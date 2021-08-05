10 доларів за відбиток долоні: плюси та мінуси заманливої пропозиції відомого бренду
Джерело:Entrepreneur
Минулого року Amazon представив свій новий біометричний сканер відбитків долонь Amazon One. Систему було створену компанією для того, щоб клієнти могли оплачувати товари в супермаркетах за допомогою відбитку долоні.
Біометричний пристрій сканує унікальні характеристики вашої руки, а також підшкірні візерунки, такі як вени, щоб створити ваш унікальний електронний підпис. На сьогодні ця система діє лише у деяких містах США, але світовий лідер ритейлінгу компанія Amazon має значні апетити до просування цієї технології у цілому світі.
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Саме тому у компанії вирішили фінансово простимулювати клієнтів на те, аби вони зареєстрували власний відбиток долоні для подальшого використання її під час оплати товарів та послуг
10 доларів кожному, хто зареєструє власну долоню у системі Amazon, будуть нараховані на бонусний рахунок клієнта.
Дані клієнтів захищені, це додатковий захист у часи пандемії COVID-19, – пояснення Amazon
Наразі повністю не зрозуміло як компанія буде використовувати та захищати ці біометричні дані.
Адже, у відповідь на зазначені вище запитання, в Amazon лише пояснили, що при використанні біометрії застосовують різноманітні фільтри безпеки. Відбиток пальця чи долоні клієнта не зберігається безпосередньо у сканувальному пристрої, а відправляється у захищені хмарні сховища для подальшого зберігання та використання в разі потреби.
Також у компанії пояснюють, що нібито після прив'язки долоні до акаунту Amazon, алгоритм клієнтської програми отримує більше доступу до речей, які купує клієнт, його розпорядку дня, смаків та вподобань. А це, на думку компанії, дозволяє програмі генерувати найкращі рекомендації для клієнта в різних сферах.
Amazon наголошує на тому, що ця система насамперед спрямована на захист здоров'я клієнтів у часи пандемії COVID-19 як швидка, зручна та безконтактна альтернатива звичним способам автентифікації та оплати.
Amazon гарантуючи безпечність сервісу, стверджує, що клієнт може в будь-який момент видалити свої дані. Також у компанії запевняють у тому, що дані клієнта автоматично стираються, якщо протягом двох років не було зафіксованої клієнтської активності.
Скептичні відгуки експертів, сумніви у збереженні конфіденційності
Користувачі скептично поставились до пропозиції Amazon. Багато питань також виникає у питанні порядку збереження та захисту даних, які будуть зібрані компанією.
Багато хто вказує на потенційні ризики витоку конфіденційних даних, що може мати негативні наслідки для клієнтів, які вирішили довірити компанії Amazon відбитки власних долонь.
Експерти з кібербезпеки не вважають, що доведення біометрії до такого рівня – хороша ідея.
Антиутопічне майбутнє з наукової фантастики вже настало. Жахливо, що Amazon просить людей продавати своє тіло, але ще страшніше те, що люди роблять це за таку низьку ціну,
– коментує Альберт Фокс Кан, виконавчий директор нью-йоркського проєкту з кібербезпеки в TechCrunch
Amazon вже потрапляла у скандали щодо неправомірного використання даних користувачів
Слід наголосити, що компанія Amazon вже неодноразова стикалась із судовими позовами щодо діяльності подібного роду систем. Йдеться про технологію розпізнавання осіб, дані користувачів з якої компанія продавала поліції та правоохоронним органам
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Показники безпеки користувачів у компанії не вселяють особливої довіри тому, попри обіцянки їх безпечного зберігання та правомірного використання, експерти не радять користувачам вводити до системи Amazon ще більше особистих даних.