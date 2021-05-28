Українка Вікторія Марценюк, яка працює у сфері кулінарії у Копенгагені, оцінила рівень київських ресторанів. Про 10 їхніх найбезглуздіших помилок – читайте далі.

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ЖІнка запевнила, що їй приємно, що вона може оцінювати ресторанну галузь Києва з позиції професіонала з дипломом однієї з найкращих кулінарних шкіл Північної Європи.

"Це підсумок уже майже 5-річного досвіду моїх походів по київських ресторанах в ролі туриста. Я приїжджаю щонайменше 2 рази на рік. Я не називаю закладів, тому що у мене немає мети тикати пальцем і зарозуміло гудіти. Я навпаки з величезною цікавістю спостерігаю за розвитком київської гастросцени", – написала Марценюк.

Подача "як-небудь"

За словами Марценюк, заклади абсолютно не продумують послідовність подачі.

"Ви приходите в ресторан учотирьох, хтось бере 1 – 2 закуски, хтось замовляє тільки одну основну страву, але всі ви вирішуєте поділити тарілку солінь і шаркутерії. У результаті один щасливчик їсть свій салат, а горілка холоне в графині, поки всі інші чекають свої котлети, супи й пасту. Про загальну тарілку вже й не мрієте", – зауважила жінка.

Незлагоджена робота

Як зазначила Марценюк, офіціанти часто не знають меню і не можуть відповісти на найпростіші запитання. Роблять це лише після того, як уточнять все на кухні.

Це стосується важливих моментів на кшталт алергій і непереносності,

– зазначила вона.

Холодні тарілки для гарячих страв

Марценюк розповіла, що у її кулінарній школі був викладач, який відмовлявся навіть пробувати страву, якщо вона, на його думку, мала холодні краї.

Панове мішлени, це навіть не помилка, а справжній непрофесіоналізм,

– заявила вона.

"Немає гарячої шафи? Духова піч на 50 градусів, окріп з кавової машини, чайника або просто проточна вода вам на допомогу, інакше ніяка ваша ідеальна качка Sous Vide не доживе гарячою до рота на холодній тарілці розміром із Труханів острів", – підсумувала Марценюк.

Безглузді винні карти

Дуже часто у винних картах вказаний тільки виробник і регіон. Коли клієнт уточнює в офіціанта сорт винограду – він цього, звісно, не знає.

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"Багато людей навчилися цінувати вино й читати винні етикетки. Вони вибирають вино в ресторані не за ціною, а за поєднанням зі стравою. Якщо ваш сомельє або його відсутність не зробили цієї роботи за гостя, то хоча б не заважайте йому обрати самостійно", – пояснила Марценюк.

Відсутність винного пейрингу

Вона назвала це "вищим рівнем". "Я щиро вірю, що коли з'явиться дегустаційне меню, яке несуть не за готовністю, а як задумано хедшефом і його командою, то з'явиться і винний пейринг", – сказала Марценюк.

Зелена олія всюди

"Тут я навіть соромлюся що-небудь починати, тому що знову згадую жінку з ринку "Анголенко" в Запоріжжі. Вона продавала люрексову блузку клієнтці, що відчайдушно чинила опір, і запитувала: "Я не розумію, чому ви не хочете блискуче?" Дійсно, Віко, що значить "тобі не треба зеленої олії"?", – розповіла жінка.

Вона додала, що зелену олію їй додавали навіть у десерт.

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Мікрогрін для краси та інші малоїстівні елементи

Марценюк довго не пояснювала цієї помилки, а лиш процитувала шефа Бо із її кар'єри. Він ненавидів пагони молодого горошку повсюди.

Спробуй пожуй цей віник! Що? Як? Їстівне? Найчастіше ні, тому приберіть ваш мікрогрін і знизьте ціну страви,

– наголосила експерткиня.

Залежні від гаджетів офіціанти й бармени

За словами Марценюк, гість вважає неввічливим, якщо офіціант подає клієнтові страву – ту ж качку на холодній тарілці із зеленою олією – а потім "терміново біжить у тіндер або біткоїнами торгувати".

Інтер'єр вирішує все

"Час вінницького рококо ресторанів "Мафія" вже минув. Я рада, що в нас є талановиті архітектори, які роблять модні ресторани. Та ми пам’ятаємо, що в нас тарілки холодні, зелена олія з мікрогріном прямо в десерті, а бармен вже чотири метчі в тіндері за вечір злупив? Так навіщо мені тоді ваші мінімалістичні бетонні стіни й авторські дивани?", – наголосила Марценюк.

Не вмієте робити кнелі з морозива

Тоді або не робіть сорбети й морозиво на десерт, або просто користуйтеся круглою ложкою з пружиною, перед тим опустивши її в окріп.

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