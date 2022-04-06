178 підприємств переїхали до безпечних регіонів, 67 із них відновили роботу, – Мінекономіки

Мінекономіки запустило програму переміщення бізнесу з зони бойових дій на безпечніші території. Станом на 5 квітня міністерство отримало 1 424 заявки на релокацію, з них 1 117 вже опрацьовані.

Загалом з моменту запуску програми 178 українських бізнесів завершили переміщення своїх потужностей із зон бойових дій. З-поміж них 67 вже повністю відновили роботу на нових місцях, звітують у Мінекономіки.

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Результати програми переміщення бізнесу

За програмою, для 465 підприємств міністерство вже знайшло обладнані майданчики. Вони передані для транспортування службам Укрзалізниці та Укрпошти. Для решти підприємств-заявників фахівці Мінекономіки та влади на місцях шукають нові локації для розміщення.

Більшість бізнесів, що беруть участь у програмі релокації, працюють у галузях виробництва та переробної промисловості. Це виробники харчової продукції, легкої промисловості, підприємства машинобудування. Є також підприємства оптової торгівлі, які переміщують на Захід свої логістичні центри, зокрема склади з готовою продукцією,

– розповів заступник міністра економіки Ігор Дядюра.

Що відомо про програму релокації бізнесу Урядова програма релокації приватних підприємств на безпечні території створена за дорученням Володимира Зеленського. Вона передбачає державну допомогу у підборі площ для розміщення виробництва, переміщенні та розселенні персоналу, а також підборі працівників у місці дислокації після переїзду.

Зазначається, що серед переміщених за програмою підприємств є чимало IT-компаній. Українські програмісти вже створили потужні кластери у Львові та на Закарпатті.

Додамо, що учасником державної програми релокації може скористатись будь-який бізнес, що перебуває у зоні ризику через бойові дії. Щоб долучитись до програми, потрібно заповнити заявку за посиланням.

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