Бути більш популярним лідером – це те, чого кожен може досягти за допомогою правильного управління емоційним інтелектом (ЕІ). На відміну від вроджених якостей людини (наприклад, IQ), емоційний інтелект можна поліпшити, доклавши трохи зусиль.

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Дослідження свідчать, що люди зазвичай ігнорують вроджені характеристики, такі як інтелект, привабливість і працездатність, і фокусуються на якостях, які повністю залежать від лідера, такі як близькість, скромність і позитивність.

Ці та подібні їм слова описують лідерів, що володіють хорошим емоційним інтелектом. Дані агентства TalentSmart показують, що лідери з такими характеристиками не тільки більш популярні, але і досягають кращих результатів у бізнесі.

Ось 10 ключових моделей поведінки, які бізнес-лідери з високим рівнем ЕІ можуть використовувати, щоб стати більш привабливими для колективу та успішнішими у бізнесі.

1. Встановлюйте прямі контакти та зв'язки

Успішні лідери здатні вести бесіди віч-на-віч навіть в переповнених приміщеннях. Це відбувається тому, що вони приділяють всю свою увагу співрозмовникам і можуть спілкуватися на дуже особистому та емоційному рівні. Вони ніколи не забувають, що перед ними стоять люди з плоті й крові.

2. Будьте доступними

Ви напевно знаєте таку людину, у якої є час для спілкування із вами тільки тоді, коли ви робите йому послугу або йому щось потрібно від вас? Доступні та успішні лідери повинні вважати, що всі люди, незалежно від рангу або здібностей, заслуговують тих хвилин, які вони витрачають на них. Вони змушують кожного відчувати себе цінним, тому що щиро вірять в це.

Успішні бізнес-лідери доступні для колективу / Фото Sistemaimpulsa

3. Будьте скромні

Мало що може бути менш приємним, ніж зарозумілість. Популярні та успішні лідери не поводяться так, ніби вони краще за інших, тому що вони просто не вважають себе такими. Вони розглядають своє владне становище як спосіб служіння іншим, а не як джерело престижу.

4. Будьте позитивні

Успішні особистісні лідери дотримуються позитивного погляду на життя, і це проявляється в тому, як вони дивляться на речі. Наприклад, ці люди не вважають, що їх зобов'язали зробити презентацію для керівників компанії. Вони розглядають це як можливість донести бачення своєї команди підлеглих тим, хто приймає рішення у керівництві компанії. Навчіться випромінювати надію і впевненість у майбутньому навіть за найнесприятливіших обставин.

5. Навчіться правильно відчувати успіх і зустрічати невдачі

Хороші та успішні бізнес-лідери лідери не йдуть по життю, "співаючи оди" своїм особистим досягненням, але й не приховують їх повністю.

Правильно оцінити власні перемоги та невдачі – крок до успіху / Фото namaz

Вони смакують успіх, не дозволяючи йому "накрити" їх з головою. Водночас вони здатні адекватно зустріти невдалий момент у бізнесі, не дозволяючи йому збити їх з пантелику. Успішні бізнес-лідери роблять висновки та набираються досвіду в обох ситуаціях і продовжують жити та працювати далі.

6. Успішні бізнес-лідери щедрі

Багато з нас працювали з людьми, які постійно щось відкладають та резервують, будь то знання або ресурси. Вони поводяться так, ніби бояться, що їх команда затьмарить їх самих. Успішні та популярні лідери надзвичайно щедрі, тому що вони хочуть, щоб їх підлеглі робили все можливе, оскільки знають, що це дозволить їм виділитися та отримати найкращі результати. По суті, вони вважають, що успіх підлеглих – це їх успіх.

7. Чесніть запорука довіри та успіху

Чесні люди викликають довіру і захоплення своїми діями, а не тільки словами. Багато бізнес-лідерів лише на словах твердять, що для них важлива чесність, але хороші бізнес-лідери роблять ставку на свої дії. Не забувайте: слова переконують, а дії підтверджують ваші слова або їх спростовують.

8. Навчіться "читати" людей

Успішні бізнес-лідери вміють вловлювати невербальне спілкування людей. Вони помічають вираз обличчя, мову тіла і тон голосу, щоб визначити, що відбувається з членами їх команди. Додайте у ваше спілкування із колегами та підлеглими розумну долю емпатії. І люди віддячать вам за ваше розуміння успіхами у роботі та підтримкою ваших ідей.

Вміння відчувати підлеглих – запорука успіху / Фото Sistemaimpulsa

9. Вмійте цінувати потенціал інших

Письменник Роберт Бро, відомий влучними цитатами, пише: "Справжня харизма виникає не тоді, коли ви добре ставитеся до інших людей, а коли ви змушуєте їх подобатися собі, коли ви поруч". Успішні бізнес-лідери не лише бачать найкраще в інших людях, вони роблять так, щоб це бачили й інші. Вони розкривають таланти інших людей і змушують їх сяяти від щастя, оскільки вони показують їх успіхи та таланти усьому світу.

10. Потрібно мати особистісну сутність

Американський письменник та культурний критик Автор Деніел Квінн стверджує, що "харизма працює тільки тоді, коли ви можете спочатку заволодіти увагою інших людей і надалі можете сказати їм щось суттєве". Успішні бізнес-лідери лідери розуміють, що їх досвід і знання мають вирішальне значення для успіху людей, які слідують за ними чи працюють під їх керівництвом. Саме тому вони регулярно спілкуються з людьми, ділячись всім, що у них є (на відміну від тих начальників, які пропонують тільки світські бесіди). Успішні та популярні бізнес-лідери не прикидаються тими, ким вони не є. Їм це не потрібно, тому що у них є суть і основа, і вони діляться ними з усіма. Тим самим отримуючи інформацію для подальшого особистісного зростання і розвитку.

І наостанок...

Вміння бути приємним та цінувати інших – це не вроджені риси, це результат набутих навичок, які мають вирішальне значення для професійного успіху. Спробуйте застосувати ці стратегії та станьте бізнес-лідером, яким ви завжди хотіли бути.