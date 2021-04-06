Ідея відкрити свій бізнес з'являється майже у кожної людини, але більшість відразу відмовляється від неї. Це відбувається через те, що існує думка, що для відкриття власної справи потрібен солідний стартовий капітал. Але це не завжди так. Якщо ви серйозно замислились про власний бізнес, то пропонуємо добірку ідей для бізнесу в маленькому місті, що не вимагають великих вкладень.

Виготовлення ключів

Така справа не потребуватиме якихось значних вкладень: вистачить 50 – 60 тисяч гривень, більша частина з яких (близько 30 – 35 тисяч гривень) піде на придбання верстатів.

Виготовлення ключів / Фото Pexels

Основною послугою в такій майстерні стане виготовлення дублікатів всіляких ключів (до вхідних дверей, гаражів, машин, під'їздів і домофонів). Для розміщення майстерні вистачить маленького приміщення (від 4 квадратних метрів).

Додатково в такому місці можна заробляти на заточуванні ножів, ножиць і свердел, продажі замків, брелоків, а також на послугах аварійного розтину замків. Окупити бізнес із виготовлення ключів можна за пів року роботи.

Дитячий садок вдома

Якщо ви маєте досвід виховання дітей, то розгляньте цю ідею. Особливо мають попит приватні дитячі садки в нових багатоповерхових районах, де місцева влада часто не встигає задовольняти потреби населення.

Великих вкладень не потрібно, а прибуток становитиме 18 – 40 тисяч гривень на місяць в залежності від кількості дітей.

Чистка килимів

Можна організувати чистку килимів клієнтів із виїздом або надавати послуги з вивезення/доставки килимів у власний цех, де відбуватиметься чистка. У першому випадку можна обійтися мінімальним обладнанням, побутовою хімією і дрібними приладами.

Якщо постаратися, то можна вкластися навіть у 40 тисяч гривень. За умови 45 замовлень на день чистий прибуток може досягати 30 – 45 тисяч гривень.

Другий варіант більше підходить для серйозного бізнесу, оскільки допоможе значно збільшити й кількість замовлень, і продуктивність.

Виробництво декоративних свічок

Це захопливе і спокійне заняття, для старту якого потрібно мінімум коштів і навичок. Навчальні матеріали можна знайти в Інтернеті. Але зазвичай потрібно знайти хороші канали збуту.

Виробництво декоративних свічок / Фото Unsplash

Наприклад, середня ціна однієї свічки становить 100 гривень, тоді за умови продажу 200 свічок на місяць можна заробити 20 тисяч гривень. З урахуванням витрат прибуток становитиме близько 15 тисяч гривень.

Виготовлення мила ручної роботи

Для цієї ідеї бізнесу в маленькому місті теж знадобиться мінімум коштів. Основні вкладення підуть на сировину: мильну основу, ароматизатори, ефірні олії, барвники.

Це творчий процес від початку до упакування та продажу виробів. За умови хорошої реклами, налагодженого збуту це може стати непоганим бізнесом або підробітком.

Продаж розсади

Популярним сезонним варіантом бізнес-ідеї для маленького міста в Україні цілком може стати продаж розсади. Вирощувати її можна навіть в домашніх умовах: на підвіконнях або на балконі, в теплиці або парнику.

За умови вирощування розсади на декількох рівнях, навіть на 18 квадратних метрах можна вмістити 7,5 тисяч горщиків із розсадою. Якщо кожен горщик продавати по 5 гривень, то виторг становитиме 37,5 тисяч гривень. А прибуток з урахуванням витрат – близько 25 – 30 тисяч гривень.

Копчення риби

Копчення риби / Фото Unsplash

Відкриття коптильні – відмінна ідея для бізнесу в маленькому місті з мінімальними вкладеннями. На закупівлю обладнання, морозильних камер і контейнера для сировини буде потрібно приблизно 90 – 100 тисяч гривень. Ключовими умовами успіху стануть грамотна рецептура і наявність поруч хороших постачальників свіжої риби.

Продаж їстівних букетів

Продаж всіляких їстівних букетів – прекрасний варіант своєї справи, який не вимагає серйозних вкладень. Можливостей тут мільйон – просто подивіться на готові ідеї.

Оренда автомобілів для весіль та інших заходів

За наявності презентабельного автомобіля преміум класу або машини в стилі ретро можна заробити на їх оренді. Заробіток становитиме близько 350 – 800 гривень за годину залежно від авто.

Додатковий прибуток можна отримувати з оренди прикрас на машину. Просто знайдіть хорошу рекламну площадку або розмістіть пропозицію на сайті оголошень, щоб клієнт міг вас легко знайти.

Продаж пончиків

Продаж пончиків / Фото Pexels

Це хороший варіант для мінікафе або просто відділу в фудкорті торгового центру. Націнка на ці вироби досягає 1000%. Технологія випічки пончиків проста, а на ринку існує безліч ручних агрегатів і автоматизованих систем, що підвищують продуктивність. З пончиками можна легко експериментувати, щоб виділитися серед конкурентів.

Пряникові будиночки або пряники

Рецепти їх приготування можна знайти в Інтернеті та самостійно освоїти, а створювати таку випічку можна вдома. Пряники досить довго зберігаються, що дозволить робити запаси перед святами. Можна пропонувати пряникові вироби через соціальні мережі.

Продаж шаурми

Це одна з найкращих ідей для бізнесу в маленькому місті за співвідношеннєм "низькі вкладення/велика віддача". Відкриття обійдеться приблизно в 100 тисяч гривень, плюс витрати для наймання двох співробітників. За умови вибору місця з хорошою прохідністю невелика торгова точка зможе принести 35 – 40 тисяч гривень.

Мобільний планетарій

За наявності 100 тисяч гривень можна відкрити мобільний планетарій – сферичний купол, всередині якого за допомогою проєктора та спеціального покриття показують фільми c 3D-ефектом. Зазвичай робота таких планетаріїв націлена на школярів. Подібний бізнес можна окупити за пару місяців, а його рентабельність сягає 150%.

Продаж черв'яків і біогумусу

Продаж черв'яків / Фото Pexels

Відмінна ідея для бізнесу в маленькому місті, з серії "як робити гроші з нічого". Подібний заробіток може бути абсолютно не обтяжливим, оскільки стежити за хробаками не потрібно, а харчуються вони харчовими відходами, гноєм.

Особливо добре, якщо у вас є особиста ділянка, розташована на шляху до водойми. Тоді просто можна почепити табличку "Черв'яки" на видному місці – все, маленький бізнес готовий.

Також можна продавати біогумус, який виробляють черви. Щоправда, здійснювати це краще в комплексі з іншими видами діяльності. Наприклад, із фермою з вирощування кроликів.

Проведення фаєр-шоу

За 5 хвилин виступу можна заробити 4 – 6 тисяч гривень. Така послуга популярна під час проведення різних свят, ювілеїв, весіль. Щоб купити основний інвентар (пої, стафи, віяла тощо), вистачить і 5000 гривень.

Також важливо придбати або пошити сценічні костюми. Але головне – опанувати майстерність вогню і працювати над просуванням у соцмережах. У великих містах здивувати народ все складніше, а в маленьких населених пунктах ще можна стати першим у цій справі.

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Пересувний 3D-кінотеатр

У невеликих населених пунктах зазвичай розваг просто немає, а ось потреба в них величезна. Тому цікавою ідеєю може стати організація пересувного 3D-кінотеатру. Можна організувати цей бізнес у співпраці з місцевими шкільними закладами, сільськими будинками культури тощо.

Торгівля м'ясом

Це продукт повсякденного попиту. М'ясна лавка, навіть у разі появи по сусідству великої торговельної мережі зможе процвітати внаслідок свіжого та унікального асортименту, якого немає в супермаркеті. Щоб відкрити такий магазин, потрібно від 250 тисяч гривень. Водночас прибуток невеликих крамниць становить близько 30 – 40 тисяч гривень.

Пивний магазин

Пивний магазин / Фото Pexels

Пиво в нашій країні люблять, тому без прибутку підприємець не залишиться. Для відкриття підійде магазин з обладнанням для розливу на 10 видів пива. На це буде потрібно витратити близько 200 тисяч гривень, із них обладнання обійдеться приблизно в 90 тисяч гривень. Але можна заощадити, якщо взяти все обладнання в оренду у місцевих виробників пива. Оборот пивного магазину становить в середньому 100 – 120 тисяч гривень, а чистий прибуток – 25 – 30 тисяч гривень.

Магазин жіночого або дитячого одягу

Продаж одягу в маленькому місті актуальний завжди. Навіть в умовах жорсткої конкуренції можна знайти свою аудиторію завдяки унікальному асортименту. Для відкриття невеликого магазину може вистачити й 150 тисяч гривень.

Клуб настільних трансформаційних ігор

Клуб настільних ігор / Фото Pexels

Оскільки дорогі розваги для жителів маленьких міст не по кишені, але потреба в цікавому дозвіллі є, то такий варіант стане відмінним рішенням. Тим паче що учасники таких ігор отримають ще й користь – навчаться приймати рішення у складних життєвих ситуаціях.

Щоб організувати подібні ігри, можна орендувати приміщення разово, проводити їх вдома або в режимі онлайн. В останньому випадку можна залучити не тільки жителів свого міста.

Мініпекарня

У малому бізнесі це одне з найбільш популярних напрямків. Продавати продукцію щоденного попиту вигідно, вкладення у відкриття невеликі, а у разі зміни смаків споживачів можна працювати під нові запити.

Для відкриття мініпекарні знадобиться в середньому 350 тисяч гривень, які реально окупити за 7 місяців роботи.

Заточка інструментів

Заточка інструментів / Фото Pexels

Ця послуга вкрай популярна серед домогосподарок, перукарів, майстрів манікюру, персоналу кафе. Вкладення в облаштування невеликого приміщення і придбання устаткування становитимуть приблизно 50 тисяч гривень.

Геологорозвідка і буріння свердловин

У разі мінімальних вкладень (близько 180 тисяч гривень) можна займатися приватними замовленнями. Наприклад, неглибоким бурінням у процесі будівництва колодязів і запуском установок для видобутку ґрунтових вод. У разі успіху можна працювати у великомасштабному будівництві.

Установка спліт-систем

Цей бізнес нехай і сезонний, але вкрай популярний. Залежно від особливостей приміщень час установки займає 2 – 6 годин. За умови ціни послуг у межах 800 – 1200 гривень на монтажі можна заробляти від 800 гривень до 5 тисяч гривень на день.

Шашлична

Шашлична / Фото Pexels

Оскільки це заклад однієї страви, вести такий бізнес простіше, ніж відкривати повноцінне кафе. Для відкриття шашличної в форматі кафе на 12 місць і на виніс, буде потрібно близько 400 тисяч гривень, окупити які можна до середини 2-го року роботи.

Млинцевий кіоск

Млинці – це простий у приготуванні продукт, який можна наповнити чим завгодно. Бізнес із продажу млинців привабливий невеликими вкладеннями та можливістю установки націнки до 300%.

Для відкриття млинцевої у вигляді кафе з площею 100 квадратних метрів буде потрібно близько 470 тисяч гривень. Для невеликого міста ідеально підійде формат млинцевого кіоску, в такому разі вкладення становитимуть близько 190 тисяч гривень.

Приготування і продаж домашніх тістечок та тортів

Продаж домашніх тортів / Фото Pexels

Щоб відкрити такий бізнес, необхідні кулінарні навички. Також слід грамотно розрахувати собівартість готових виробів, продумати ціни й упакування, транспортування продукції.

На старті вкладення становлять 6000 гривень. Щомісячні витрати – близько 12 000 гривень, а доходи – від 15 тисяч гривень.

Відкриття суші-бару

Важливо закупити посуд, підібрати персонал, отримати дозволи від контролювальних органів, оформити приміщення, продумати способи доставки продукції на будинок тощо.

Окупність суші-бару в середньому становить пів року. Необхідні вкладення від 120 тисяч гривень, щомісячний дохід становитиме від 70 тисяч гривень.

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Портрети на замовлення

Для цієї бізнес-ідеї в маленькому місті важливо мати смак і досвід роботи в графічних редакторах. Вам знадобиться обладнання для друку портретів, а також оренда приміщення, якщо в домашніх умовах немає місця.

У цій ніші досить висока конкуренція з непостійним попитом. Вкладення стартують від 6 тисяч гривень. Окупність цього бізнесу всього 1 місяць, доходи можуть становити від 15 тисяч гривень.

Ремонт телефонів/ПК

Ремонт телефонів / Фото Unsplash

Ця ідея підходить людям, які знають основи радіоелектроніки, вміють ремонтувати цифрову техніку. Послуги з ремонту вкрай популярні. Вкладення становитимуть від 40 тисяч гривень, а дохід в місяць – від 55 000 гривень, окупність займе кілька місяців.

Вирощування грибів

Необхідно перед стартом цього бізнесу вивчити технологію вирощування грибів, продумати маркетингову стратегію, оскільки в цій ніші складно знайти покупців. Вкладення становитимуть від 40 тисяч гривень, а доходи – від 15 000 грн.

Реставрація ванн

Важливо знати технологію реставрації ванн різними способами, а також продумати маркетингову стратегію. Що стосується вкладень, то спочатку вистачить і 8000 гривень, окупність займе 1 місяць. Планований дохід – близько 14 тисяч гривень і більше.

Швейна майстерня

Швейна майстерня / Фото Pexels

Цей варіант прекрасно підходить для професійних майстрів. Вкладення становитимуть від 45 000 гривень, а чистий прибуток буде на рівні від 13 000 гривень і вище.

Також в маленькому місті можна зайнятися установкою натяжних стель, виготовленням весільних аксесуарів, утепленням фасадів, організацією свят, реставрацією меблів, торгівлею комісійними речами тощо.

Переваги відкриття бізнесу в маленькому місті

Ось кілька переваг відкриття своєї справи в маленькому місті:

Можливість використовувати вільні ніші . Розвинені види бізнесу зазвичай обмежені та типові.

. Розвинені види бізнесу зазвичай обмежені та типові. Невеликі стартові вкладення . Вартість оренди приміщень, зарплати працівникам відчутно нижчі, ніж в мегаполісах.

. Вартість оренди приміщень, зарплати працівникам відчутно нижчі, ніж в мегаполісах. Особливі умови просування. Новини в малонаселеному пункті поширюються швидко. Таке "сарафанне" радіо допоможе швидко розкрутитися.

Мінуси бізнесу в маленькому місті

Скромний дохід жителів маленьких міст.

жителів маленьких міст. Низький попит на товари/послуги . Багато видів бізнесу просто не будуть мати попиту.

. Багато видів бізнесу просто не будуть мати попиту. Слабо розвинений ринок праці . Якщо знадобляться вузькопрофільні фахівці, то знайти їх буде непросто.

. Якщо знадобляться вузькопрофільні фахівці, то знайти їх буде непросто. Висока конкуренція в бізнесі . Ринок в маленькому місті здебільшого вже поділений між підприємцями.

. Ринок в маленькому місті здебільшого вже поділений між підприємцями. Споживчі звички. Специфіка життя людей в маленькому місті така, що вони ходять в один і той самий магазин, відвідують одну перевірену роками перукарню. Тому доведеться докласти чималих зусиль, щоб місцеві жителі захотіли купувати або скористатися послугою саме у вас.

Тому, перш ніж обрати бізнес-ідею, слід ретельно вивчити ринок, саме від цього безпосередньо залежить прибутковість, а також швидкість окупності інвестицій.