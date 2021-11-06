Наразі статки усієї "золотої сотні" оцінюють у 47,7 мільярда доларів. Це найвищий показник з 2014 року, а рекордним був 2011 – тоді найбагатші володіли статками у 83,7 мільярда доларів.
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Топ-5 найбагатших українців 2021 року за версією НВ
|Місце
|Ім'я
|Ключовий актив
|Статки
|1.
|Рінат Ахметов
|СКМ
|11,544 мільярда доларів
|2.
|Віктор Пінчук
|EastOne Group
|2,603 мільярда доларів
|3.
|Вадим Новинський
|Smart Group
|2,440 мільярда доларів
|4.
|Петро Порошенко
|Roshen
|1,522 мільярда доларів
|5.
|Костянтин Жеваго
|Ferrexpo
|1,497 мільярда доларів
Деталі рейтингу
Вісім бізнесменів зі списку 100 контролюють майже всю металургійну та хімічну промисловість України – всі вони розмістились у першій частині рейтингу. Їхні статки у Dragon Capital оцінили у 22,2 мільярда доларів, що становить майже половину загальної суми всіх статків зі списку.
Зараз у рейтингу є 10 доларових мільярдерів (минулоріч їх було 8) та 90 мультимільйонерів. Семеро зі списку у порівнянні з минулим роком дещо втратили свої статки, а 93 – пішли у відчутний плюс.
У рейтингу вперше з'явились зірки інноваційної економіки:
- Влад Яценко, засновник фінтех-компанії Revolut – 8 місце;
- Максим Поляков, співвласник космічної компанії Firefly Aerospace – 14 місце.
Топ-100 найбагатших українців 2021 / Інфографіка НВ
Топ-100 найбагатших українців 2021 / Інфографіка НВ