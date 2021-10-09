Перелік цих додатків допоможуть вам краще управляти проєктами, вести особисті записи, створювати конференції. Ви точно чули про Zoom і те, як застосунок спростив життя багатьом працівникам. Отож переглядайте та обирайте для себе найкращий, або декілька водночас.
Зверніть увагу Як організувати промокампанію на раз-два-три: легко, швидко, влучно
10 корисних програм для ведення бізнесу
Miro
Онлайн-дошка, яку можна використовувати для візуальних записів.
Як працює застосунок Miro: дивіться відео
RescueTime
Допоможе вам автоматично зробити звіт про те, скільки часу ви витрачаєте на пошук інформації на інших сайтах чи програмах.
Як працює застосунок RescueTime: дивіться відео
Evernote
За допомогою цього додатку ви можете робити записи, створювати робочий план чи складати список завдань.
Як працює застосунок Evernote: дивіться відео
OmniFocus
Ця програма створює списки завдань із зазначенням дедлайну, пріоритетності.
Як працює застосунок OmniFocus: дивіться відео
Читайте ще У "Новій пошті" розповіли, коли планують запуск власної авіакомпанії Supernova Airlines
Trello
Тут можна запрошувати учасників, ділилися думками, створювати вкладення, обмінюватися інформацією.
Як працює застосунок Trello: дивіться відео
Zoom
Найпопулярніша програма в період пандемії для проведення онлайн-конференцій різної тривалості.
Як працює застосунок Zoom: дивіться відео
Kanbanflow
За допомогою цього застосунку ви зможете планувати свій робочий процес в компанії. Вона контролює виконання завдання, завантажує документи, фото, відстежувати плани.
Як працює застосунок Kanbanflow: дивіться відео
Slack
Програма корпоративного відеозв’язку. Тут можна створювати конференції чи проводити приватні розмови зі співробітниками.
Як працює застосунок Slack: дивіться відео
Asana
Допомагає створювати завдання для робітників та чітко окреслювати терміни виконання, створювати окремі проєкти та обмінюватися фото та відео.
Як працює застосунок Asana: дивіться відео
Цікаво Як працює перша екосистема штучного інтелекту й машинного навчання в Україні
Вчасно
Це сервіс електронного документообігу. Останнім часом дуже популярним серед українців. Дозволяє зберігати документи та електронний підпис.
Огляд додатку "Вчасно": дивіться відео