 20 тисяч доларів – такі:
- "Нова пошта";
- Aroma Kava;
- "Сімейна пекарня".
Перелік найбюджетніших франшиз / Інфографіка Forbes
Від 20 тисяч до 50 тисяч доларів можна відкрити такі популярні франшизи:
- "Галя Балувана";
- "Наш край";
- Lviv Croissant.
Франшизи середньої вартості / Інфографіка Forbes
Найпопулярніші серед найдорожчих франшиз – понад 50 тисяч доларів:
- Pizza Celentano Ristorante;
- супермаркети Spar;
- ресторани Дмитра Борисова.
Найдорожчі франшизи / Інфографіка Forbes
Головні правила при відкритті франшизи
Видання AIN.Business зазначило, на що підприємцям варто звертати увагу.
- Шукати лише вигідну локацію, враховуючи кількість житлових будинків біля нової точки і рівень доходів мешканців.
- Дізнатись, чи раптом обрана галузь не переживає кризу. Наприклад, саме тому у списку немає туристичних брендів.
- Важливо розрахувати період окупності з огляду на те, що відбувається в країні.