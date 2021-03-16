Освіти та досвіду роботи, які ви вказуєте в резюме, зовсім недостатньо, щоб потрапити у компанії зі світовим ім'ям. Що питають на співбесідах, читайте на Бізнес 24.

Раніше відомі компанії полюбляли перевіряти кандидатів на їхні посади різними головоломками та питаннями на логіку.

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До прикладу, в Amazon питали " Як би ви розв'язували проблеми, якби були з Марса ".

". А в Facebook просили розв'язати задачу: з 25 коней, які рухаються по п'яти бігових доріжках, визначте без секундоміра трійку найшвидших.

Суть питань була не у правильних рішеннях, а у визначенні креативного та логічного підходу до їх розв'язання. Роботодавці хотіли побачити як буде діяти їх потенційний працівник у таких ситуаціях.

Проте тепер від логіки та задач відмовилися і перейшли до поведінкових інтерв'ю – співбесіди про отриманий досвід на основі ситуацій з минулого.

Питання у Virgin Group

Опишіть час, коли ви опинялися під тиском, і як ви з цим впоралися . Відповідь показує, чи зможе кандидат впоратися з мінливої ​​середовищем Virgin.

. Відповідь показує, чи зможе кандидат впоратися з мінливої ​​середовищем Virgin. Що ви думаєте про нашу останньої рекламної кампанії? Якщо кандидат зацікавлений в роботі, він шукав інформацію про компанію та бачив рекламу.

Якщо кандидат зацікавлений в роботі, він шукав інформацію про компанію та бачив рекламу. Якби ви могли стати персонажем мультфільму, ким би ви стали й чому? Питання розкриває креативність мислення і особисті якості кандидата.

Питання у Google

Як укладатися в терміни? По відповіді визначають, чи вміє кандидат планувати свій час і виконувати роботу вчасно.

По відповіді визначають, чи вміє кандидат планувати свій час і виконувати роботу вчасно. Що б ви змінили в Google? Відповідь допоможе знайти свого кандидата, який вірить в бренд і прагне зробити його кращим.

Питання у Apple

Що вам подобається / не подобається в Apple? Які продукти Apple у вас є? Відповідь показує лояльність кандидата до бренду.

Відповідь показує лояльність кандидата до бренду. Що ви можете зробити для Apple, чого раніше не робили? По відповіді оцінюють творчий підхід, впевненість в собі і критичне мислення.

Питання у General Motors

Розкажіть про те, як вам довелося вказувати на помилку керівника. Навіть досвідчені керівники помиляються. Відповідь показує готовності фахівця заперечити менеджеру і запобігти можливим втратам, якщо помилка не буде виправлена.

Навіть досвідчені керівники помиляються. Відповідь показує готовності фахівця заперечити менеджеру і запобігти можливим втратам, якщо помилка не буде виправлена. Розкажіть про ситуацію, коли ви були першим, хто почав діяти. Відповідь показує лідерські якості та вміння брати відповідальність на себе.

Питання у Ford

З якими проблемами в найближчому майбутньому зіткнеться така автомобільна компанія, як Ford? Відповідь розкриває, як кандидат орієнтується на ринку.

Відповідь розкриває, як кандидат орієнтується на ринку. Ви лідер? Пряме питання допомагає отримати точну відповідь.

Питання у Facebook

Наведіть приклад того, як ви ставите цілі і досягаєте їх . Відповідь показує, чи володіє кандидат навиком, який допоможе компанії стати успішніше.

. Відповідь показує, чи володіє кандидат навиком, який допоможе компанії стати успішніше. Також у людей запитують про їх хобі, адже Цукерберг переконаний, що наявність хобі свідчить про наявність лідерського потенціалу та ентузіазму.

Питання у Microsoft

Що ви робили, коли ваше технічне завдання було вам недостатньо зрозуміло? Відповідь допоможе дізнатися, чи володіє кандидат критичним мисленням і здатністю вирішувати завдання.

Питання в AT & T

Опишіть себе одним словом. Відповідь показує, чи вписується кандидат в корпоративну культуру вашої компанії.

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Питання в Chevron

Найкраща і найгірша річ у вашому житті. Відповідь допомагає краще пізнати особистість кандидата.