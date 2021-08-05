Китайський мільярдер Сунь Даву засуджений до 18 років позбавлення волі за "провокування неприємностей".

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Чергова жертва компанії із приборкання мільярдерів

Китайські судові органи визнали мільярдера, що заробив статки на скотарстві, свинарстві та птахівництві, винним за вісьмома пунктами звинувачення. Серед звинувачень – збір натовпу для нападів на державні установи, незаконний збір коштів та "провокування безладів".

Дев'ятнадцять родичів мільярдера і співробітників компаній Сунь Даву отримали коротші терміни ув'язнення – від 15 місяців до 12 років. А конгломерат Dawu Agricultural and Animal Husbandry Group, що належить мільярдеру, було оштрафовано на майже пів мільйона доларів.

Місто для співробітників збудоване Сунь Даву / Фото Dawu

Адвокати не ризикують коментувати вирок

Адвокати китайського мільярдера відмовилися коментувати цю справу, заявивши, що вона занадто політично чутлива. А один з адвокатів розповів про побоювання втратити ліцензію на юридичну практику в разі поширення інформації стосовно справи.

Під час 12-денного судового процесу над мільярдером, який тривав у липні поліція неодноразово перешкоджала присутності журналістів на засіданнях, значно обмеживши доступ до інформації по цій справі.

Насіннєва компанія Dawu щорічно постачає китайським фермерам на півночі країни 100 тонн органічно чистого насіння пшениці / Фото Dawu

В листопаді минулого року влада затримала понад два десятки родичів і співробітників мільярдера, протримавши їх під таємним домашнім арештом більше ніж п'ять місяців, допоки їм не були пред'явлені офіційні звинувачення.

Нелюдські умови утримання родини та колег мільярдера

Заступник директора Dawu Group, описує вкрай жорстокі умови утримання, наголошуючи на тому, що у спеціально відведеній зоні спостереження за житловими приміщеннями не було вікон, світло горіло 24 години на добу, через що неможливо було відрізнити день від ночі.

Камера постійно стежила за мною, і через відсутність приватності я ні разу не зміг прийняти ванну,

– повідомив співробітник компанії мільярдера.

За що комуністична влада Китаю вирішила покарати мільярдера

67-річний поборник соціальної справедливості та переконаний захисник сільського розвитку, у нещодавньому минулому був свого роду політичною знаменитістю. Престижні китайські університети запрошували його читати лекції про реформу сільських земель і підприємництво.

Інтелектуали та політичні активісти часто приходили в штаб-квартиру його компанії. Вищі політичні лідери зверталися до нього за порадою щодо підвищення доходів в сільській місцевості. Протягом багатьох років він також оплачував судові витрати відомих адвокатів з прав людини.

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Соціальний проєкт – місто для співробітників

Ідеалізм магната підштовхнув його до фінансування власної лікарні та шкільної системи. По-суті китайський мільярдер збудував для 9 000 працівників своєї компанії окреме місто, де жителі отримали безкоштовний або пільговий доступ до охорони здоров'я, шкільної освіти та розваг.

Лікарная, збудована Сунь Даву, має 34 відділення, 10 операційних палат та 1 000 ліжок / Фото Dawu

Цей соціальний проєкт став основою для одного з обвинувачень проти нього – незаконного збору коштів. Влада заявила, що з 2003 року компанія Dawu Group шахрайським шляхом зібрала у співробітників і родичів мільярдера 104 мільярди доларів. Китайський мільярдер звичайно ж спростовував ці звинувачення.

Влада Китаю експропріювала бізнес мільярдера

Dawu Group не мала вільного доступу до кредитів, що підкреслює юридичні складності, з якими стикаються сільські підприємці. Правляча Комуністична партія Китаю не дозволяє продавати сільську землю або використовувати її як заставу при отриманні банківських кредитів, що змушує сільські фірми звертатися до тіньового кредитування або приватного капіталу.

Торік комуністична влада Китаю, фактично експропріювала Dawu Group, а більшість керівників групи зараз перебувають у в'язниці.

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Важкий рік для китайських мільярдерів та бізнесу

Цей рік не був вдалим для приватного бізнесу в Китаї. Найдорожчі технологічні компанії країни зіткнулися з цілою низкою нових правил, які серйозно обмежують сферу їх діяльності. В той самий час були затримані тисячі власників малих і середніх приватних підприємств.

Затримання проводились в ході трирічної кампанії комуністичної влади Китаю по боротьбі з корупцією. Проте, зі слів правозахисників, більшість бізнесменів та фірм були спровоковані на давання хабарів та фактично потрапили у пастку правоохоронних органів комуністичного режиму