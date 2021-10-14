20 мільярдів доларів на благодійність в рік: чому філантропія є вигідною для бізнесу
Джерело:Forbes
Якщо клієнту дати вибір між двома компаніями, то, вочевидь, вибере ту, яка займається благодійністю. Дослідження Omnicom Groupʼs Cone Communications показали, що мілленіали на 70 % витрачають більше коштів на бренди, які добродушні до інших.
Щоб почати впроваджувати благодійні ініціативи у компанії, потрібно почати з вибору ініціативи, яка б відповідала бізнес-спрямуванню, дослідіть соціальну проблематику, у якій ви плануєте реалізувати проєкт, а також треба продумати стратегію впровадження таких ініціатив. Звісно, варто контролювати також отримання допомоги чи коштів тими, кому вони адресовані.
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Світовий досвід благодійності у бізнесі
Програми добровільних внесків працівників
Відповідно до дослідження Double the Donation за 2020 рік компанії віддали понад 20 мільярдів доларів на благодійність. Найбільш поширеним видом корпоративних пожертвувань є програми добровільних внесків працівників (Matching Gifts): співробітник віддає кошти до благодійної організації, і його компанія збільшує цю суму у співвідношенні 1:1, 2:1 або навіть 4:1.
Дослідження Double the Donation / Фото Double the Donation
За інформацією 360matchpro, 10 найкращих світових корпорацій за минулий рік пожертвували понад 2 мільярди доларів, які здебільшого працюють за форматом благодійних внесків працівників.
Дослідження 360matchpro / Фото 360matchpro
Лідером корпоративної філантропії заслужено вважають Microsoft, де 65 % співробітників беруть участь у щорічних кампаніях з надання допомоги — Double the donation. Окрім Microsoft, серед компаній-лідерів корпоративної філантропії назвемо такі:
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Волонтерські гранти
Це ще один популярний різновид благодійності бізнесу. Співробітники жертвують свій час на здійснення волонтерської діяльності, який компанія співвідносить з грошима. Працівники того ж Microsoft минулого року витратили понад 750 тисяч годин на волонтерську діяльність і отримали від компанії гранти за цей період.
40 % компаній із Fortune 500 пропонують волонтерські грантові програми та 65 % роблять внески за програмою Matching Gifts — Double The Donation.
Що це дає бізнесу
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Збільшення продажів. За дослідженням Ivalua & Forrester Research CSR 69 % установ заявили про збільшення їхніх продажів після впровадження благодійних ініціатив у компаніях;
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Розширення цільової аудиторії. За інформацією Mintel, 82 % споживачів вважають, що продукція соціально відповідальних брендів має вищу якість, аніж у компаній, які ігнорують принципи корпоративної соціальної відповідальності (КСВ);
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Кращий імідж серед конкурентів. NP Source говорить, що 90 % компаній, що співпрацюють з авторитетними неприбутковими організаціями зазначили, що це зміцнює позиції їхнього бренду на ринку;
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Зміцнення бренду роботодавця. За дослідженням Recharity, 55 % працівників нададуть перевагу компанії, що сповідує принципи КСВ, навіть якщо зарплата буде нижчою.