Ранок насправді є найбільш оптимальним часом, щоб мислити або бути креативним. Однак не усім вдається спланувати цю частину дня правильно. Ба більше, люди допускаються 3 банальних помилок, які псують їм все.

Помилка №1: Різко встаєте з ліжка

Дуже часто люди чують будильник та одразу ж зриваються з ліжка. Звісно, це відбувається з благими намірами – щоб не втрачати дорогоцінний час. Однак насправді це лише псує весь ранок, який може бути для вас продуктивним.

Варто прочитати Ідеї успішного бізнесу онлайн: 7 речей, які купуватимуть найчастіше у 2021 році

Ця різка дія одразу ж відключає людину від її тіла.

Як краще діяти

Максимально розтягніть своє тіло – це займе всього кілька хвилин. Концепція дослідника Емі Кадді має термін Power Pose. Завдяки цьому людина справді відчуває себе більш впевнено.

Що таке Power Pose: відео

Ці вправи підвищують настрій та додають відчуття неймовірного щастя, адже до всіх частин тіла збільшується приплив крові.

Після декількох хвилин розтягування не варто поспішати вставати з ліжка і виконувати свою ранкову рутину: готувати каву, чистити зуби і одягатися. Краще подумайте про те, щоб знову зробити Power Pose, стоячи або навіть під час ранкового душу.

Помилка №2: Негайно перевіряєте телефон

Кожна 4 людина перевіряє сповіщення на телефоні протягом однієї хвилини після пробудження. Насправді ж це серйозна помилка. У цьому запевнив засновник популярного подкасту #RiseandGrind Гленн Ланді.

Ні ваш розум, ні ваше тіло не готові до такого типу стимуляції насамперед. Після пробудження важливо концентруватися на власному тілі за допомогою ранкового руху і записувати свої цілі,

– сказав Ланді.

"Пам'ятайте, що на вашому телефоні немає нічого, що не може вас чекати", – зауважив він.

Якщо ж дотриматись цього правила і спочатку повністю завершити ранкову рутину - людина пізніше зможе краще впоратися з робочими моментами.



Краще залишити телефон вимкненим до повного пробудження / Фото blognews

Помилка 3: Занадто пізно лягаєте спати

Дослідження, проведене Amerisleep, показало приголомшливі відмінності між ранніми і пізніми підйомами. Саме це впливає на продуктивність, заробітну плату і загальну якість життя.

71% людей, які встають з ліжка на світанку відповіли, що відчували себе високопродуктивними. Водночас ті, що сплять до 11:00, продуктивні тільки в 36% випадків.



Намагайтесь швидко вкладатись спати / Фото headtopics

Однак для того, щоб рано прокидатись – треба рано лягати спати. В іншому випадку ви будете просто виснажені і втомлені.

Люди, які прокидались зранку, щорічно отримували в середньому на 15 тисяч доларів більше ніж їхні "сонні" друзі.

Врахуйте, що перша година вашого дня задає тон на його продовження, а тому, ймовірно, є найважливішим часом, яким можна скористатися.

Розтягніть тіло, тримайте телефон вимкненим і подумайте про те, щоб піднятися раніше, ніж звикли. Ці 3 речі допоможуть бути ще кращими та продуктивнішими, ніж ви є.

Гнучкість в роботі – перевага сучасного бізнесу. Працюйте там, де вам зручно, тоді, коли зручно й так, як зручно саме вам завдяки сервісам для гнучкої роботи команд Oфіс там, де ви від Київстар Бізнес.