Попри те, що кількість мільярдерів у світі зросла втричі за останній рік, всього 10 віком до 30 років. Хто ці мільярдери та як вони заробили свої статки, читайте далі.

Мільярдери, які зробили себе самі

Стати мільярдером у свої 20 з гаком років – вдається мало кому із багатіїв. У світі таких 10, але лише 4 з них заробили свої гроші без спадку від багатих родичів, тобто "зробили себе самі".

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Остін Рассел

Вік: 26 років;

Статки: 2,4 мільярда доларів;

Джерело багатства: автономні автомобілі;

Країна: США.



Один з наймолодших мільярдерів світу / Фото Luminar

Остін Рассел навчався в у Стенфорді, але кинув навчання, щоб заснувати стартап Luminar Technologies. Для цього він отримав стипендію у розмірі 100 тисяч доларів від інвестора-мільярдера Пітера Тіла.

Тепер його датчики допомагають самостійно управляти автомобілями таких клієнтів, як Volvo, Toyota та Intel Mobileby. У віці 26 років Остін Рассел є наймолодшим у світі мільярдером, який зроби себе сам.

Енді Фанг та Стенлі Танг

Вік: 28 років;

Статки: по 2 мільярди доларів;

Джерело багатства: доставка їжі;

Країна: США.

Енді Фанг та Стенлі Танг приєдналися до клубу мільярдерів завдяки своїй компанії зі служби доставки їжі DoorDash. Її заснували ще у 2013 році, але вийшла на біржу лиш у грудні минулого року. Енді та Стенлі мають по 2 мільярди доларів.

Сем Банкмен-Фрід

Вік: 29 років;

Статки: 8,7 мільярда доларів;

Джерело багатства: торгівля криптовалютою;

Країна: США.

Колишній трейдер з Уолл-стріт Сем Банкмен-Фрід у 29 років керує двома криптофірмами Alameda Research і FTX, які сам заснував.

Мільярдери, яким допомогли

Кевін Девід Леманн

Вік: 18 років;

Статки: 3,3 мільярда доларів;

Джерело багатства: аптеки;

Країна: Німеччина.

Зараз Леманн є наймолодшим мільярдером у світі після того, як він офіційно успадкував 50% акцій свого батька в німецькій мережі аптек drogerie markt.

Ван Зелонг

Вік: 24 роки;

Статки: 1,5 мільярда доларів;

Джерело багатства: виробництво пігментів;

Країна: Китай.

Ван Зелонг успадкував частку вартістю понад 1,3 мільярда доларів у CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co., яка торгується на фондовій біржі Шеньчженю. Компанія виробляє пігмент діоксиду титану, білий пігмент, який можна використовувати для покриттів, пластмас, чорнила та інших матеріалів.

Олександра та Катаріна Андресен

Вік: 24 роки та 25 років;

Статки: по 1,4 мільярда доларів;

Джерело багатства: інвестиційна компанія;

Країна: Норвегія.



Сестри Андерсен мають частку в найбільшій компанії Норвегії / Фото Фередерік Будін

Сестри Андресен успадкували по 42% акцій Ferd, норвезької інвестиційної компанії, яка щорічно заробляє близько 2 мільярдів доларів. Їхній батько Йохан досі керує бізнесом.

Густав Магнар Вітцое

Вік: 27 років;

Статки: 4,4 мільярда доларів;

Джерело багатства: рибогосподарство;

Країна: Норвегія.

Вітцое володіє майже половиною компанії SalMar ASA, яку заснував його батько ще у 1991 році. Статок Вітцое майже подвоївся за останній рік завдяки сильним ринковим показникам SalMar – компанії, яка виловлює та продає лосось.

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Джонатан Квок

Вік: 29 років;

Статки: 2,4 мільярда доларів;

Джерело багатства: нерухомість;

Країна / територія: Гонконг.

Джонатан та його старший брат Джеффрі, якому 35 років, успадкували від свого батька частину гонконгського забудовника Sun Hung Kai Properties. А також девелоперську компанію Empire Group Holdings, якою зараз керують.

Ці десять молодих мільярдерів разом мають 29,5 мільярда доларів, що на 13 мільярдів більше, ніж рік тому.