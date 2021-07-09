Як мілленіал, що став мультимільйонером завдяки інвестуванню в нерухомість, Семюель Лідс, помітив, що є речі, які заважають іншим мілленіалам досягти своїх цілей. У кожного покоління є свої стереотипи та культура. Деякі з цих особливостей корисні, інші – не дуже.

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Якщо хтось народився в певну епоху, це не означає, що він або вона втілює конкретний стереотип. Проте, в цілому, мілленіали володіють багатьма гідними захоплення рисами, такими як турбота про свій вплив на світ і пошук соціальних наслідків своїх дій.

Хто такі міленіали Міленіали або Покоління Y — покоління, до якого зазвичай заведено відносити людей, які народилися у період з 1981 по 1994—2000 роки, на момент настання нового тисячоліття вони були у юному віці. Міленіали дорослішали під пильною опікою батьків, активно використовували інтернет та різноманітні пристрої. Міленіалам притаманний контроль над власним життям, часом і роботою. Вони впевнені та вважають за краще працювати в команді, є добрими комунікаторами та природно поєднують оптимізм із реалізмом

Однак є деякі аспекти цього типу характеру, які стримують мілленіалів в діловому світі. Ось три найбільш поширені помилки, які вони роблять. Незалежно від того, чи належите ви до мілленіалів чи ні, ви повинні зробити все можливе, щоб уникнути їх.

1. Багато працювати, але не розумнішати

Багато людей думають, що мілленіали не є працьовитими працівниками, але це часто не так. Справжня проблема зазвичай полягає в тому, що, попри старанну роботу, вони не працюють розумно. Часто, коли мілленіали приходять у світ бізнесу, вони виявляються по суті самозайнятими. У деяких випадках самозайнятість може бути схожа на роботу, тільки без пільг для співробітників та гарантованих відпусток. Важливо систематизувати бізнес, щоб він міг розвиватися.

Фрилансери допоможуть бізнесу / Фото Unsplash

Працювати розумніше – значить замінити себе у своєму бізнесі всюди, де це можливо. Але деяких мілленіалів навчили сприймати наймання співробітників або залучення фрилансерів як експлуататорську складову капіталізму, а не як взаємовигідну діяльність. Хоча більшість мілленіалів не сповідує відверто антикапіталістичні погляди, ці ідеї настільки увійшли в їх культуру, що у багатьох вони присутні на несвідомому рівні. Важливо подолати це програмування і відчувати себе комфортно, отримуючи прибуток від використання капіталу.

2. Дотримання традиційного освітнього шляху

Якщо ви плануєте стати лікарем, медичний університет – це правильний шлях для вас. Але він підходить не всім. Багато мілленіалів пішли традиційним шляхом отримання освіти, і це не привело до того успіху, на який вони розраховували. Великі капіталовкладення у навчання не завжди є запорукою успішної кар'єри.

Освіта безумовно важлива, але поради практиків – безцінні / Фото Unsplash

Незалежно від того, навчалась людина в університеті чи ні, в бізнесі важливо застосовувати інший підхід до освіти. Це може бути й робота з нижчою зарплатнею, щоб набути необхідних навичок, відвідування приватних навчальних курсів або оплата послуг професійних наставників.

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3. Особисте волонтерство це добре, але щоб змінити світ потрібні гроші

Одна з чудових рис покоління мілленіалів полягає в тому, що вони хочуть змінити світ. Але іноді мілленіали забувають, що для цього потрібні гроші. Багато з них намагаються займатись волонтерською діяльністю чи благочинністю особисто.

Особисте волонтерство не допоможе розв'язати проблему глобально / Фото Pexels

Проте набагато ефективнішим є формат створення окремого фонду, який ви будете фінансувати. Оскільки ваш час витрачений на благочинність особисто, який ви могли плідно використати за основним профілем, сприятиме заробітку коштів, що надалі будуть використані раціональніше. Такий підхід до справи дозволяє допомогти більшій кількості людей, ніж у тому випадку, коли ви б особисто та безпосередньо займались волонтерською діяльністю.

Тому якщо ви дійсно хочете змінити світ, одна з кращих речей, яку ви можете зробити – це навчитися заробляти гроші, які потім зможете спрямувати на благі цілі.