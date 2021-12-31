Одразу декілька стартапів з українськими співзасновниками цьогоріч стали єдинорогами, перетнувши позначку в 1 мільярд доларів ринкової капіталізації. Про 10 українських стартапів, які у 2021 залучили найбільше інвестицій – далі у матеріалі.

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1. Grammarly

Оцінка: 13 мільярдів доларів

Залучені інвестиції: 200 мільйонів доларів

Рік заснування: 2009

Засновники: Олексій Шевченко, Максим Литвин, Дмитро Лідер

Офіси стартапу: Київ, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Ванкувер

Онлайн-платформа перевірки граматики, що базується на технологіях штучного інтелекту. Сервіс підвищує якість письма, даючи рекомендації щодо правильності, чіткості і навіть тональності повідомлення. Програми та розширення Grammarly використовують понад 30 мільйонів осіб щодня.

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2. People.ai

Оцінка: 1,1 мільярда доларів

Залучені інвестиції: 100 мільйонів доларів

Рік заснування: 2016

Засновник: Олег Рогінський

Офіси стартапу: Сан-Франциско, Київ, Львів, Харків, Дніпро та інші

Компанія веде діяльність у сфері AI for Sales – система підтримки прийняття рішень на базі даних з CRM. Дозволяє компаніям збирати та аналізувати календарі, дзвінки та поштові скриньки співробітників, тим самим поліпшувати ефективність роботи.

​3. Matter Labs

Залучені інвестиції: 50 мільйонів доларів

Рік заснування: 2019

Засновники: Олексій Глуховський, Алекс Власов

Офіс стартапу: Київ

Стартап займається масштабуванням мережі Ethereum з метою збереження цінностей децентралізації та безпеки. Технологія zkSync дозволяє здійснювати транзакції з меншими втратами та більшою пропускною здатністю.

4. Universal Hydrogen

Залучені інвестиції: 20,5 мільйона доларів

Рік заснування: 2020

Засновник: Пол Єременко

Офіс стартапу: Лос-Анджелес

Займається розробкою рішень для переобладнання комерційних літаків. Засновник переконаний, що паливо на основі водню – єдиний шлях для авіації боротися проти глобального потепління.

5. SOC Prime

Залучені інвестиції: 11,5 мільйона доларів

Рік заснування: 2015

Засновники: Олександр Бредіхін, Руслан Міхальов, Андрій Безверхий

Офіси стартапу: Україна, Іспанія, Німеччина та США

Створює та продає алгоритми для кібербезпеки для приватних осіб та компаній. Наразі бібліотека SOC Prime налічує понад 100 тисяч алгоритмів.

6. 3DLooK

Оцінка: 50 – 70 мільйонів доларів

Залучені інвестиції: 6,5 мільйона доларів

Рік заснування: 2016

Засновники: Вадим Роговський, Олексій Арапов, Іван Макєєв

Офіси стартапу: Одеса, Київ, Львів

Запатентовані технології стартапу сканують людське тіло і за допомогою штучного інтелекту створюють 3D-модель для визначення розміру та інших фізичних параметрів. Основні клієнти – компанії, що займаються виробництвом та продажем одягу.

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7. Upswort

Залучені інвестиції: 4,3 мільйона доларів

Рік заснування: 2019

Засновники: Андрій Давидчук, Ярослав Ярославський, Дмитро Норенко, Дмитро Сиволап

Офіс стартапу: США

Сервіс дає можливість банкам оглядати фінансовий стан бізнесу завдяки прямому доступу до бухгалтерських систем, CRM та інших даних. Бізнес, своєю чергою, отримує дешеві кредити і кращі ставки за депозитами.

8. Awesomic

Залучені інвестиції: 2 мільйони доларів

Рік заснування: 2020

Засновники: Роман Севастьянов, Анастасія Павлишина

Платформа допомагає бізнесу знайти дизайнерів. Алгоритм розкладає завдання замовника на параметри та підбирає під них фахівця. Клієнт отримує доступ до спільноти професійних дизайнерів, спроможних виконати широкий спектр задач.

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9. Party.Space

Залучені інвестиції: 1 мільйон доларів

Рік заснування: 2020

Засновники: Юрій Філіпчук, Дмитро Завада, Артур Остапенко

Офіс стартапу: Київ

Віртуальна платформа для корпоративних вечірок, тематичних свят, семінарів і afterparty з імітацією живої присутності у 3D та ігровими активностями. Дозволяє створювати окремі віртуальні простори для корпоративних заходів.

10. ComeBack Mobility

Залучені інвестиції: 1 мільйон доларів

Рік заснування: 2019

Засновники: Ілля Попов, Ліза Воронкова

Офіс стартапу: Дніпро

Стартап розробив спеціальні насадки на милиці, призначені для контролю навантаження при реабілітації після захворювань і пошкоджень кінцівок. Компанія запатентувала розробку в Україні та США.