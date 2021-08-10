100 найдорожчих брендів України: лідери, новачки та падіння у рейтингу 2020/2021

10 серпня 2021 , 15:02
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Джерело:

InVenture

За минулий кризовий рік загальна вартість першої сотні українських брендів збільшилася на 1,4%, і зараз становить 6,2 мільярда доларів. Рейтинг складений на основі даних і розрахунків дослідницької компанії MPP Consulting.

Трійка лідерів рейтингу брендів за 2020 рік не змінилася. Як і за підсумками 2019 року, лідером списку є "Моршинська" (її вартість оцінено в 525 мільйонів доларів), далі йдуть "Нова пошта" (337 мільйонів доларів) і Rozetka (311 мільйонів доларів).

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Хто увійшов та вибув із рейтингу

У першій сотні найдорожчих брендів у 2020 році з'явилося 11 нових компаній, хоча багатьох з них новачками не назвеш: для прикладу – "Шустов", "Київхліб", Inkerman.

Водночас з рейтингу вибули такі відомі бренди, як "Прайм" (володіє найбільшим в Східній Європі лікеро-горілчаним заводом), "Перша приватна броварня" і "Аптека доброго дня".

Цікава доля IT-бренду Grammarly. У рейтингу 2019 він зайняв відразу 12 місце (з вартістю 150 мільйонів доларів), а в цьому році зник так ж несподівано, як і з'явився.

Кого у рейтингу найбільше

В основному в рейтинг Топ-100 брендів України 2020 року потрапили бренди, які асоціюються з продуктами харчування, переробкою молока і виробництвом алкоголю, пива та безалкогольних напоїв. Кожна друга назва в першій сотні – з цих секторів.

Далі йдуть ритейл, фармацевтичне виробництво, паливо та енергетика, господарчі товари. Найменше представництво мають логістика, фінансові та телекомунікаційні послуги та ювелірна галузь.

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Найбільше зростання бізнесу 

Максимальне зростання за минулий рік – 164%, показав бренд "Стожар". Соняшникова олія від компанії "Кернел" просунулася на 23 позиції вгору завдяки активній рекламній кампанії, яка звертає увагу споживача на "технології виробництва з глибоким м'яким очищенням".

Також серед лідерів зростання (вгору на 21 і 19 позицій) – морепродукти "Водный мир" і шоколад Millenium.

Лідери падіння у рейтингу

А ось лідерами падіння стали представники рітейлу. Зокрема, "Велика Кишеня" і "ЕКО маркет"(зниження відповідно на 16 і 11 пунктів). Перша з торгових мереж втратила позиції внаслідок зміцнення Novus, а "ЕКО маркет" тіснять з ніші "магазини біля дому" лідери галузі "АТБ".

Слід зазначити, що в цілому галузь збільшила вартість своїх брендів на третину, завдяки лідерам галузі.

"АТБ" відчувають себе настільки впевнено, що можуть собі дозволити відмовитися від продукції Coca-Cola.

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Рейтинг – Топ-100 українських брендів 2020 року

 

 

Бренд

Галузь

Вартість, мільйони доларів

Динаміка, %

2020

2019

1

Моршинська

Напої

525

550

-4,55

2

Нова пошта

Логістика

337

310

8,71

3

Rozetka

E-Commerce

311

302

2,98

4

Roshen

Кондитерська промисловість

292

276

5,8

5

АТБ

Рітейл

247

168

47,02

6

ПриватБанк

Фінансові послуги

226

299

-24,41

7

Сандора

Напої

218

252

-13,49

8

Хортиця

Алкогольна промисловість

197

215

-8,37

9

Хлібний Дар

Алкогольна промисловість

162

159

1,89

10

Наша Ряба

М'ясна промисловість

160

189

-15,34

11

Чумак

Продукти харчування

148

140

5,71

12

Корона

Кондитерська промисловість

142

134

5,97

13

Торчин

Продукти харчування

138

153

-9,8

14

Nemiroff

Алкогольна промисловість

135

128

5,47

15

Київстар

Телекомунікації

134

141

-4,96

16

Олейна

Продукти харчування

128

113

13,27

17

Чернігівське

Пиво

119

107

11,21

18

Lifecell

Телекомунікації

108

100

8

19

ОККО

Паливо та енергетика

106

98

8,16

20

Яготинське

Молочарство

103

83,5

23,35

21

Фрекен Бок

Господарчі товари

102

96

6,25

22

Садочок

Напої

98

52

88,46

23

Епіцентр

Рітейл

93

66

40,91

24

Сільпо

Рітейл

91

77

18,18

25

Миргородська

Напої

83

88

-5,68

26

Jaffa

Напої

77

84

-8,33

27

Gala

Побутова хімія

73,5

58

26,72

28

Львівське

Пиво

72

41

75,61

29

Оболонь

Пиво

67

92

-27,17

30

Citrus

E-Commerce

62

65

-4,62

31

Наш сік

Напої

61,5

78

-21,15

32

WOG

Паливо та енергетика

56

52,5

6,67

33

Люкс

Продукти харчування

55

61

-9,84

34

Фокстрот

E-Commerce

50

47,5

5,26

35

Слов'яночка

Молочарство

46,8

39,9

17,29

36

Фора

Рітейл

45,2

48

-5,83

37

Medoff

Алкогольна промисловість

44,6

51

-12,55

38

Тульчинка

Молочарство

40,8

37

10,27

39

Алло

E-Commerce

38,5

40,8

-5,64

40

Millenium

Кондитерська промисловість

35,5

19

86,84

41

Галичина

Молочарство

34

20,5

65,85

42

Novus

Рітейл

33,8

28

20,71

43

Світоч

Кондитерська промисловість

32,2

28,5

12,98

44

Comfy

E-Commerce

31,7

22

44,09

45

Конті

Кондитерська промисловість

30,8

34,5

-10,72

46

Мівіна

Продукти харчування

29,7

33,9

-12,39

47

Щедро

Продукти харчування

28,5

26,9

5,95

48

Біла лінія

Молочарство

28

30,5

-8,2

49

Бердичівське

Пиво

27,5

17,7

55,37

50

АВК

Кондитерська промисловість

26

22,5

15,56

51

Мороша

Алкогольна промисловість

25,8

26,6

-3,01

52

Meest

Логістика

24

22,8

5,26

53

Любімов

Кондитерська промисловість

23,4

27

-13,33

54

Ощадбанк

Фінансові послуги

23,2

34

-31,76

55

Шустов

Алкогольна промисловість

21,9

 

 

56

Водный мир

Продукти харчування

20,6

11,5

79,13

57

Marengo

Алкогольна промисловість

20,3

26

-21,92

58

Smile

Господарчі товари

19,8

14,4

37,5

59

Дарниця

Фармацевтика

19,2

13

47,69

60

Київхліб

Продукти харчування

18,6

 

 

61

Коблево

Алкогольна промисловість

18,5

20,2

-8,42

62

Верес

Продукти харчування

18,4

23

-20

63

Козацька Рада

Алкогольна промисловість

18,2

 

 

64

Молокія

Молочарство

18

16,5

9,09

65

Королівський смак

Продукти харчування

17,9

12,8

39,84

66

Щедрий Дар

Продукти харчування

17,3

10,8

60,19

67

Гаврилівські курчата

М'ясна промисловість

16,8

18

-6,67

68

Prom.ua

Е-Соmmегсе

16,5

14,2

16,2

69

Аптека низьких цін

Фармацевтика

16,2

15,8

2,53

70

Олком

Продукти харчування

15,5

14,6

6,16

71

Біола

Напої

15,2

13,5

12,59

72

Флінт

Продукти харчування

14,5

10,4

39,42

73

Eva

Рітейл

14,4

15,2

-5,26

74

Ятрань

М'ясна промисловість

14,3

11,9

20,17

75

Фармак

Фармацевтика

13,6

9,5

43,16

76

Стожар

Продукти харчування

13,2

5

164

77

Селянське

Молочарство

12,4

 

 

78

Три ведмеді

Продукти харчування

12,3

7,7

59,74

79

Semki

Продукти харчування

12,1

 

 

80

Руна

Продукти харчування

11,8

11,2

5,36

81

ЕКО маркет

Рітейл

11,2

14

-20

82

Inkerman

Алкогольна промисловість

11,1

 

 

83

Ласунка

Продукти харчування

10,9

5

118

84

Рудь

Продукти харчування

10,7

7

52,86

85

Алан

М'ясна промисловість

10,3

5

106

86

Varus

Ритейл

10,2

 

 

87

Arterium

Фармацевтика

10,1

6,85

47,45

88

UPG

Паливо та енергетика

9,8

5,1

92,16

89

Велика Кишеня

Рітейл

9,7

13

-25,38

90

Глобино

М'ясна промисловість

9,6

9,1

5,49

91

Ясенсвіт

Продукти харчування

9,2

5,25

75,24

92

Шостка

Молочарство

9,1

12

-24,17

93

Шабо

Алкогольна промисловість

9

 

 

94

Zarina

Ювелірна галузь

9

 

 

95

Добряна

Молочарство

8,9

7,8

14,1

96

Волошкове поле

Молочарство

8,8

6,1

44,26

97

Oreanda

Алкогольна промисловість

8,5

 

 

98

Ювілейний

М'ясна промисловість

8,4

5,4

55,56

99

Фанни

Молочарство

8,3

 

 

100

Звенигора

Молочарство

8,2

6,5

26,15
Автор: Ігор Кобрин