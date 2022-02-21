З 1 квітня в Україні запрацюють електронні ТТН

З 1 квітня цього року в Україні запрацюють в тестовому режимі електронні товарно-транспортні накладні (ТТН). У Мінінфраструктури вважають, що таке нововведення допоможе заощадити десятки мільйонів гривень.

Що зміниться з 1 квітня

З 1 квітня учасники ринку вантажних перевезень зможуть реєструвати електронні ТТН та обмінюватися ними як юридично значущими документами в єдиній системі. За попередніми розрахунками, проєкт заощадить 90% часу та понад 500 мільйонів гривень на друкуванні та надсиланні ТТН, згідно з підрахунками Мінінфраструктури.

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Скільки триватиме тестовий режим

Тестовий режим триватиме до 1 серпня, адже саме тоді електронні накладні стануть обов'язковими. Передбачається, що за цей час не лише бізнес зможе підготуватись до нововведень, але й у міністерстві матимуть час, щоб визначити недоліки та внести корективи в систему.

Як створити електронну ТТН

Щоб створювати накладні, підприємці можуть обрати для співпраці будь-якого провайдера, що пройшов сертифікацію. Також у міністерстві підкреслили, що забезпечуватимуть інтероперабельність системи.

Незалежно від того, з яким провайдером працюватиме вантажовідправник, вантажоодержувач, перевізник – дані е-ТТН будуть синхронізуватися через систему і стануть доступними для всіх сторін, навіть якщо у кожної з них інший провайдер,

– пояснили в міністерстві.

Зараз у Мінінфраструктури розробляють ціни на використання е-ТТН і готові обговорювати їх з провайдерами та користувачами. Під час тестового періоду створення накладних у системі буде безоплатним.