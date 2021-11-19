100 найдорожчих брендів світу 2021: хто потрапив до рейтингу

Британська консалтингова компанія Interbrand склала щорічний рейтинг 100 найдорожчих брендів світу. У 2021 році загальна вартість усіх учасників списку сягла 2,667 трильйона доларів.

Ця сума на 15% більша, ніж минулого року. Ціна незмінного лідера рейтингу, Apple, зросла до 408 мільярдів доларів і стала рекордною за всю історію.

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Деталі рейтингу

Першу десятку списку закривають 7 брендів США, а також по 1 з Німеччини, Південної Кореї та Японії. Вони представляють такі галузі:

IT – 5 брендів;

автомобільна промисловість – 2;

напої – 1;

ресторанний бізнес – 1;

кіно та стримінгові сервіси – 1.

Понад половина брендів всього списку, а саме 52, родом із США. Серед кількості представників по галузях лідирує автомобільна промисловість, однак за сумарною вартістю список очолюють 11 IT-компаній – 1,228 трильйона доларів.

Першу п'ятірку найдорожчих брендів закривають:

Apple – 408 мільярдів доларів;

Amazon – 249 мільярдів;

Microsoft – 210 мільярдів;

Google – 196 мільярдів;

Samsung – 74 мільярди.

До слова, найпозитивніша динаміка зростання цьогоріч у Tesla – бренд підвищив свій показник на 184% і наразі оцінюється у 36,3 мільярда доларів.

Найдорожчі бренди світу 2021 / Інфографіка Interbrand

Найдорожчі бренди світу 2021 / Інфографіка Interbrand

Найдорожчі бренди світу 2021 / Інфографіка Interbrand

Найдорожчі бренди світу 2021 / Інфографіка Interbrand