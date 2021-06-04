Отож, у вас, як вам видається, є відмінна ідея для малого бізнесу. Проте перш ніж зважитися на цей непростий крок, ви повинні задати собі кілька ключових питань. Це питання про вас особисто особистості, ваші плани та цілі. Питання про ваші фінанси та робочі звички. А також про вашу мотивацію.

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Ось на які питання експерти з підприємництва, консультанти по малому бізнесу та засновники компаній пропонують знайти відповідь тим, хто вирішив розпочати власний шлях у світі бізнесу.

Чим це закінчиться? Що для мене є перемогою?

Експерти рекомендують всім, хто розглядає можливість створення нового бізнесу, почати з кінця і визначити цілі підприємства. Чи сподіваєтеся ви масштабувати бізнес і продати його за мільйони? Або це буде просто хобі, яким ви будете займатися у вихідні та вечорами у вільний від інших обов'язків час? Якщо ви не визначите мету з самого початку, ви можете піти по шляху, який не має сенсу ні для бізнесу, ні для залучених в нього людей. Знання того, до чого ви прагнете, також може стати різницею між почуттям задоволення і розчарування.

Чітке розуміння бізнес-цілей, включаючи гроші, масштаб, контроль, економіку і часові горизонти, особливо важливо, якщо в бізнесі бере участь партнер або команда людей. На думку експертів, іноді у людей різні погляди на те, як виглядає успіх, і якщо вони не домовляться про свої цілі до початку роботи, то в скрутну хвилину бізнес швидко зійде з колії.

Правильно зрозуміти власні наміри важливо / Фото Unsplash

Як я хочу, щоб виглядало моє життя через 10 років?

Не думайте тільки про майбутнє самої компанії. Мисліть значно ширше. Тип бізнесу, який ви виберете, часто визначає те, яким життям ви будете жити.

Занадто багато людей зосереджуються виключно на своїх бізнес-цілях, замість того щоб думати про те, як компанія впишеться в їхнє життя. Чи любите ви подорожувати за кордон по роботі? Чи є для вас пріоритетом вечеря вдома щовечора? Вам потрібна гнучкість, що дозволяє самостійно визначати графік роботи та брати вихідний п'ятницями? Тип бізнесу, який ви виберете, часто визначає, який спосіб життя ви будете вести.

Експерти твердять, що як тільки у вас з'явиться бачення кінцевої мети, ви зможете побачити, з чого будуть складатися ваші плани на п'ять років, три роки та один рік.

Чи вистачить у мене витримки на 5-10 років для реалізації цієї ідеї?

Чому від п'яти до десяти років? Саме стільки часу потрібно для становлення бізнесу. Ви можете бути натхнені ідеєю зараз, але запитайте себе, чи через 10 років ви з таким же ентузіазмом будете готові її втілювати в життя.

Саме тому вам потрібно зрозуміти: ідея почати бізнес завжди звучить краще, аніж усвідомлення того, що це реальна довгострокова робота по створенню бізнесу на наступне десятиліття. Ентузіазм часто буває в надлишку на початковому етапі, але він може вичерпатися, коли бізнес стає щоденною працею або коли саме виживання бізнесу виявляється під питанням.

Ретельний само аудит, це один з ключових елементів правильного старту бізнесу.

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Чи підходять мої сильні та слабкі сторони для цієї роботи?

Такий самоаналіз може також виявити навички, які, можливо, необхідно залучити або передати на аутсорсинг. Окремі бізнесмени намагаються все робити самі, але швидко починають розуміти, що вони витрачають тижні на те, щоб, для прикладу привести свій сайт до ладу. А це шкодить роботі з клієнтами й розвитку компанії. Звичайно ви можете вивчити HTML, необхідний для сайту, якщо ви для прикладу маєте бізнес з оздоровлення, а не бізнес з кодування. Проте ви повинні зрозуміти, що ви можете робити самостійно, а для чого слід найняти сторонніх спеціалістів, для того аби ваш бізнес успішно розвивався

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Чи можу я бути прибутковим?

Звучить просто, проте експерти зазначають, що люди часто не роблять розрахунків, перш ніж приступити до роботи. Якщо вони продають товар, то часто не думають про всі супутні витрати, таких як матеріали, упаковка і доставка. Докладний облік всіх потенційних витрат є ключовим моментом, для того аби зрозуміти скільки ви витратите перш ніж отримаєте прибуток.

Вам слід зрозуміти, що від вас потребуватимуться інвестиції часу, а не тільки грошей, що є вирішальним фактором.

Цей аспект не менш важливий, коли немає фізичного продукту. Наприклад, якщо ви продаєте додаток для бізнесу, ви можете порахувати, що у вас низькі накладні витрати та для отримання прибутку вам буде потрібно всього 1 000 клієнтів – поки не зрозумієте, що для реєстрації кожного клієнта потрібно як мінімум двогодинний дзвінок. Ці витрати часу є вирішальним фактором, і через них бізнес може здатися набагато менш привабливим.

Які основні цінності я хочу бачити в бізнесі і як вони суперечать прибутковості?

Засновнику легко вірити в певні базові цінності та представляти, що ці базові цінності визначають і компанію. Але дуже важливо розуміти, що ці цінності означають в конкретних ділових термінах. Якщо інформаційний сайт прагне до відсутності реклами, чи існує альтернативна модель отримання прибутку? Якщо новий кіоск із продажу соку зобов'язується використовувати тільки місцеві продукти, чи може він бути прибутковим, працюючи тільки сезонно, коли місцеві продукти доступні? Іноді ці проблеми не очевидні з першого разу.

Чи зможете ви поєднати бізнес та життєві принципи / Фото Unsplash

Чи зможете ви погодитися з нижчою маржею і більш тривалим терміном досягнення рентабельності, але залишитися вірними вашим принципам.

Хто-небудь ще займається цим? Якщо це вже хтось робив і зазнав невдачі, чи буде в мене по-іншому?

Ці питання можуть допомогти підприємцям на ранній стадії визначити основні больові точки проблеми, яку вони намагаються вирішити. Конкуренція не повинна бути безпосереднім стримуючим фактором, але оцінка конкурентів по ринку і їх траєкторії розвитку вкрай важлива.

Експерти твердять, що для молодого підприємця дуже важливо знати про конкурентів, яка історія їх виникнення, хто їх засновники, хто їх радники та інвестори, чи були у них вже провали. Володіння цими даними, безумовно, допомагає запобігти повторенню чужих помилок, але це водночас може показати, де є можливості для поліпшення в порівнянні з іншими стартапами в даній області.

Попадати в очікування клієнтів та бути з ним на зв’язку – прагнення будь-якої компанії. Київстар Бізнес рекомендує: не втрачайте жодного дзвінка клієнта із Віртуальною мобільною АТС, фіксуйте його шлях у CRM, поєднуйте ці системи та робіть очікувані клієнтом пропозиції за допомогою таргетованих SMS розсилок.

Однією із найбільш корисних методик вважають "передсмертний аналіз": уявіть собі всі способи, якими ваш бізнес може зазнати невдачі. Виявлення та прийняття на себе відповідальності за основні проблеми на початковому етапі може запобігти несподіваному розвитку подій. Чи зробили ви правильні припущення про розмір ринку? Про ваших клієнтів?

Ця методика вже допомогла не одному підприємцю. Як для прикладу, коли молодий бізнесмен завдяки цьому аналізу зрозумів, що, яким би чудовим не було його програмне забезпечення для ведення електронних медичних записів, нормативні перешкоди були занадто великі, щоб виправдати роки його часу і грошей.

Скільки я готовий вкласти та чи готовий втратити повністю все?

Експерти стверджують, що "принцип прийнятних втрат" є ключовим на початку шляху. Без нього кожен етап, кожне рішення і кожен розрахунок повернення інвестицій може виявитися непосильним. Якщо вам важко назвати реальну цифру, то спитайте себе яку суму капіталовкладень ви могли б легко обґрунтувати перед своєю другою половинкою і/або батьками. Якщо ви на дане питання, не готові дати відповідь або вона буде нульовою, то вам, ймовірно, не варто починати новий бізнес.

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Чому хтось віддасть свій вільний дохід і купить це?

На думку фахівців занадто багато підприємців зосереджені на продукті – що він робить, наскільки він крутий і як виглядає. Проте молодим підприємцям слід зосередитися на тому, що рухає покупцями у рішенні про його покупку. Часто це означає переосмислення послуги або продукту як щось більше, ніж просто функціональне або красиве, а як розв'язання проблеми. Чи вразить цей предмет в моєму домі інших людей? Чи допоможе використання цього додатка зняти стрес? В чому полягає "фішка" вашого бізнесу, які зачіпає людські емоції? Це відповіді на ті питання, які творять вашу потенційну клієнтську модель.

Не слід забувати й про рекомендаційну складову бізнесу. Чи сподобається це людям настільки, що вони розкажуть про це іншим людям? Чи є спосіб задіяти інших людей і дозволити їм зробити за вас важку роботу по маркетингу?

Допомога колег завжди важлива / Фото Unsplash

Яке наставництво колег або досвід роботи в галузі мені потрібні?

У кожній галузі є свої нюанси, ландшафт і динаміка. Навіть якщо ви вже працювали в цій сфері, початок власного бізнесу змусить вас підійти до нього з абсолютно нового боку.

Саме тому важливо зрозуміти, що потрібно для того, щоб дізнатися основних гравців галузі, як вони працюють і з якими проблемами стикаються. Вам слід вивчити мову цієї індустрії, як приймаються рішення у цій сфері, які платіжні системи та способи просування продуктів використовуються. Хто може допомогти вас у податкових і юридичних питаннях.

Гнучкість в роботі – перевага сучасного бізнесу. Працюйте там, де вам зручно, тоді, коли зручно й так, як зручно саме вам завдяки сервісам для гнучкої роботи команд Офіс там, де ви від Київстар Бізнес.

Чи хочу я проводити стільки часу на самоті?

Робота в компанії часто означає товаришів по службі, товариство і щедрий бюджет. Стартап – це зовсім інше. Вам слід зрозуміти, що ви переходити на самофінансування, можете працювати кожен день наодинці, можете почути "ні" по 100 разів на день від клієнтів.

Самотність може стати несподіваним крахом для підприємця вже через кілька місяців роботи. Експерти радять підприємцям-одинакам з самого початку формувати свою "віртуальну команду", включаючи радників, наставників, постачальників послуг, родичів і друзів, які будуть мати вирішальне значення для їх шляху й успіху.

Інший спосіб уникнути самоти у бізнесі – знайти співзасновника. Консультанти з питань старту бізнесу вказують на те, що венчурні компанії, засновані двома або більше людьми, мають більше шансів на успіх, а наявність ще однієї людини, яка пройде з вами цей шлях, може мати велике значення для бізнесу.

Якщо настане велика криза, безробіття і наказ людям залишитися вдома, як буде реагувати ваш бізнес?

Звичайно ж, що ніхто не пише бізнес-план малого бізнесу з розділом "що робити в разі глобальної пандемії". Але бути готовим до великої кризи – або хоча б визнати, що вона може трапитися – важливо враховувати, коли ви починаєте свій бізнес.

Чи здатна ваша ідея змінитись та адаптуватись? Що якщо ви втратите свого основного постачальника? Що, якщо міжнародні перевезення припиняться? Або пошта перестане доставляти тимчасово відправлення? Спроба захистити свій бізнес від пандемії на початковому етапі може виявити важливі слабкі місця, які можна усунути до того, як вони поставлять бізнес під загрозу.

Коли справи йдуть добре, можна заледащіти та покластися на одного постачальника, але для захисту бізнесу від потрясінь звичайно ж краще мати трьох або чотирьох постачальників, на яких можна покластися.

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