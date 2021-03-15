Опра Вінфрі, Пол Маккартні та інші: 10 відомих мільярдерів регулярно займаються йогою
Одні з найвідоміших мільярдерів займаються йогою та медитацією. Вони впевнені, що це заняття грає важливу роль в досягненні особистісного зростання, творчості, продуктивності і спокою.
Джерело:The yogi press
Читайте у матеріалі про 10 найвідоміших мільярдерів, які займаються йогою.
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Сергій Брін
Сергій Брін – співзасновник Google і президент Alphabet Inc. Його чистий капітал оцінюють в 50,6 мільярда доларів. Він займає 13 місце у списку найбагатших людей в світі.
Сергій Брін надає перевагу заняттям йогою / Фото flickr
Брін займався різними видами спорту, зокрема:
- гімнастикою;
- катанням на лижах;
- плаванням;
- катанням на ковзанах.
Попри це, мільярдер також полюбляє йогу. Він впевнений, що саме завдяки цьому він перебуває в центрі уваги і підтримує стабільність у своєму житті.
Пол Маккартні
Маккартні популярний як співак і бас-гітарист в "The Beatles". Окрім того, що він автор пісень, композитор і мультиінструменталіст – його чистий капітал оцінюють в 1,2 мільярда доларів. Саме цей факт робить його одним з найбагатших музикантів у світі.
Пол Маккартні зацікавився йогою у 60 років / Фото ciudad
Маккартні почав шукати стабільність у 60 років – тоді відкрив для себе йогу.
У моменти божевілля медитація допомогла мені знайти моменти спокою, і я хотів би думати, що це допоможе забезпечити молодим людям тихий притулок в не дуже тихому світі,
– заявив Маккартні.
Він порадив своїм шанувальникам практикувати йогу, адже йога, за його словами, зміцнює людину зсередини.
Опра Вінфрі
Вінфрі – американська ведуча ток-шоу, актриса, телевізійний продюсер. Її вважають найвпливовішою жінкою у світі з капіталом 2,6 мільярда доларів США.
Опра Вінфрі – одна з найвпливовіших жінок світу / Фото cosmopolitanme
Опра є прихильником трансцендентальної медитації.
Що таке трансцендентальна медитація?Це проста, природна техніка. Вона не вимагає зайвих зусиль та займає лише 15 – 20 хвилин вранці та ввечері. При цьому людина сидить у зручній позі, з заплющеними очима. У такий спосіб свідомість людини заспокоюється.
За словами Вінфрі, медитація допомагає їй зв'язатися з Богом. Телеведуча медитує по 20 хвилин та робить це двічі на день.
Вінфрі навіть на власних ток-шоу говорить про те, що медитація допомагає їй знайти баланс між розумом і тілом та отримати гарне самопочуття.
Я відчуваю себе наповненою надії, почуття задоволення і глибокої радості,
– запевнила Вінфрі.
Ратан Тата
Ратан Тата – ексголова Tata Sons, індійський промисловець, бізнесмен та інвестор. Його чистий капітал – 1 мільярд доларів.
Ратан Тата / Фото financialexpress
Тата регулярно практикує йогу. Він тренувався під керівництвом Бхарат Тхакура – відомого художнього гуру йоги. За словами Тати, навіть у віці 81 року йога підтримує його у формі.
Вілліан Клей Форд-молодший
Американський бізнесмен і виконавчий голова Ford Motor Company має чистий капітал у 1,35 мільярда доларів.
Вілліан Клей Форд-молодший за допомогою йоги бореться з станом під час банкрутства / Фото peoples
Форд – величезний прихильник медитації. Він впевнений, що саме медитація навчила його співчуттю. За словами Форда, медитація допомогла йому пережити кілька років банкрутства.
Мільярдер також зробив заняття йогою у його компанії обов'язковими, аби його співробітники могли залишатися спокійними і продуктивними.
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Марк Беніофф
Цей підприємець – засновник і генеральний директор SalesForce. Його чистий капітал оцінюють у 6,4 мільярда доларів.
Марк Беніофф / Фото kyky.org
Марк почав практикувати медитацію, коли отримував стрес на роботі в Oracle. Він стверджує, що носить духовну природу і є шанувальником Далай-лами, йоги і медитації. Він також організував кімнати для медитації в своїх офісах. Двічі в тиждень його співробітники займаються йогою.
Руперт Мердок
Руперт Мердок – американський медіамагнат австралійського походження і генеральний директор News Corp. Його чистий капітал оцінюють у 21,5 мільярда доларів.
Руперт Мердок / Фото mddailyrecord
Мердок практикує трансцендентну медитацію. У такий спосіб він також знижує рівень стресу і заспокоюється.
Рей Даліо
Він є засновником і генеральним директором Bridgewater Associates – найбільшого в світі гедж-фонду. Його чистий капітал становить 18,4 мільярда доларів США. Даліо – на 79 місці в списку найбагатших людей в світі.
Рей Даліо досяг успіху завдяки медитації / Фото Summit via Sportsfile
Рей медитує понад 40 років. Він вважає, до досяг успіху саме завдяки цьому заняттю.
Медитація, за словами Даліо, відкрила його розум, зробила його зосередженим, творчим і підвищила його розумову активність.
Білл Гросс
Цей мільярдер є співзасновником найбільшої глобальної компанії Pacific Investment Management Co. Він має чистий капітал, який оцінюють у 1,5 мільярда доларів.
Білл Гросс регулярно займається йогою / Фото chaslaupiastsiuk
Білл Гросс – завзятий практик йоги.
Після 3 годин роботи я займаюся йогою годину,
– розповів Гросс.
Він запевнив, що ця практика допомагає йому отримати інвестиційні ідеї.
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Деніел Леб
Деніел Леб – засновник і генеральний директор нью-йоркського гедж-фонду Third Point. Його чистий капітал – 3,2 мільярда доларів.
Деніел Леб займається йогою 6 разів на тиждень / Фото 2019-god.com
Леб регулярно практикує аштанга йогу.
Що таке аштанга йога?Цей стиль занять відрізняється від інших своєю структурою та дисципліною. Її практикують 6 днів на тиждень, однак не початківці – до такої кількості необхідно дійти поступово. Зазвичай починають хоча б із 3 разів на тиждень. Всі асани виконуються тільки в певній послідовності.
За словами мільярдера, йога допомогла йому керувати своїм розумом, приймати рішення і долати складні позиції і дискомфорт.
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