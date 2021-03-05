Людям, які мають власний бізнес та керують іншими людьми, необхідно розуміти важливі моменти. Насамперед те, що успіх керівника залежить від успіху його працівників.

Чим більше розширюються можливості співробітників – тим більше вони будуть рости і процвітати. Є 10 конкретних способів, як це зробити.

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Надайте співробітникам великі кордони

Кордони не обмежують членів команди, вони розширюють їх можливості. Дуже важливо визначити кордон, в межах яких співробітник може приймати свої власні рішення. У такий спосіб працівник отримує свободу дій.

Приклад. Керівник може дозволити представнику служби підтримки клієнтів витрачати до 20% від річної плати клієнта на те, щоб цей клієнт був задоволений. У такий спосіб працівник може розв'язувати проблему самостійно – без консультації з менеджером.

Слухайте уважно

Багато менеджерів намагаються змусити співробітників говорити те, що вони хочуть почути. Насправді ж, це безглуздо. Набагато мудріше уважно слухати правду, а потім міняти свою поведінку у відповідь на цю правду.

Вірте в своїх співробітників

Менеджери, які вірять і допомагають своїм працівникам – отримують видатні результати від звичайних людей. Не варто чекати команду суперзірок – це ніколи не станеться.

Необхідно дізнатися, що кожна людина робить найкраще. Треба знайти найкращі способи для людей, які допоможуть підтримувати один одного.

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Об'єднайте людей

Працівникам потрібно вірити та заохочувати одне одного – тоді партнерство і співробітництво буде чудовим. Якщо ваша команда не робить помилок, то ви не досягаєте досить високого рівня. Варто навчитися пробачати ці помилки, якщо працівників покарати за них – ситуація весь час буде напружена.

Встановіть чіткі відмінності між допустимими помилками і критично важливими злочинами.

Приклад. Можна протестувати новий метод реклами і виявити, що він не працює. Однак ніколи не можна займатися рекламою, яка вводить в оману.

Надайте шляху зростання

Все в житті, включаючи людей, змінюється. Якщо не надавати людям можливості зростати, то вони просто залишать бізнес, адже вигорять на цій роботі.

Так, інколи поступки можуть бути незручними для керівника чи його бізнесу, але зростання працівників – необхідний елемент у бізнесі.

Хвала зусиллям

Ніколи не варто зациклюватися на талантах людини – важливішими є зусилля. Вихваляючи зусилля людини, керівник заохочує вчитися і рости, а не просто залишатися зосередженими на одній або двох речах, які їм легко вдаються.

Ставте потужні питання

Замість того, щоб говорити необдумані вимоги або постійно казати співробітникам, як щось робити, варто спробувати менше говорити, а більше спостерігати.

Коли вже керівник переконався, що насправді відбувається, необхідно висловити своє спостереження у вигляді потужного питання.

Приклад. "Як ми могли продати новий продукт, який в 10 разів дешевше, ніж продукт нашого конкурента?".

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Завоюйте довіру

Дуже часто у кожного з працівників настають важкі часи. У такі моменти дуже багато компаній просто звільняють їх через зниження продуктивності.

Скорочення 10% вашої робочої сили щороку – це варварська практика. Ніколи не наймайте людини, якщо ви не готові підтримати її. Завойовуючи довіру, ви також сприяєте чудовій лояльності і завзятості у своїх співробітниках.

Дайте співробітникам час

Не завжди керівник може дати кожному співробітнику стільки грошей, скільки він хотів би. Однак йому можна дати час:

час вчитися;

час експериментувати;

час управляти своїми особистими справами.

Час дає кращі результати.

Відкладіть власне его в сторону

Багато керівників хочуть виглядати розумнішими за своїх працівників. Однак якщо завжди ставити себе вище за інших – вітаю, ви зазнали повного провалу як лідер і менеджер.

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