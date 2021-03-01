Світ мінливий: багато професій зникають, бо відпадає в них потреба. Натомість з'являються нові. Universidad Tecmilenio підготував 10 найбільш оплачуваних професій, що з'являються за останні п’ять років.

1. Фахівець зі штучного інтелекту (Artificial Intelligence Specialist)

Попит на працівників, які працюватимуть зі штучним інтелектом, виріс на 74% за останні роки. Це різні сфери від інженерії штучного інтелекту до машинного навчання.

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2. Роботехніка (Robotics engineering)

Робототехніка – галузь, що зростає, тому попит на кар'єру в інженерії робототехніки та роботи у віртуальних та фізичних ботах буде зростати протягом наступних кількох років.



Професія у роботехніці лише набирає популярності / Unsplash

3. Вчений даних (Data scientist)

Наука про дані очолювала список нових робочих місць протягом трьох років, і попит на цю спеціальність буде рости в усіх галузях промисловості протягом наступних років.

4. Повна стекова інженерія (Full stack engineering)

Темпи змін у технологіях зробили такі професії, як інженер програмування або повний стек, цінною роботою в компаніях. З 2015 року наймання на цю посаду збільшується на 35% щороку.

5. Інженер з надійності сайту (Site Reliability Engineer)

Ця професія відповідає за нормальну роботу операційних процесів та процесів розробки додатків. Тож попит на цю роботу буде продовжувати зростати, оскільки ми активно використовуємо технології.

6. Фахівець з успіху клієнта (Customer Success Specialist)

Враховуючи ріст технологічних послуг, кількість робочих місць, пов’язаних з успіхом клієнтів, зросла на 34% з 2018 року. Більшість із цих фахівців працюють у галузі програмного забезпечення та інформаційних технологій, оскільки вони відповідають як за розуміння технологій, так і за управління взаємовідносинами з замовником.

7. Представник з розвитку збуту (Sales development representative)

Ця професія не раз входила до списку нових робочих місць, і її важливість полягає в постійному зростанні технологічних послуг спеціалістів з продажу з метою пошуку нових клієнтів.

8. Інженерія даних (Data engineering)

На сьогодні дані є цінним ресурсом для всіх типів організацій, і їм потрібні фахівці, які можуть будувати інфраструктури, щоб тримати їх впорядкованими. Тому рівень прийняття на роботу цих фахівців з 2015 року зріс на 35%.



Кілька професій у списку пов'язані з даними / Unsplash

9. Технік поведінкового здоров'я (Behavioral health technician)

Ця професія спеціалізується на забезпеченні догляду за психічним здоров’ям, зловживанням психоактивними речовинами, аутизмом та порушеннями поведінки. Сфера діяльності різноманітна, що надає можливість професіоналам з різних сфер приєднатися до цієї нової кар’єри.

10. Фахівець з кібербезпеки (Cybersecurity specialist)

Кібербезпека є пріоритетом для різних секторів та компаній в умовах крадіжки конфіденційних даних. Кількість вакансій для фахівців з ІТ-безпеки зросла більш ніж на 50% у порівнянні з минулими роками.