Біометричний пристрій сканує унікальні характеристики вашої руки, а також підшкірні візерунки, такі як вени, щоб створити ваш унікальний електронний підпис. На сьогодні ця система діє лише у деяких містах США, але світовий лідер ритейлінгу компанія Amazon має значні апетити до просування цієї технології у цілому світі.

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Саме тому у компанії вирішили фінансово простимулювати клієнтів на те, аби вони зареєстрували власний відбиток долоні для подальшого використання її під час оплати товарів та послуг

10 доларів кожному, хто зареєструє власну долоню у системі Amazon, будуть нараховані на бонусний рахунок клієнта.

Дані клієнтів захищені, це додатковий захист у часи пандемії COVID-19, – пояснення Amazon

Наразі повністю не зрозуміло як компанія буде використовувати та захищати ці біометричні дані.

Адже, у відповідь на зазначені вище запитання, в Amazon лише пояснили, що при використанні біометрії застосовують різноманітні фільтри безпеки. Відбиток пальця чи долоні клієнта не зберігається безпосередньо у сканувальному пристрої, а відправляється у захищені хмарні сховища для подальшого зберігання та використання в разі потреби.

У Amazon гарантують конфіденційність даних клієнтів / Фото Unsplash

Також у компанії пояснюють, що нібито після прив'язки долоні до акаунту Amazon, алгоритм клієнтської програми отримує більше доступу до речей, які купує клієнт, його розпорядку дня, смаків та вподобань. А це, на думку компанії, дозволяє програмі генерувати найкращі рекомендації для клієнта в різних сферах.

Amazon наголошує на тому, що ця система насамперед спрямована на захист здоров'я клієнтів у часи пандемії COVID-19 як швидка, зручна та безконтактна альтернатива звичним способам автентифікації та оплати.

Amazon гарантуючи безпечність сервісу, стверджує, що клієнт може в будь-який момент видалити свої дані. Також у компанії запевняють у тому, що дані клієнта автоматично стираються, якщо протягом двох років не було зафіксованої клієнтської активності.

Скептичні відгуки експертів, сумніви у збереженні конфіденційності

Користувачі скептично поставились до пропозиції Amazon. Багато питань також виникає у питанні порядку збереження та захисту даних, які будуть зібрані компанією.

Пропозиція Amazon надати ще більше особистих даних викликає занепокоєння / Фото Unsplash

Багато хто вказує на потенційні ризики витоку конфіденційних даних, що може мати негативні наслідки для клієнтів, які вирішили довірити компанії Amazon відбитки власних долонь.

Експерти з кібербезпеки не вважають, що доведення біометрії до такого рівня – хороша ідея.

Антиутопічне майбутнє з наукової фантастики вже настало. Жахливо, що Amazon просить людей продавати своє тіло, але ще страшніше те, що люди роблять це за таку низьку ціну,

– коментує Альберт Фокс Кан, виконавчий директор нью-йоркського проєкту з кібербезпеки в TechCrunch

Amazon вже потрапляла у скандали щодо неправомірного використання даних користувачів

Слід наголосити, що компанія Amazon вже неодноразова стикалась із судовими позовами щодо діяльності подібного роду систем. Йдеться про технологію розпізнавання осіб, дані користувачів з якої компанія продавала поліції та правоохоронним органам

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Показники безпеки користувачів у компанії не вселяють особливої ​​довіри тому, попри обіцянки їх безпечного зберігання та правомірного використання, експерти не радять користувачам вводити до системи Amazon ще більше особистих даних.