Пробитися в Google, Facebook чи Microsoft: 15 питань, які задають на співбесідах

16 березня 2021 , 12:04
Читать новость на русском

Джерело:

mc.today

Освіти та досвіду роботи, які ви вказуєте в резюме, зовсім недостатньо, щоб потрапити у компанії зі світовим ім'ям. Що питають на співбесідах, читайте на Бізнес 24.

Раніше відомі компанії полюбляли перевіряти кандидатів на їхні посади різними головоломками та питаннями на логіку.

Цікаво Працівники IKEA 3 роки ходили по домівках киян, перш ніж відкрити магазин в Україні

  • До прикладу, в Amazon питали "Як би ви розв'язували проблеми, якби були з Марса".
  • А в Facebook просили розв'язати задачу: з 25 коней, які рухаються по п'яти бігових доріжках, визначте без секундоміра трійку найшвидших.

Суть питань була не у правильних рішеннях, а у визначенні креативного та логічного підходу до їх розв'язання. Роботодавці хотіли побачити як буде діяти їх потенційний працівник у таких ситуаціях.

Проте тепер від логіки та задач відмовилися і перейшли до поведінкових інтерв'ю – співбесіди про отриманий досвід на основі ситуацій з минулого.

Питання у Virgin Group

  • Опишіть час, коли ви опинялися під тиском, і як ви з цим впоралися. Відповідь показує, чи зможе кандидат впоратися з мінливої ​​середовищем Virgin.
  • Що ви думаєте про нашу останньої рекламної кампанії? Якщо кандидат зацікавлений в роботі, він шукав інформацію про компанію та бачив рекламу.
  • Якби ви могли стати персонажем мультфільму, ким би ви стали й чому? Питання розкриває креативність мислення і особисті якості кандидата.

Питання у Google

  • Як укладатися в терміни? По відповіді визначають, чи вміє кандидат планувати свій час і виконувати роботу вчасно.
  • Що б ви змінили в Google? Відповідь допоможе знайти свого кандидата, який вірить в бренд і прагне зробити його кращим.

Питання у Apple

  • Що вам подобається / не подобається в Apple? Які продукти Apple у вас є? Відповідь показує лояльність кандидата до бренду.
  • Що ви можете зробити для Apple, чого раніше не робили? По відповіді оцінюють творчий підхід, впевненість в собі і критичне мислення.

Питання у General Motors

  • Розкажіть про те, як вам довелося вказувати на помилку керівника. Навіть досвідчені керівники помиляються. Відповідь показує готовності фахівця заперечити менеджеру і запобігти можливим втратам, якщо помилка не буде виправлена.
  • Розкажіть про ситуацію, коли ви були першим, хто почав діяти. Відповідь показує лідерські якості та вміння брати відповідальність на себе.

Питання у Ford

  • З якими проблемами в найближчому майбутньому зіткнеться така автомобільна компанія, як Ford? Відповідь розкриває, як кандидат орієнтується на ринку.
  • Ви лідер? Пряме питання допомагає отримати точну відповідь.

Питання у Facebook

  • Наведіть приклад того, як ви ставите цілі і досягаєте їх. Відповідь показує, чи володіє кандидат навиком, який допоможе компанії стати успішніше.
  • Також у людей запитують про їх хобі, адже Цукерберг переконаний, що наявність хобі свідчить про наявність лідерського потенціалу та ентузіазму.

Питання у Microsoft

  • Що ви робили, коли ваше технічне завдання було вам недостатньо зрозуміло? Відповідь допоможе дізнатися, чи володіє кандидат критичним мисленням і здатністю вирішувати завдання.

Питання в AT & T

  • Опишіть себе одним словом. Відповідь показує, чи вписується кандидат в корпоративну культуру вашої компанії.

Зверніть увагу Компанія Stripe, яка скоро запрацює в Україні, залучила 600 мільйонів доларів інвестицій

Питання в Chevron

Найкраща і найгірша річ у вашому житті. Відповідь допомагає краще пізнати особистість кандидата.