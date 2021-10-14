20 мільярдів доларів на благодійність в рік: чому філантропія є вигідною для бізнесу

Якщо клієнту дати вибір між двома компаніями, то, вочевидь, вибере ту, яка займається благодійністю. Дослідження Omnicom Groupʼs Cone Communications показали, що мілленіали на 70 % витрачають більше коштів на бренди, які добродушні до інших.

Щоб почати впроваджувати благодійні ініціативи у компанії, потрібно почати з вибору ініціативи, яка б відповідала бізнес-спрямуванню, дослідіть соціальну проблематику, у якій ви плануєте реалізувати проєкт, а також треба продумати стратегію впровадження таких ініціатив. Звісно, варто контролювати також отримання допомоги чи коштів тими, кому вони адресовані.

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Світовий досвід благодійності у бізнесі

Програми добровільних внесків працівників

Відповідно до дослідження Double the Donation за 2020 рік компанії віддали понад 20 мільярдів доларів на благодійність. Найбільш поширеним видом корпоративних пожертвувань є програми добровільних внесків працівників (Matching Gifts): співробітник віддає кошти до благодійної організації, і його компанія збільшує цю суму у співвідношенні 1:1, 2:1 або навіть 4:1.



Дослідження Double the Donation / Фото Double the Donation

За інформацією 360matchpro, 10 найкращих світових корпорацій за минулий рік пожертвували понад 2 мільярди доларів, які здебільшого працюють за форматом благодійних внесків працівників.



Дослідження 360matchpro / Фото 360matchpro

Лідером корпоративної філантропії заслужено вважають Microsoft, де 65 % співробітників беруть участь у щорічних кампаніях з надання допомоги — Double the donation. Окрім Microsoft, серед компаній-лідерів корпоративної філантропії назвемо такі:

ExxonMobil;

Johnson & Johnson;

Google;

Apple;

ConocoPhillips.

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Волонтерські гранти

Це ще один популярний різновид благодійності бізнесу. Співробітники жертвують свій час на здійснення волонтерської діяльності, який компанія співвідносить з грошима. Працівники того ж Microsoft минулого року витратили понад 750 тисяч годин на волонтерську діяльність і отримали від компанії гранти за цей період.

40 % компаній із Fortune 500 пропонують волонтерські грантові програми та 65 % роблять внески за програмою Matching Gifts — Double The Donation.

Що це дає бізнесу