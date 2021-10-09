Часто в бізнесі потрібно застосовувати різні додатки, щоб покращити ефективність роботи. Бізнес 24 розкаже про зручні сервіси, які допоможуть швидко розв’язати проблеми.

Перелік цих додатків допоможуть вам краще управляти проєктами, вести особисті записи, створювати конференції. Ви точно чули про Zoom і те, як застосунок спростив життя багатьом працівникам. Отож переглядайте та обирайте для себе найкращий, або декілька водночас.

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10 корисних програм для ведення бізнесу

Miro

Онлайн-дошка, яку можна використовувати для візуальних записів.

Як працює застосунок Miro: дивіться відео

RescueTime

Допоможе вам автоматично зробити звіт про те, скільки часу ви витрачаєте на пошук інформації на інших сайтах чи програмах.

Як працює застосунок RescueTime: дивіться відео

Evernote

За допомогою цього додатку ви можете робити записи, створювати робочий план чи складати список завдань.

Як працює застосунок Evernote: дивіться відео

OmniFocus

Ця програма створює списки завдань із зазначенням дедлайну, пріоритетності.

Як працює застосунок OmniFocus: дивіться відео

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Trello

Тут можна запрошувати учасників, ділилися думками, створювати вкладення, обмінюватися інформацією.

Як працює застосунок Trello: дивіться відео

Zoom

Найпопулярніша програма в період пандемії для проведення онлайн-конференцій різної тривалості.

Як працює застосунок Zoom: дивіться відео

Kanbanflow

За допомогою цього застосунку ви зможете планувати свій робочий процес в компанії. Вона контролює виконання завдання, завантажує документи, фото, відстежувати плани.

Як працює застосунок Kanbanflow: дивіться відео

Slack

Програма корпоративного відеозв’язку. Тут можна створювати конференції чи проводити приватні розмови зі співробітниками.

Як працює застосунок Slack: дивіться відео

Asana

Допомагає створювати завдання для робітників та чітко окреслювати терміни виконання, створювати окремі проєкти та обмінюватися фото та відео.

Як працює застосунок Asana: дивіться відео

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Вчасно

Це сервіс електронного документообігу. Останнім часом дуже популярним серед українців. Дозволяє зберігати документи та електронний підпис.

Огляд додатку "Вчасно": дивіться відео