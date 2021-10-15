100 найбільших приватних компаній України 2021: Forbes опублікував оновлений рейтинг

Українське видання Forbes оприлюднило рейтинг 100 найбільших вітчизняних приватних компаній. Цьогоріч до списку потрапили 14 новачків, а загальний виторг усіх підприємств з рейтингу склав 2,3 трильйона гривень, що на 8% більше, ніж минулого року.

Понад дві третини сукупного виторгу припадає на галузі гірничо-металургійного сектору (24%), роздрібної торгівлі (20%), ПЕК (14%) та сільського господарства (11%). Частка ІТ у списку, як і минулого року, невелика – всього 0,8% сукупного виторгу.

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Рейтинг 100 найбільших приватних компаній України 2021

У 100 найбільших приватних компаніях працює понад 748 тисяч людей. Впевнено закріпили свої позиції підрядники президентської ініціативи "Велике будівництво" – чотири підприємства цієї галузі за рік збільшили виторг у 2,6 раза, до 59 мільярдів гривень.

У порівнянні з минулим роком, список оновився майже на 15% – цьогоріч до нього не потрапили, зокрема, такі підприємства:

НКП "Галичина";

Procter & Gamble;

Burisma;

Крюківський машинобудівний завод.

100 найбільших приватних компаній України 2021 / Рейтинг Forbes

100 найбільших приватних компаній України 2021 / Рейтинг Forbes

Новачки рейтингу

В оновлений рейтинг потрапили 14 приватних компаній, яких раніше не було у списку:

Onur Group Ukraine;

"Автомагістраль-Південь";

"Астарта";

LNZ;

"Євро Смарт Пауер";

"Шляховик-97";

RDS;

"Mondelez Україна";

"Івано-Франківськ-Цемент";

"Омега";

"Прометей";

Lifecell;

"Renault Україна";

"Автокапітал".

До слова, у рейтинг не включено банківські установи, компанії з чисельністю співробітників менше ніж 50 або з часткою власності держави, що перевищує 75%. Якщо компанія не публікує консолідовану звітність, виданням наведено оцінку на підставі звітності окремих підприємств групи.