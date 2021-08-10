Трійка лідерів рейтингу брендів за 2020 рік не змінилася. Як і за підсумками 2019 року, лідером списку є "Моршинська" (її вартість оцінено в 525 мільйонів доларів), далі йдуть "Нова пошта" (337 мільйонів доларів) і Rozetka (311 мільйонів доларів).

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Хто увійшов та вибув із рейтингу

У першій сотні найдорожчих брендів у 2020 році з'явилося 11 нових компаній, хоча багатьох з них новачками не назвеш: для прикладу – "Шустов", "Київхліб", Inkerman.

Водночас з рейтингу вибули такі відомі бренди, як "Прайм" (володіє найбільшим в Східній Європі лікеро-горілчаним заводом), "Перша приватна броварня" і "Аптека доброго дня".

Цікава доля IT-бренду Grammarly. У рейтингу 2019 він зайняв відразу 12 місце (з вартістю 150 мільйонів доларів), а в цьому році зник так ж несподівано, як і з'явився.

Кого у рейтингу найбільше

В основному в рейтинг Топ-100 брендів України 2020 року потрапили бренди, які асоціюються з продуктами харчування, переробкою молока і виробництвом алкоголю, пива та безалкогольних напоїв. Кожна друга назва в першій сотні – з цих секторів.

Далі йдуть ритейл, фармацевтичне виробництво, паливо та енергетика, господарчі товари. Найменше представництво мають логістика, фінансові та телекомунікаційні послуги та ювелірна галузь.

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Найбільше зростання бізнесу

Максимальне зростання за минулий рік – 164%, показав бренд "Стожар". Соняшникова олія від компанії "Кернел" просунулася на 23 позиції вгору завдяки активній рекламній кампанії, яка звертає увагу споживача на "технології виробництва з глибоким м'яким очищенням".

Також серед лідерів зростання (вгору на 21 і 19 позицій) – морепродукти "Водный мир" і шоколад Millenium.

Лідери падіння у рейтингу

А ось лідерами падіння стали представники рітейлу. Зокрема, "Велика Кишеня" і "ЕКО маркет"(зниження відповідно на 16 і 11 пунктів). Перша з торгових мереж втратила позиції внаслідок зміцнення Novus, а "ЕКО маркет" тіснять з ніші "магазини біля дому" лідери галузі "АТБ".

Слід зазначити, що в цілому галузь збільшила вартість своїх брендів на третину, завдяки лідерам галузі.

"АТБ" відчувають себе настільки впевнено, що можуть собі дозволити відмовитися від продукції Coca-Cola.

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Рейтинг – Топ-100 українських брендів 2020 року