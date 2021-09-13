16 помилок у соціальних мережах, які роблять компанії і не отримують бажаного залучення

Створити профіль компанії на будь-якій соціальній платформі, щоб просто бути там присутнім, зовсім не означає отримати більше клієнтів. Для цього потрібні значні зусилля і продумана стратегія.

Рада агентства Forbes, куди входять поважні керівники з різних сфер, назвала основні помилки компаній, які у наслідку призводить до низького рівня залученості в соціальних мережах. Якщо ви ніяк не можете домогтися успіху, ознайомтеся з порадами цих галузевих експертів.

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16 помилок у соціальних мережах

#1 Нерозуміння очікувань аудиторії

Нерозуміння аудиторії та її очікувань є поширеною помилкою в соціальних мережах. Тому експерти рекомендують виділяти час на те, щоб переглянути джерела даних та проаналізувати, які з них спрацювали краще з точки зору залучення. І не бійтеся прямо задавати питання, кажуть вони. Тоді у вас з’явиться розуміння, чого насправді хоче ваша аудиторія.

#2 Не говорити про конкретні больові точки і потреби

Можливо, вам доведеться зробити крок назад і розглянути конкретні больові точки та потреби вашої аудиторії. Контент, що привертає увагу, повинен бути корисним, вести діалог і відповідати конкретним потребам, які щодень хвилюють вашу аудиторію.

#3 Зосередженість на власному бренді та відмова від розмови

Створюючи контент в соціальних мережах, легко зосередитися на своєму бренді. Щоб збалансувати канал і отримати більше уваги, експерти Forbes рекомендують залучити експертні огляди та авторитетних осіб. Ще однієї важливою стратегією, яка може допомогти, є наявність менеджерів спільноти, які будуть активно взаємодіяти з людьми.

#4 Розміщення порожнього або нерелевантного контенту

Якщо виникає низька залученість, зазвичай на це є 2 причини:

прісний, корисливий або нерелевантний контент, який не знаходить відгуку у підписників;

пов'язана з рекламним характером.

Експерти зазначають, соціальний контент має високу планку, тому бренди повинні публікувати розумні та цілеспрямовані публікації, орієнтовані на дії.

#5 Обходитись без досвідченого менеджера з соцмереж

Якщо ваші канали в соцмережах не ростуть або не отримують належної взаємодії, тоді обов'язково найміть досвідченого менеджера. Він зможе глибоко зануритися в аудиторію вашого бренду, визначити, які канали вам підходять, і запустити творче програмування, щоб націлити цю аудиторію не лише на ваші рекламні повідомлення.



Найміть досвідченого менеджера з соцмереж / Фото pexels

#6 Застосовувати універсальний підхід для усіх соцмереж

Якщо ви будете застосовувати єдиний підхід для усіх соцмереж, це не сприятиме підвищенню соціальної активності. Спочатку потрібно зрозуміти природу кожної платформи та впевнитись, чи є там ваша цільова аудиторія, а вже потім розробляти контент, що відповідає конкретному каналу.

#7 Не йти в ногу з новими тенденціями

Обов’язково слідкуйте за новими тенденціями і використовуйте їх для розвитку свого бренду. Наприклад, нині популярна платформа TikTok допоможе розміщувати відео.

Критерії високоефективного контенту постійно змінюються, наголошують експерти. І якщо ваші повідомлення не працюють, це може бути свідченням того, що пора щось змінювати. Участь у розмові – важлива частина розвитку бренду в Інтернеті, тому слухайте свою аудиторію, своїх партнерів і навіть конкурентів.

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#8 Надання статичного контенту, який не має цінності

Додавання занадто великої кількості зображень одного продукту не принесе ніякої додаткової цінності для тих, хто його побачить. Вам потрібно буде підвищити цінність свого соціального контенту. Це можуть бути знижки, акції або роздачі. Також може бути навчальна інформація та практичні поради.

#9 Публікація нерелевантного контенту, який не викликає резонансу

У соцмережах основним фактором є релевантний контент. І якщо ваша компанія не надто там популярна, вирішальним кроком буде зміна вашого контенту на такий, який би більше знаходив відгук вашої аудиторії. Кращий спосіб змусити її відреагувати – використати думки та почуття ваших підписників.

#10 Не відповідати взаємністю на лайки і коментарі

Соціальні мережі – це багато в чому гра взаємності, кажуть експерти. Якщо ви не слідкуєте за обліковими записами ваших підписників і не реагуєте на коментарі, навряд чи ви отримаєте бажане залучення. Крім того, не викладайте фотографії своїх продуктів, якщо немає в кадрі чогось цікавого. Користувачі соцмереж не люблять, щоб їм просто продавали, їм подобається бачити ваш продукт в руках впливової особи, додають експерти Forbes.

#11 Зосередження уваги на продажі у кожному заклику до дії

Часто компанії створюють занадто корисливий контент, зосереджуючись на продажу свого продукту чи послуги у кожному заклику до дії. Але це неправильно. Краще зробити акцент на відносинах між брендом і аудиторією. У цьому допоможе навчальний та розважальний контент для вашого клієнта. Якщо вони вірять, що ваш бренд приносить їм користь, вони з більшою ймовірністю зацікавляться ним.

#12 Не створювати повідомлень для отримання відповідей

За словами експертів, часто компанії публікують різні дописи і намагаються бути кумедними, але забувають "вбудувати" сигнал для відповіді. Якщо ви хочете, щоб хтось вам відповів, тоді спробуйте що-небудь запитати. Це допоможе вам отримати достатньо уваги, а також зрозуміти, чи правильне ваше повідомлення.

#13 Нічого не навчати і не веселити

Споживачі контенту у соцмережах хочуть дізнатися щось цікаве або ж просто розважитись. Тож якщо ваші повідомлення не дають результатів, це може пояснити вашу низьку залученість. Спробуйте переглянути свої дописи в соціальних мережах з точки зору незнайомця.



Створюйте корисний та веселий контент / Фото pexels

#14 Відмова від платної реклами

Платна реклама дозволить вам не лише звернутися до вашої звичайної аудиторії, а й дасть змогу охопити тих, хто не входить у ваше коло, але підходить за віком, поведінкою, розташуванням та інтересами.

#15 Не бути щедрим до своїх підписників

Будьте щедрими і часто даруйте щось цінне своїй аудиторії. У цьому допоможуть рецепти, поради, секрети майстерності, поради тощо. Також хваліть і робіть компліменти публікаціям ваших передплатників, а також діліться ними у своїх сторісах

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#16 Публікація постів без жодного навантаження

Не варто публікувати нудні повідомлення, які просто констатують очевидне. Щоб домогтися успіху контент повинен підвищувати цінність дня користувачів соцмереж, або ж змусити думати їх інакше чи навіть налякати, щоб стимулювати до дії.