Одразу декілька стартапів з українськими співзасновниками цьогоріч стали єдинорогами, перетнувши позначку в 1 мільярд доларів ринкової капіталізації. Про 10 українських стартапів, які у 2021 залучили найбільше інвестицій – далі у матеріалі.
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1. Grammarly
Онлайн-платформа перевірки граматики, що базується на технологіях штучного інтелекту. Сервіс підвищує якість письма, даючи рекомендації щодо правильності, чіткості і навіть тональності повідомлення. Програми та розширення Grammarly використовують понад 30 мільйонів осіб щодня.
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2. People.ai
Компанія веде діяльність у сфері AI for Sales – система підтримки прийняття рішень на базі даних з CRM. Дозволяє компаніям збирати та аналізувати календарі, дзвінки та поштові скриньки співробітників, тим самим поліпшувати ефективність роботи.
3. Matter Labs
Стартап займається масштабуванням мережі Ethereum з метою збереження цінностей децентралізації та безпеки. Технологія zkSync дозволяє здійснювати транзакції з меншими втратами та більшою пропускною здатністю.
4. Universal Hydrogen
Займається розробкою рішень для переобладнання комерційних літаків. Засновник переконаний, що паливо на основі водню – єдиний шлях для авіації боротися проти глобального потепління.
5. SOC Prime
Створює та продає алгоритми для кібербезпеки для приватних осіб та компаній. Наразі бібліотека SOC Prime налічує понад 100 тисяч алгоритмів.
6. 3DLooK
Запатентовані технології стартапу сканують людське тіло і за допомогою штучного інтелекту створюють 3D-модель для визначення розміру та інших фізичних параметрів. Основні клієнти – компанії, що займаються виробництвом та продажем одягу.
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7. Upswort
Сервіс дає можливість банкам оглядати фінансовий стан бізнесу завдяки прямому доступу до бухгалтерських систем, CRM та інших даних. Бізнес, своєю чергою, отримує дешеві кредити і кращі ставки за депозитами.
8. Awesomic
Платформа допомагає бізнесу знайти дизайнерів. Алгоритм розкладає завдання замовника на параметри та підбирає під них фахівця. Клієнт отримує доступ до спільноти професійних дизайнерів, спроможних виконати широкий спектр задач.
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9. Party.Space
Віртуальна платформа для корпоративних вечірок, тематичних свят, семінарів і afterparty з імітацією живої присутності у 3D та ігровими активностями. Дозволяє створювати окремі віртуальні простори для корпоративних заходів.
10. ComeBack Mobility
Стартап розробив спеціальні насадки на милиці, призначені для контролю навантаження при реабілітації після захворювань і пошкоджень кінцівок. Компанія запатентувала розробку в Україні та США.