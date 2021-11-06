Наразі статки усієї "золотої сотні" оцінюють у 47,7 мільярда доларів. Це найвищий показник з 2014 року, а рекордним був 2011 – тоді найбагатші володіли статками у 83,7 мільярда доларів.

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Топ-5 найбагатших українців 2021 року за версією НВ

Місце Ім'я Ключовий актив Статки 1. Рінат Ахметов СКМ 11,544 мільярда доларів 2. Віктор Пінчук EastOne Group 2,603 мільярда доларів 3. Вадим Новинський Smart Group 2,440 мільярда доларів 4. Петро Порошенко Roshen 1,522 мільярда доларів 5. Костянтин Жеваго Ferrexpo 1,497 мільярда доларів

Деталі рейтингу

Вісім бізнесменів зі списку 100 контролюють майже всю металургійну та хімічну промисловість України – всі вони розмістились у першій частині рейтингу. Їхні статки у Dragon Capital оцінили у 22,2 мільярда доларів, що становить майже половину загальної суми всіх статків зі списку.

Зараз у рейтингу є 10 доларових мільярдерів (минулоріч їх було 8) та 90 мультимільйонерів. Семеро зі списку у порівнянні з минулим роком дещо втратили свої статки, а 93 – пішли у відчутний плюс.

У рейтингу вперше з'явились зірки інноваційної економіки:

Влад Яценко, засновник фінтех-компанії Revolut – 8 місце;

Максим Поляков, співвласник космічної компанії Firefly Aerospace – 14 місце.

Топ-100 найбагатших українців 2021 / Інфографіка НВ

Топ-100 найбагатших українців 2021 / Інфографіка НВ