Пробитися в Google, Facebook чи Microsoft: 15 питань, які задають на співбесідах
Освіти та досвіду роботи, які ви вказуєте в резюме, зовсім недостатньо, щоб потрапити у компанії зі світовим ім'ям. Що питають на співбесідах, читайте на Бізнес 24.
Джерело:mc.today
Раніше відомі компанії полюбляли перевіряти кандидатів на їхні посади різними головоломками та питаннями на логіку.
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- До прикладу, в Amazon питали "Як би ви розв'язували проблеми, якби були з Марса".
- А в Facebook просили розв'язати задачу: з 25 коней, які рухаються по п'яти бігових доріжках, визначте без секундоміра трійку найшвидших.
Суть питань була не у правильних рішеннях, а у визначенні креативного та логічного підходу до їх розв'язання. Роботодавці хотіли побачити як буде діяти їх потенційний працівник у таких ситуаціях.
Проте тепер від логіки та задач відмовилися і перейшли до поведінкових інтерв'ю – співбесіди про отриманий досвід на основі ситуацій з минулого.
Питання у Virgin Group
- Опишіть час, коли ви опинялися під тиском, і як ви з цим впоралися. Відповідь показує, чи зможе кандидат впоратися з мінливої середовищем Virgin.
- Що ви думаєте про нашу останньої рекламної кампанії? Якщо кандидат зацікавлений в роботі, він шукав інформацію про компанію та бачив рекламу.
- Якби ви могли стати персонажем мультфільму, ким би ви стали й чому? Питання розкриває креативність мислення і особисті якості кандидата.
Питання у Google
- Як укладатися в терміни? По відповіді визначають, чи вміє кандидат планувати свій час і виконувати роботу вчасно.
- Що б ви змінили в Google? Відповідь допоможе знайти свого кандидата, який вірить в бренд і прагне зробити його кращим.
Питання у Apple
- Що вам подобається / не подобається в Apple? Які продукти Apple у вас є? Відповідь показує лояльність кандидата до бренду.
- Що ви можете зробити для Apple, чого раніше не робили? По відповіді оцінюють творчий підхід, впевненість в собі і критичне мислення.
Питання у General Motors
- Розкажіть про те, як вам довелося вказувати на помилку керівника. Навіть досвідчені керівники помиляються. Відповідь показує готовності фахівця заперечити менеджеру і запобігти можливим втратам, якщо помилка не буде виправлена.
- Розкажіть про ситуацію, коли ви були першим, хто почав діяти. Відповідь показує лідерські якості та вміння брати відповідальність на себе.
Питання у Ford
- З якими проблемами в найближчому майбутньому зіткнеться така автомобільна компанія, як Ford? Відповідь розкриває, як кандидат орієнтується на ринку.
- Ви лідер? Пряме питання допомагає отримати точну відповідь.
Питання у Facebook
- Наведіть приклад того, як ви ставите цілі і досягаєте їх. Відповідь показує, чи володіє кандидат навиком, який допоможе компанії стати успішніше.
- Також у людей запитують про їх хобі, адже Цукерберг переконаний, що наявність хобі свідчить про наявність лідерського потенціалу та ентузіазму.
Питання у Microsoft
- Що ви робили, коли ваше технічне завдання було вам недостатньо зрозуміло? Відповідь допоможе дізнатися, чи володіє кандидат критичним мисленням і здатністю вирішувати завдання.
Питання в AT & T
- Опишіть себе одним словом. Відповідь показує, чи вписується кандидат в корпоративну культуру вашої компанії.
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Питання в Chevron
Найкраща і найгірша річ у вашому житті. Відповідь допомагає краще пізнати особистість кандидата.
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