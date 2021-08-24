10 років Apple без Стіва Джобса: історія успіху Тіма Кука

Американський техногігант Apple впевнено утримує пальму лідерства у перегонах найдорожчих бізнес-імперій світу. Вже десятий рік поспіль, коли згадують успіхи компанії, завжди заходить мова не лише про її засновника Стіва Джобса, а й про його наступника – Тіма Кука.

24 серпня 2021 року виповнюється рівно 10 років з того моменту, як Тім Кук очолив компанію Apple. До цього він був головним операційним директором Apple з 2005 по 2011 рік, а генеральним директором став, коли Стів Джобс пішов з поста у 2011 році, за шість тижнів до смерті.

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У 2010 році тодішній операційний директор Apple Тім Кук поділився "найзначнішим відкриттям", яке зробив для себе, коли прийшов у Apple у 1998 році

Я повинен був думати не тільки як інженер – інженерів вчать приймати рішення аналітично і в основному без емоцій. У житті кожного з нас бувають моменти, коли покладатися на відчуття або інтуїцію здається більш правильним – коли певний курс просто здається вірним,

– сказав Кук під час виступу.

Критики не вірили у Тіма Кука

Коли Стів Джобс пішов зі своєї посади, деякі критики сумнівалися в здатності Тіма Кука забезпечити такий же рівень творчості та інновацій. Адже на посаді головного операційного директора Apple Тім Кук був відомий як тихий та працьовитий джентльмен. Він кардинально відрізнявся від Стіва Джобса, який мав репутацію різкої та запальної особи.

Проте, попри сумніви критиків, Тім Кук знайшов нові способи зробити продукцію Apple ще вишуканішою та затребуваною.

10 років успіху завдяки інтуїції

Я все частіше розумію, що саме при прийнятті найважливіших рішень у житті інтуїція здається найбільш незамінною для того, щоб все зробити правильно,

– каже Тім Кук.

І насправді за останні десять років Тім Кук продемонстрував виняткову інтуїцію, якою він, з його слів, у дечому завдячує засновнику Apple. Стів Джобс часто приймав інтуїтивні рішення, які підтверджували його дуже тонке відчуття ринку та потреб клієнтів. Як, наприклад, рішення відмовитись від пластикового екрана iPhone на користь скляного всього за кілька місяців до запуску першої моделі.

Стів Джобс довіряв власній інтуїції / Фото Getty Images

Відчуття ринку та інстинктивність у виборі стратегій Тіма Кука зробили Apple однією з найважливіших компаній сучасної епохи. Адже торік технологічний гігант став першою компанією, чий ринковий капітал досяг 2 трильйонів доларів, а на сьогодні Apple залишається найдорожчою компанією планети.

Камінг-аут Тіма Кука та соціальні ініціативи

У 2014 році Тім Кук став першим відкритим геєм на посаді генерального директора компанії зі списку Fortune 500.

Хоча я ніколи не заперечував власну орієнтацію, до цього часу я публічно її не визнавав,

– написав тоді Тім Кук

Цим кроком він намагався показати суспільству, що нетрадиційність сексуальної орієнтації не може бути перешкодою для успіху, і не лише у бізнесі.

Підтримка Тімом Куком соціальних питань також стала характерною рисою його стилю керівництва компанією. Під його керівництвом Apple значно збільшила благодійні пожертвування – лише у січні 2021 року компанія направила 100 мільйонів доларів на підтримку ініціатив по боротьбі за расову справедливість.

Apple прагне змінити світ. Кілька років тому мені стало зрозуміло, що цього не домогтися, якщо мовчати про речі, які мають значення,

– сказав Кук на конференції Fortune's CEO Initiative у 2018 році.

Критик консерваторів та конформістів

У 2014 році генеральний директор Apple Тім Кук прямо сказав інвесторам, щоб вони продали свої акції Apple, якщо не підтримують його обіцянку скоротити викиди парникових газів. Так різко Тім Кук відреагував на питання про рентабельність інвестицій в поновлювані джерела енергії, яке йому задали консервативні інвестори на щорічних зборах Apple.

Тім Кук відстоює власні переконання / Фото Getty Images

У 2017 році він виступив на захист молодих іммігрантів, коли адміністрація тодішнього президента США Дональда Трампа спробувала припинити дію програми підтримки молоді, що прибувала у США в пошуках притулку.

Я особисто вражений, що це взагалі обговорюється. Це не політичне питання. Йдеться про елементарну людську порядність і повагу,

– критикував адміністрацію Трампа Тім Кук.

Інтерв'юери часто запитують Тіма Кука, чи повинні корпоративні лідери займати певну позицію щодо державної політики, і про його готовність йти проти урядів там, де інші керівники компаній зберігають мовчання.

Очільник Apple постійно аргументує власні інціативи тим, що про важливі речі слід говорити завжди, а особи які мають вплив на суспільство та уряди мають бути першими у цих дискусіях.