Часто люди не знають, як правильно просити підвищення на роботі. Працівники не хочуть натрапити на хвастощі, чим занижують свої досягнення. Це не лише не забезпечує інформацією керівників, а й свідчить про відсутність сміливості і впевненості.

Існує 3 стратегії, щоб подолати небажання захищати себе і дозволити своїм силам і досягненням вийти у світ. Важливо розуміти, що саме від людини залежить її кар'єрний ріст.

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1. Змініть своє мислення

Ми часто намагаємося уникнути сприйняття зарозумілості, навмисно применшуючи свої досягнення.

Ви можете переформувати мислення. Замість того, щоб ділитися досягненнями для підвищення своєї репутації – подивіться на отримані результати як на дані, що зменшують невизначеність аудиторії.

Наш мозок жадає інформації, яка усуває невизначеність. Дуже часто керівники приймають рішення досить двозначно, не кажучи вже про суб'єктивність.

Чітко формулюючи свої досягнення та результати, ви допомагаєте головним зацікавленим сторонам прийняти справедливе рішення, яке відповідає найкращим інтересам організації.

2. Створіть емоційну дистанцію

Щоб уникнути почуття дискомфорту при деталізації своїх досягнень, ви можете використовувати кілька стратегій регулювання емоцій, підкріплених дослідженнями.

Відкидання спинки на стільці під час формулювання своїх досягнень може допомогти створити більшу психологічну дистанцію. Уявляючи свою аудиторію далеко, ви послаблюєте емоційну напруженість збентеження чи сорому, який ви можете відчувати в процесі, дозволяючи вам говорити з більшою впевненістю про себе. Ще однією стратегією є створення емоційної дистанції, приймаючи відсторонену точку зору від третьої особи, коли людина захищає себе. Це може допомогти подумки звернутися до себе від третьої особи.

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3. Розкажіть історію

Переплетіння ваших досягнень у коротку історію вашої кар’єри може допомогти передати те, що хочете сказати, не викликаючи імпульсу відступити. Можна починати з того моменту, коли приєдналися до компанії, продовжувати виконувати різні ролі та відкривати різні моменти своїми помітними внесками та успіхами.

Переходи також допоможуть поєднати вашу історію. Замість того, щоб перераховувати кожне досягнення, додаючи їх до різних назв посад, ви можете розповісти про це значно легше.

Поміщаючи свої досягнення у контекст переконливої розповіді, ви відвертаєте фокус свого розуму від страху захищати себе. Водночас дозволяєте своїй аудиторії чітко бачити ваші досягнення у досконалості.

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