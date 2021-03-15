Опра Вінфрі, Пол Маккартні та інші: 10 відомих мільярдерів регулярно займаються йогою

Одні з найвідоміших мільярдерів займаються йогою та медитацією. Вони впевнені, що це заняття грає важливу роль в досягненні особистісного зростання, творчості, продуктивності і спокою.

Читайте у матеріалі про 10 найвідоміших мільярдерів, які займаються йогою.

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Сергій Брін

Сергій Брін – співзасновник Google і президент Alphabet Inc. Його чистий капітал оцінюють в 50,6 мільярда доларів. Він займає 13 місце у списку найбагатших людей в світі.



Сергій Брін надає перевагу заняттям йогою / Фото flickr

Брін займався різними видами спорту, зокрема:

гімнастикою;

катанням на лижах;

плаванням;

катанням на ковзанах.

Попри це, мільярдер також полюбляє йогу. Він впевнений, що саме завдяки цьому він перебуває в центрі уваги і підтримує стабільність у своєму житті.

Пол Маккартні

Маккартні популярний як співак і бас-гітарист в "The Beatles". Окрім того, що він автор пісень, композитор і мультиінструменталіст – його чистий капітал оцінюють в 1,2 мільярда доларів. Саме цей факт робить його одним з найбагатших музикантів у світі.



Пол Маккартні зацікавився йогою у 60 років / Фото ciudad

Маккартні почав шукати стабільність у 60 років – тоді відкрив для себе йогу.

У моменти божевілля медитація допомогла мені знайти моменти спокою, і я хотів би думати, що це допоможе забезпечити молодим людям тихий притулок в не дуже тихому світі,

– заявив Маккартні.

Він порадив своїм шанувальникам практикувати йогу, адже йога, за його словами, зміцнює людину зсередини.

Опра Вінфрі

Вінфрі – американська ведуча ток-шоу, актриса, телевізійний продюсер. Її вважають найвпливовішою жінкою у світі з капіталом 2,6 мільярда доларів США.



Опра Вінфрі – одна з найвпливовіших жінок світу / Фото cosmopolitanme

Опра є прихильником трансцендентальної медитації.

Що таке трансцендентальна медитація? Це проста, природна техніка. Вона не вимагає зайвих зусиль та займає лише 15 – 20 хвилин вранці та ввечері. При цьому людина сидить у зручній позі, з заплющеними очима. У такий спосіб свідомість людини заспокоюється.

За словами Вінфрі, медитація допомагає їй зв'язатися з Богом. Телеведуча медитує по 20 хвилин та робить це двічі на день.

Вінфрі навіть на власних ток-шоу говорить про те, що медитація допомагає їй знайти баланс між розумом і тілом та отримати гарне самопочуття.

Я відчуваю себе наповненою надії, почуття задоволення і глибокої радості,

– запевнила Вінфрі.

Ратан Тата

Ратан Тата – ексголова Tata Sons, індійський промисловець, бізнесмен та інвестор. Його чистий капітал – 1 мільярд доларів.



Ратан Тата / Фото financialexpress

Тата регулярно практикує йогу. Він тренувався під керівництвом Бхарат Тхакура – відомого художнього гуру йоги. За словами Тати, навіть у віці 81 року йога підтримує його у формі.

Вілліан Клей Форд-молодший

Американський бізнесмен і виконавчий голова Ford Motor Company має чистий капітал у 1,35 мільярда доларів.



Вілліан Клей Форд-молодший за допомогою йоги бореться з станом під час банкрутства / Фото peoples

Форд – величезний прихильник медитації. Він впевнений, що саме медитація навчила його співчуттю. За словами Форда, медитація допомогла йому пережити кілька років банкрутства.

Мільярдер також зробив заняття йогою у його компанії обов'язковими, аби його співробітники могли залишатися спокійними і продуктивними.

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Марк Беніофф

Цей підприємець – засновник і генеральний директор SalesForce. Його чистий капітал оцінюють у 6,4 мільярда доларів.



Марк Беніофф / Фото kyky.org

Марк почав практикувати медитацію, коли отримував стрес на роботі в Oracle. Він стверджує, що носить духовну природу і є шанувальником Далай-лами, йоги і медитації. Він також організував кімнати для медитації в своїх офісах. Двічі в тиждень його співробітники займаються йогою.

Руперт Мердок

Руперт Мердок – американський медіамагнат австралійського походження і генеральний директор News Corp. Його чистий капітал оцінюють у 21,5 мільярда доларів.



Руперт Мердок / Фото mddailyrecord

Мердок практикує трансцендентну медитацію. У такий спосіб він також знижує рівень стресу і заспокоюється.

Рей Даліо

Він є засновником і генеральним директором Bridgewater Associates – найбільшого в світі гедж-фонду. Його чистий капітал становить 18,4 мільярда доларів США. Даліо – на 79 місці в списку найбагатших людей в світі.



Рей Даліо досяг успіху завдяки медитації / Фото Summit via Sportsfile

Рей медитує понад 40 років. Він вважає, до досяг успіху саме завдяки цьому заняттю.

Медитація, за словами Даліо, відкрила його розум, зробила його зосередженим, творчим і підвищила його розумову активність.

Білл Гросс

Цей мільярдер є співзасновником найбільшої глобальної компанії Pacific Investment Management Co. Він має чистий капітал, який оцінюють у 1,5 мільярда доларів.



Білл Гросс регулярно займається йогою / Фото chaslaupiastsiuk

Білл Гросс – завзятий практик йоги.

Після 3 годин роботи я займаюся йогою годину,

– розповів Гросс.

Він запевнив, що ця практика допомагає йому отримати інвестиційні ідеї.

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Деніел Леб

Деніел Леб – засновник і генеральний директор нью-йоркського гедж-фонду Third Point. Його чистий капітал – 3,2 мільярда доларів.



Деніел Леб займається йогою 6 разів на тиждень / Фото 2019-god.com

Леб регулярно практикує аштанга йогу.

Що таке аштанга йога? Цей стиль занять відрізняється від інших своєю структурою та дисципліною. Її практикують 6 днів на тиждень, однак не початківці – до такої кількості необхідно дійти поступово. Зазвичай починають хоча б із 3 разів на тиждень. Всі асани виконуються тільки в певній послідовності.

За словами мільярдера, йога допомогла йому керувати своїм розумом, приймати рішення і долати складні позиції і дискомфорт.