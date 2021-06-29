100 років комунізму у Китаї: чому мільярдери мріють про запрошення на парад

Парадоксально, але факт. Мільярдери Китаю, які по суті є капіталістами, докладають чималих зусиль аби потрапити на комуністичні паради та бути запрошеними на урочисті заходи Комуністичної партії Китаю. Що змушує їх це робити ?

1 липня Комуністична партія Китаю святкуватиме 100-річчя з моменту заснування, і вже зараз країна із населення у 1,4 мільярда осіб починає обростати квітковими композиціями на площах міст та майоріти червоними стягами.

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Багато хто очікує на грандіозні паради та феєрверки, але світ бізнесу із нетерпінням очікує зовсім інших новин.

Що цікавить інвесторів у комуністичному святкуванні

Річ у тому, що вкрай чутливий до дрібниць світ крупного бізнесу та мільярдних угод дуже цікавить питання, кого із китайських мільярдерів можна буде побачити із прапорами на сумнозвісній центральній площі Китаю – Тяньаньмень.

Для інвесторів та фінансових блогерів присутність китайських мільярдерів в урядовому ложі із прапорами та посмішками під час святкових церемоній може стати маркером для подальшої динаміки на ринку. Тому питання хто буде на 100-річчі правлячої партії, а кого уряд Китаю не допустить до себе, зараз є актуальне як ніколи.

Запрошення на урочисті події у Китаї – величезний привілей

Запрошення на великі пекінські урочистості вважається величезним привілеєм і знаком прихильності влади комуністичного Китаю.

Дивіться відео параду у Китаї у 2019 році:

Співзасновник пошукової системи Baidu Робін Лі був тричі запрошений на святкування Дня незалежності Китаю. Серед керівників і магнатів на парадах також виділяється відома бізнесвумен Дун Мінчжу очільник компанії Gree Electric Appliances Inc – головного китайського виробника побутової техніки.

На 70-річчя Китайської Народної Республіки 1 жовтня 2019 року Лей Цзюнь, голова ради директорів компанії Xiaomi Corp, проїхав на тлі маршу з квітами на платформі, що символізувала інновації.

Очільник Xiaomi активний прихильник уряду КНР / Фото Weibo

Чому очільники Xiaomi та Baidu – важливі для уряду Китаю В уряду були вагомі причини поставити Лі з Baidu і Лея з Xiaomi на головні ролі. Лі є для КНР "морською черепахою" – термін, який використовується для позначення китайських емігрантів, які повернулись з Кремнієвої долини та стимулювали технологічний прогрес Китаю. Лей створював доступні смартфони високого класу для ринків, що розвиваються – саме такі підприємства лежать в основі ініціативи президента Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях".

Прихильність партії рятує бізнес

Яскравим прикладом того, як проблеми бізнесу допомагає вирішити кілька фото в урядовому ложі, є китайський магнат нерухомості Хуей Ка Янь, засновник China Evergrande Group. На святкуванні у 2019 році він позував для фотографій на вежі воріт площі Тяньаньмень – головному оглядовому майданчику для еліти з еліт.

Місце в урядовому ложі сприяє бізнесу у Китаї / Фото Bloomberg

Престиж та очевидний вплив найбагатшого забудовника Китаю, підтверджені його перебування в урядовому ложі, ймовірно, допомогли проблемним доларовими облігаціями Evergrande відновитися в кінці 2019 року. Про що ще може просити мільярдер?

Чому 100-річчя Комуністичної партії Китаю таке важливе для китайських мільярдерів

В цьому році у мільярдерів є реальний фінансовий стимул боротися за запрошення на грандіозну урочистість. І це лише для того аби потішити власну гординю. У комуністичному Китаї ви можете бути неймовірно багаті, але зараз навіть мільярдерові для процвітання необхідно бути прихильником політики правлячого уряду КНР.

Досить поглянути на сагу про Джека Ма, засновника Alibaba Group Holding Ltd., якого майже не видно з кінця 2020 року, коли його Ant Group зіткнулася з державними регуляторами. Зовсім недавно уряд викликав Ван Сіна, засновника третьої за величиною в Китаї технологічної компанії Meituan, і рекомендував йому "не висовуватись".

Яким мільярдерам із Китаю партію відведе роль фаворитів: інтрига зростає

Зараз Пекін побоюється великих забудовників, тому що вони набрали стільки боргів, що допомогли перетворити Китай в одну із найбільш закредитованих країн світу. Тому участь у параді засновника China Evergrande Group та найбагатшого забудовника Китаю Хуей Ка Янь під великим знаком питання. Водночас китайський уряд насторожено відноситься і до великих фінтех компаній, побоюючись, що вони використовують ринкові привілеї для придушення конкуренції та інновацій. Зважаючи на нещодавні антимонопольні застереження від уряду КНР таким технологічним гігантам як Tencent та ByteDance, також незрозуміло чи мільярдери зі світу великих технологій знайдуть цьогоріч місце в урядовому ложі на параді.

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Чи може місце біля очільників країни гарантувати успіх бізнесу

Багато інвесторів зараз губляться у здогадках чи може "хороше" місце на грандіозному святі Комуністичної партії Китаю свідчити про офіційну прихильність правлячої верхівки до мільярдера. Чи може відсутність мільярдера на параді свідчити про те, що його бізнес під прицілом і його очікують не найкращі часи. Тому без сумніву цього тижня величезна увага інвесторів буде прикута саме до списків запрошених на 100-річчя найбільшої партії світу, а за результатами буде складено перелік мільярдерів-фаворитів та мільярдерів, яким ймовірно слід готуватись до складних часів у бізнесі.