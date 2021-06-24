Для того аби обрати найвірніший шлях до успіху радимо вам скористатись чужим досвідом. Саме таке рішення пропонує для молодих бізнесменів засновник стартапу, що зараз вартий понад мільярд доларів – Стю Шоверман.

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Засновник та генеральний директор компанії KnowBe4, яка пропонує платформу для імітаційного навчання безпековим рішення та імітації риболовлі, переконує, що основна мудрість для молодих бізнесменів полягає в тому, щоб прислухатися до порад тих, хто вже пройшов школу важких випробувань.

Він переконаний, що немає кращого способу дізнатися, як почати та розвинути бізнес, ніж просто зануритися в нього з головою. А нестачу досвіду можна завжди заповнити знаннями із книг про бізнес. Тим більше зараз все більше професіоналів бізнесу діляться своїми знаннями на сторінках книжок.

Власник мільярдного бізнесу склав перелік книжок, які він вважає обов'язковими для прочитання, якщо ви серйозно налаштувались стати успішним підприємцем, лідером і створити компанію, яка швидко зростатиме та набиратиме обертів у сучасному світі бізнесу.

1. The Sales Acceleration Formula: Using Data, Technology, and Inbound Selling to Go from $0 to $100 Million авторства Марка Роберже

"Формула прискорення продажів" це історія про те, як компанія Hubspot за вісім років досягла рівня продажів в 100 мільйонів доларів на рік. Команда в KnowBe4 вивчила, як команда Hubspot домоглася цього, і взяла на озброєння їх кращі практики.

2. Positioning: The Battle for Your Mind авторства Джека Траута та Аль Ріса

Класика PR і маркетингу про те, як виділитися, змусити клієнтів думати про вас і залишитися в їх пам'яті.

3. Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead and Win авторства Джоко Віллінка і Лейфа Бабіна

Тут узагальнені основні ідеї лідерства, якими користуються "морські котики" в реальному бою, і показано, як застосувати їх у вашій компанії. Експерти KnowBe4 виявили, що вона дійсно корисна для заохочення особистої відповідальності та змушує всіх співробітників думати, ніби вони є власниками бізнесу.

Автори книги вважають ідеї лідерства універсальними / Фото Linkedin

П'ять основних думок:

Високоефективні команди і їх лідери ніколи повністю не задоволені результатом. Вони завжди шукають можливість зробити завдання краще і підвищити стандарти.

Екстремальна відповідальність дозволяє концентрувати увагу на цілі, а не шукати відмовки й перекладати провину на інших.

Лідер, який керується принципом екстремальної відповідальності, стає прикладом поведінки для всього ланцюжка управління.

Щоб ефективно приймати рішення, лідери на місцях повинні переконатися, що вони чітко розуміють місію, мотиви та намір їх керівника.

Дисципліна – це шлях до свободи. Чим більше порядку в стандартах і процедурах, тим більше свободи та часу на творчість і гнучкі рішення.

4. High Output Management авторства Ендрю Гроува

Класика від колишнього генерального директора Intel, однієї з перших організацій, яка по суті заклала фундамент під те, що ми зараз знаємо як управління гіперзростанням. У цій книзі викладено погляди Гроува на побудову бізнесу, включаючи те, як мотивувати та створювати команди.

5. Measure What Matters: OKRs: The Simple Idea that Drives 10x Growth авторства Джона Доера

Доер розвинув ідеї Ендрю Гроува. У цій книзі детально описується його система, в якій для продовження гіперзростання використовуються цілі й ключові результати (OKR). Концепція OKR – це те, що є базисом політики 10-кратного зростання в Кремнієвій долині.

Дивіться відео про книгу Measure What Matters: OKRs за участі автора

6. The Advantage: Why Organizational Health Trumps Everything Else in Business авторства Патріка Ленсіоні

Книга досліджує корпоративну культуру і корпоративне здоров'я. Ця книга стверджує, що організаційне здоров'я є основною конкурентною перевагою, і показує, як його досягти.

7. Behind the Cloud: The Untold Story of How Salesforce.com Went from Idea to Billion-Dollar Company — and Revolutionized an Industry авторства Марка Беніоффа

Історія про те, як Марк Беніофф створив компанію Salesforce. Цей твір пропонує понад 100 стратегій, в яких розглядаються способи управління гіперзростанням, з розбивкою по кожному сектору вашої організації.

Марк Беніофф володар численних премій у сфері бізнесу / Фото Chaslaupiastsiuk

У 2010 році журнал Fortune визнав бізнесмена одним з найбільш талановитих людей в області інформаційних технологій. Марк Беніофф має безліч премій і нагород, серед яких і "Підприємець року".

8. Powerful: Building a Culture of Freedom and Responsibility авторства Петті МакКорд

Авторка розглядає культуру компанії з точки зору HR. Це книга закликає вас використовувати радикальну прозорість у роботі із кадрами. МакКорд стверджує, що старі добрі традиції корпоративного HR – щорічні огляди результатів роботи, плани збереження результатів, програми розширення можливостей співробітників – часто виявляються колосальною тратою часу і ресурсів.

9. Customer Success: How Innovative Companies Are Reducing Churn and Growing Recurring Revenue авторства Ніка Мехта, Дена Штайнмана та Лінкольна Мерфі

Основна книга про те, як зробити існуючих клієнтів щасливими, утримати їх і змусити їх відновити співпрацю, спеціально для тих, хто працює у сфері SaaS.

SaaS – програма як послуга — модель поширення програм споживачам, при якій постачальник розробляє вебпрограму, розміщує її й керує нею з метою використання її замовниками через інтернет. Замовники платять не за володіння програмами як такими, а за їх використання.

10. Trillion Dollar Coach: The Leadership Playbook of Silicon Valley’s Bill Campbell авторства Еріка Шмідта, Джонатана Розенберга та Алана Ігла

У книзі викладено головні принципи, яким навчає "тренер на трильйон доларів" Білл Кемпбелл, що консультував таких акул у світі бізнесу, як Стів Джобс, Ларрі Пейдж та Джефф Безос.

Дивіться відео про "тренера мільярдерів" Білла Кемпбелла

11. Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On It авторства Кріса Восса

Колишній переговірник ФБР по захопленню заручників протягом двох десятиліть, Кріс Восс викладає ключові принципи успішного ведення переговорів практично в будь-якій сфері життя. Кріс Восс неодноразово виступає з майстеркласами для співробітників провідних компаній світу

Дивіться майстерклас Кріса Восса

12. Predictable Revenue: Turn Your Business Into a Sales Machine with the $100 Million Best Practices of Salesforce.com авторства Аарона Росса та Марілу Тайлер

Ця книга заслужено вважається "Біблією" зі створення потенційних покупців, пояснює процес продажів, який використовувала компанія Salesforce.com, щоб стати гігантом галузі.

13. How Successful People Lead авторства Джона Максвелла

Відмінне, коротке, потужне і просте пояснення у письмовій формі, в якому описується п'ять рівнів лідерства.

14. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies авторства Джим Коллінз та Джеррі Поррас

Класика, яка досліджує, які кроки здійснюють потужні компанії, що допомагають їм виживати впродовж тривалого періоду – не лише років, але й десятиліть.

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15. The Innovation Stack: Building an Unbeatable Business One Crazy Idea at a Time авторства Джима МакКелві

Ваш довідник про те, як продовжувати впроваджувати інновації і вигадувати нові продукти.

16. The Copywriter's Handbook: A Step-by-Step Guide to Writing Copy That Sells авторства Роберта Блай

Визнаний найкращим копірайтером в США, Блай показує вам ряд прийомів, як правильно спілкуватися в рекламі, поштових розсилках та багато іншого, щоб люди дійсно купували те, що ви продаєте. Ця книгу рекомендується всім співробітникам у сфері бізнес, навіть якщо написання текстів не має ніякого відношення до їх посади, тому що вміння спілкуватися, будь то усно або письмово, необхідно кожному.

17. A Data-Driven Computer Defense: A Way to Improve Any Computer Defense авторства Роджера Граймса

У цій книзі розповідається про те, як привести власні зусилля щодо забезпечення безпеки у відповідність з тими загрозами, з якими реально стикається ваша компанія. Дуже корисна книга для розуміння того, що слід зробити аби хакери не змогли проникнути всередину вашого бізнесу.

18. Valley Speak: Deciphering the Jargon of Silicon Valley авторства Рошель Копп та Стівен Ганц

Вам потрібно говорити мовою Кремнієвої долини, щоб отримати фінансування або іншу підтримку для свого бізнесу? Це книга саме той словник термінів та фраз, які допоможуть вам спілкуватись однією мовою із гуру бізнесу.

Дивіться відеопрезентацію книги про жаргон Кремнієвої долини

19. UP and to the RIGHT: Strategy and Tactics of Analyst Influence авторства Річарда Стіннона

Якщо ви займаєтеся продажами для підприємств або B2B і хочете потрапити в поле зору аналітиків, то вам необхідно зрозуміти, як працюють аналітики, що вони роблять і як з ними розмовляти. Це книга про те, як управляти всім процесом роботи з аналітиками.

Чому чужий досвід має значення

Створення компанії та успішне управління нею вимагає від вас знання безлічі різних тем. Але ніщо не забороняє вам переймати досвід людей, які вже досягли успіху. Насправді це має бути однією з ваших головних стратегій успіху. Якщо ви хочете почати свій власний бізнес (або успішно розвивати вже існуючий), то цей список літератури саме для вас.

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