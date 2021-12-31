10 українських стартапів, що залучили найбільше інвестицій у 2021 році
Джерело:"Укрінформ"
Рік, що минає, був насиченим та успішним для багатьох стартапів по всьому світу. Українські розробки – не виняток.
Одразу декілька стартапів з українськими співзасновниками цьогоріч стали єдинорогами, перетнувши позначку в 1 мільярд доларів ринкової капіталізації. Про 10 українських стартапів, які у 2021 залучили найбільше інвестицій – далі у матеріалі.
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1. GrammarlyОцінка: 13 мільярдів доларів
Залучені інвестиції: 200 мільйонів доларів
Рік заснування: 2009
Засновники: Олексій Шевченко, Максим Литвин, Дмитро Лідер
Офіси стартапу: Київ, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Ванкувер
Онлайн-платформа перевірки граматики, що базується на технологіях штучного інтелекту. Сервіс підвищує якість письма, даючи рекомендації щодо правильності, чіткості і навіть тональності повідомлення. Програми та розширення Grammarly використовують понад 30 мільйонів осіб щодня.
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2. People.aiОцінка: 1,1 мільярда доларів
Залучені інвестиції: 100 мільйонів доларів
Рік заснування: 2016
Засновник: Олег Рогінський
Офіси стартапу: Сан-Франциско, Київ, Львів, Харків, Дніпро та інші
Компанія веде діяльність у сфері AI for Sales – система підтримки прийняття рішень на базі даних з CRM. Дозволяє компаніям збирати та аналізувати календарі, дзвінки та поштові скриньки співробітників, тим самим поліпшувати ефективність роботи.
3. Matter LabsЗалучені інвестиції: 50 мільйонів доларів
Рік заснування: 2019
Засновники: Олексій Глуховський, Алекс Власов
Офіс стартапу: Київ
Стартап займається масштабуванням мережі Ethereum з метою збереження цінностей децентралізації та безпеки. Технологія zkSync дозволяє здійснювати транзакції з меншими втратами та більшою пропускною здатністю.
4. Universal HydrogenЗалучені інвестиції: 20,5 мільйона доларів
Рік заснування: 2020
Засновник: Пол Єременко
Офіс стартапу: Лос-Анджелес
Займається розробкою рішень для переобладнання комерційних літаків. Засновник переконаний, що паливо на основі водню – єдиний шлях для авіації боротися проти глобального потепління.
5. SOC PrimeЗалучені інвестиції: 11,5 мільйона доларів
Рік заснування: 2015
Засновники: Олександр Бредіхін, Руслан Міхальов, Андрій Безверхий
Офіси стартапу: Україна, Іспанія, Німеччина та США
Створює та продає алгоритми для кібербезпеки для приватних осіб та компаній. Наразі бібліотека SOC Prime налічує понад 100 тисяч алгоритмів.
6. 3DLooKОцінка: 50 – 70 мільйонів доларів
Залучені інвестиції: 6,5 мільйона доларів
Рік заснування: 2016
Засновники: Вадим Роговський, Олексій Арапов, Іван Макєєв
Офіси стартапу: Одеса, Київ, Львів
Запатентовані технології стартапу сканують людське тіло і за допомогою штучного інтелекту створюють 3D-модель для визначення розміру та інших фізичних параметрів. Основні клієнти – компанії, що займаються виробництвом та продажем одягу.
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7. UpswortЗалучені інвестиції: 4,3 мільйона доларів
Рік заснування: 2019
Засновники: Андрій Давидчук, Ярослав Ярославський, Дмитро Норенко, Дмитро Сиволап
Офіс стартапу: США
Сервіс дає можливість банкам оглядати фінансовий стан бізнесу завдяки прямому доступу до бухгалтерських систем, CRM та інших даних. Бізнес, своєю чергою, отримує дешеві кредити і кращі ставки за депозитами.
8. AwesomicЗалучені інвестиції: 2 мільйони доларів
Рік заснування: 2020
Засновники: Роман Севастьянов, Анастасія Павлишина
Платформа допомагає бізнесу знайти дизайнерів. Алгоритм розкладає завдання замовника на параметри та підбирає під них фахівця. Клієнт отримує доступ до спільноти професійних дизайнерів, спроможних виконати широкий спектр задач.
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9. Party.SpaceЗалучені інвестиції: 1 мільйон доларів
Рік заснування: 2020
Засновники: Юрій Філіпчук, Дмитро Завада, Артур Остапенко
Офіс стартапу: Київ
Віртуальна платформа для корпоративних вечірок, тематичних свят, семінарів і afterparty з імітацією живої присутності у 3D та ігровими активностями. Дозволяє створювати окремі віртуальні простори для корпоративних заходів.
10. ComeBack MobilityЗалучені інвестиції: 1 мільйон доларів
Рік заснування: 2019
Засновники: Ілля Попов, Ліза Воронкова
Офіс стартапу: Дніпро
Стартап розробив спеціальні насадки на милиці, призначені для контролю навантаження при реабілітації після захворювань і пошкоджень кінцівок. Компанія запатентувала розробку в Україні та США.