10 мільярдів для Blue Origin: Джефф Безос найняв армію лобістів у владі США

Джефф Безос все ще може отримати мільярди доларів з бюджету США для своєї компанії з дослідження космосу Blue Origin. Завдяки поправці Конгресу до законопроєкту про науку і технології, компанія, яка програла великий тендер NASA на компанії Ілона Маска SpaceX, може отримати другий шанс.

The Endless Frontier Act, так званий "Закон про безкрайні кордони" – законопроєкт, що проходить процедуру розгляду палатами Конгресу і Сенату США. Сенатор-демократ, Мері Кантвелл з Вашингтона, спонсорувала захід, що вносить зміни до цього законопроєкту для виділення додаткових 10 мільярдів доларів ще одній компанії, окрім SpaceX.

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Як SpaceX виграла тендер NASA

Минулого місяця NASA оголосило, що компанія з дослідження космосу Ілона Маска SpaceX виграла контракт на 2,9 мільярда доларів на надання місячного транспорту американським астронавтам. Blue Origin, космічна компанія, очолювана Джеффом Безосом, також брала участь в конкурсі.

Візуалізація космічної програми SpaceX / Фото SpaceX

SpaceX перемогла у тендерному протистоянні проти Blue Origin і отримала право використовувати свою ракету Starship для транспортування астронавтів з місячної орбіти на поверхню Місяця. Як пише The Washington Post (що належить Безосу), SpaceX отримав нагороду "щоб зберегти конкурентне середовище".

До речі, після того, як Blue Origin програв тендер NASA SpaceX Ілон Маск кумедно потролив Джеффа Безоса у твіттері.

Як Blue Origin може отримає фінансування

В рамках "Закону про безкрайні кордони" компанія Blue Origin може отримати 10 мільярдів доларів федерального фінансування, які деякі називають "порятунком" для компанії найбагатшої людини світу Джеффа Безоса.

Дивіться відеопрезентацію місячного апарату Blue Moon компанії Blue Origin

Скільки витратив Джефф Безос на лобістів

Записи про розкриття інформації про лобіювання показали, що Blue Origin витратила 625 000 доларів на лобіювання в Конгресі в першому кварталі 2021 року.

"Закон про безкрайні кордони" вже має сильну двопартійну підтримку, минулого тижня Сенат США провів процедурне голосування з перевагою 71 проти 27 голосів.

Чи отримає Джефф Безос гроші на порятунок

Кілька сенаторів з обох боків політичної осі різко виступили проти так званого "порятунку Безоса". Сенатор-демократ Берні Сандерс представив поправку, яка заблокує поправку згаданої вище Мері Кантвелл з пропозицією виділити кошти компанії Джеффа Безоса. Він вказав на іронію у виділенні 10 мільярдів доларів найбагатшій людині світу, статки якої наближають до 200 мільярдів.

Допис американського сенатора у твіттер / Фото Twitter

Я дуже турбуюся, що зараз ми бачимо, як два найбагатших людини в цій країні, Ілон Маск і Джефф Безос, розв'язують питання того, як вони збираються взяти під контроль нашу космічну промисловість,

– сказав Сандерс на засіданні Сенату.

Своєю чергою лобісти Джеффа Безоса наполягають на тому, що внесення поправки до "Закону про безкрайні кордони" та потенційне виділення коштів Blue Origin, це лише відшкодування витрат, які компанія витратила на космічну програму. А також що крім тендерних виплат для SpaceX, слід підготувати додаткові фінансові кошти, на які очевидно претендуватиме Blue Origin, штаб-квартира якої знаходиться в рідному штаті Мері Кантвелл, бо з її слів, для такого великого проєкту необхідно забезпечити додаткові ресурси та мати декількох підрядників на випадок, якщо один з них не впорається зі своєю місією.