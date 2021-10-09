Перелік цих додатків допоможуть вам краще управляти проєктами, вести особисті записи, створювати конференції. Ви точно чули про Zoom і те, як застосунок спростив життя багатьом працівникам. Отож переглядайте та обирайте для себе найкращий, або декілька водночас.

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10 корисних програм для ведення бізнесу

Miro

Онлайн-дошка, яку можна використовувати для візуальних записів.

Як працює застосунок Miro: дивіться відео

RescueTime

Допоможе вам автоматично зробити звіт про те, скільки часу ви витрачаєте на пошук інформації на інших сайтах чи програмах.

Як працює застосунок RescueTime: дивіться відео

Evernote

За допомогою цього додатку ви можете робити записи, створювати робочий план чи складати список завдань.

Як працює застосунок Evernote: дивіться відео

OmniFocus

Ця програма створює списки завдань із зазначенням дедлайну, пріоритетності.

Як працює застосунок OmniFocus: дивіться відео

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Trello

Тут можна запрошувати учасників, ділилися думками, створювати вкладення, обмінюватися інформацією.

Як працює застосунок Trello: дивіться відео

Zoom

Найпопулярніша програма в період пандемії для проведення онлайн-конференцій різної тривалості.

Як працює застосунок Zoom: дивіться відео

Kanbanflow

За допомогою цього застосунку ви зможете планувати свій робочий процес в компанії. Вона контролює виконання завдання, завантажує документи, фото, відстежувати плани.

Як працює застосунок Kanbanflow: дивіться відео

Slack

Програма корпоративного відеозв’язку. Тут можна створювати конференції чи проводити приватні розмови зі співробітниками.

Як працює застосунок Slack: дивіться відео

Asana

Допомагає створювати завдання для робітників та чітко окреслювати терміни виконання, створювати окремі проєкти та обмінюватися фото та відео.

Як працює застосунок Asana: дивіться відео

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Вчасно

Це сервіс електронного документообігу. Останнім часом дуже популярним серед українців. Дозволяє зберігати документи та електронний підпис.

Огляд додатку "Вчасно": дивіться відео