За даними СБУ, сума хабарів у середньому становила 2 тисячі доларів з одного підприємця. Чиновник брав гроші від власників комерційних структур, зокрема представників сфери торгівлі та громадського харчування. За незаконну вигоду він обіцяв ФОПам не створювати штучних перешкод у їхній господарській діяльності.

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Затримання чиновника

Правоохоронці затримали працівника КМДА поблизу одного зі столичних ринків. Посадовець саме отримував хабар, за який обіцяв підприємцю не проводити "додаткову" перевірку щодо законності розміщення і експлуатації його комерційної споруди.

Відкрито кримінальну справу за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, які також можуть бути причетними до корупційної схеми.

Затримання хабарника / Фото СБУ

Затримання хабарника / Фото СБУ

Затримання хабарника / Фото СБУ