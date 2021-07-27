112 тисяч доларів за негативний відгук: компанія подала в суд на своїх клієнтів через наклеп

Сімейна пара Отем Непер і Адама Марша з Ванкуверу залишили негативний відгук про якість послуг покрівельної компанії Excutive Roof Services. Тепер у подружжя вимагають 112 тисяч доларів компенсації за наклеп.

Кілька місяців тому сім'я помітила, що дах орендованого ними будинку протікає. Орендодавець викликав виправити ситуацію компанію Executive Roof Services.

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Негативний відгук

За словами подружжя, працівник компанії, який оглянув покрівлю, попросив перетелефонувати в їх офіс наступного дня. Жінка, яка прийняла дзвінок, поводилась вкрай грубо та навіть насміхалась з них.

Тому американець й американка написали два негативні відгуки на компанію в Google, де описали свій досвід взаємодії з працівниками підприємства. Вони також подали скаргу, адже компанія не надала їм графіку виконаних робіт, про що обіцяв працівник.

Судовий позов

Як вказує Непер, з подружжям зв'язався власник фірми Майкл Мекам.

Він сказав, що знає, де ми живемо, і у нього є "хороші зв'язки". Підприємець повідомив, що витратить сотні тисяч доларів, аби лиш нас засудити,

– розповідає жінка.

Дах, який став першопричиною судового позову / Скриншот відеосюжету KGW8-TV

Спершу від подружжя вимагали просто видалити негативні відгуки, на що вони не погодились. Після цього наприкінці червня 2021 року сім'ї надійшла звістка про судовий позов Executive Room Service проти них, де згадувалось про "наклеп та міжнародне втручання в очікувану діяльність бізнесу". За це з них прагнуть стягнути 112 тисяч доларів компенсації.

До слова, зараз пара збирає кошти на адвоката на краудфандинговому сервісі GoFundMe. Після оприлюднення історії у ЗМІ, подружжя уже змогло зібрати понад 9 тисяч доларів.

Спершу я просто заплакала, була налякана. У мене немає грошей на адвоката. Я не зможу заплатити 112 тисяч доларів. Не можу і не хочу оголошувати себе банкруткою,

– наголосила Непер.