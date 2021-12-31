10 українських стартапів, що залучили найбільше інвестицій у 2021 році

Рік, що минає, був насиченим та успішним для багатьох стартапів по всьому світу. Українські розробки – не виняток.

Одразу декілька стартапів з українськими співзасновниками цьогоріч стали єдинорогами, перетнувши позначку в 1 мільярд доларів ринкової капіталізації. Про 10 українських стартапів, які у 2021 залучили найбільше інвестицій – далі у матеріалі.

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1. Grammarly

13 мільярдів доларів200 мільйонів доларів2009Олексій Шевченко, Максим Литвин, Дмитро ЛідерКиїв, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Ванкувер

Онлайн-платформа перевірки граматики, що базується на технологіях штучного інтелекту. Сервіс підвищує якість письма, даючи рекомендації щодо правильності, чіткості і навіть тональності повідомлення. Програми та розширення Grammarly використовують понад 30 мільйонів осіб щодня.

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2. People.ai

1,1 мільярда доларів100 мільйонів доларів2016Олег РогінськийСан-Франциско, Київ, Львів, Харків, Дніпро та інші

Компанія веде діяльність у сфері AI for Sales – система підтримки прийняття рішень на базі даних з CRM. Дозволяє компаніям збирати та аналізувати календарі, дзвінки та поштові скриньки співробітників, тим самим поліпшувати ефективність роботи.

​3. Matter Labs

50 мільйонів доларів2019Олексій Глуховський, Алекс ВласовКиїв

Стартап займається масштабуванням мережі Ethereum з метою збереження цінностей децентралізації та безпеки. Технологія zkSync дозволяє здійснювати транзакції з меншими втратами та більшою пропускною здатністю.

4. Universal Hydrogen

20,5 мільйона доларів2020Пол ЄременкоЛос-Анджелес

Займається розробкою рішень для переобладнання комерційних літаків. Засновник переконаний, що паливо на основі водню – єдиний шлях для авіації боротися проти глобального потепління.

5. SOC Prime

11,5 мільйона доларів2015Олександр Бредіхін, Руслан Міхальов, Андрій БезверхийУкраїна, Іспанія, Німеччина та США

Створює та продає алгоритми для кібербезпеки для приватних осіб та компаній. Наразі бібліотека SOC Prime налічує понад 100 тисяч алгоритмів.

6. 3DLooK

50 – 70 мільйонів доларів6,5 мільйона доларів2016Вадим Роговський, Олексій Арапов, Іван МакєєвОдеса, Київ, Львів

Запатентовані технології стартапу сканують людське тіло і за допомогою штучного інтелекту створюють 3D-модель для визначення розміру та інших фізичних параметрів. Основні клієнти – компанії, що займаються виробництвом та продажем одягу.

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7. Upswort

4,3 мільйона доларів2019Андрій Давидчук, Ярослав Ярославський, Дмитро Норенко, Дмитро СиволапСША

Сервіс дає можливість банкам оглядати фінансовий стан бізнесу завдяки прямому доступу до бухгалтерських систем, CRM та інших даних. Бізнес, своєю чергою, отримує дешеві кредити і кращі ставки за депозитами.

8. Awesomic

2 мільйони доларів2020Роман Севастьянов, Анастасія Павлишина

Платформа допомагає бізнесу знайти дизайнерів. Алгоритм розкладає завдання замовника на параметри та підбирає під них фахівця. Клієнт отримує доступ до спільноти професійних дизайнерів, спроможних виконати широкий спектр задач.

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9. Party.Space

1 мільйон доларів2020Юрій Філіпчук, Дмитро Завада, Артур ОстапенкоКиїв

Віртуальна платформа для корпоративних вечірок, тематичних свят, семінарів і afterparty з імітацією живої присутності у 3D та ігровими активностями. Дозволяє створювати окремі віртуальні простори для корпоративних заходів.

10. ComeBack Mobility

1 мільйон доларів2019Ілля Попов, Ліза ВоронковаДніпро

Стартап розробив спеціальні насадки на милиці, призначені для контролю навантаження при реабілітації після захворювань і пошкоджень кінцівок. Компанія запатентувала розробку в Україні та США.