Кошти надійдуть на спеціальну картку, яку потрібно відкрити в одному з шести банків-партнерів ініціативи. Витратити гроші громадяни зможуть на послуги й товари окремих категорій та окремих підприємств, що відповідають умовам програми "єПідтримка".
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Як бізнесу стати учасником "єПідтримка"
Для того, щоб українці змогли оплачувати ваші послуги або товари через картку "єПідтримка", у вас має бути:
- POS-термінал;
- присвоєний один із МСС-кодів, що вказані в умовах програми.
Бізнес повинен здійснювати діяльність бодай за одним із таких МСС-кодів:
|Галузь діяльності
|Коди
|Культура
|5942, 7832, 7922, 7929, 7991
|Пасажирські внутрішні перевезення (залізничний та авіатранспорт)
|4112, 4511
|Фізична культура і спорт
|7941, 7997
Як дізнатись, чи маєте ви необхідний МСС-код
МСС-код вказаний у чеках оплат, що здійснюються через POS-термінал. Крім того, код можна дізнатись у банку, який надає вам послуги еквайрингу (можливість безготівкової оплати).
На що громадяни можуть витратити кошти за програмою "єПідтримка" / Скриншот сайту Мінцифри
Чому оплата не здійснюється
Оплата може не пройти, якщо ваш бізнес не має відповідного МСС-коду або ж її здійснюють на рахунок юридичної особи з чорного списку.
Як отримати оплату з картки "єПідтримка" від клієнта через інтернет
У Мінцифри пояснюють, що процедура у такому випадку стандартна: потрібно мати договір інтернет-еквайрингу, інтегрований у сайт або застосунок. POS-термінал має бути робочим, а МСС-код – збігатися з одним із кодів, передбачених програмою.
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Важливі нюанси
- Якщо вартість товару або послуги вашого бізнесу перевищує 1 тисячу гривень, оплату можна розбити на дві частини: стягнути лімітовану тисячу з картки "єПідтримка", а решту – з іншого рахунку клієнта.
- Придбаний за пільгові кошти товар (або не надану або надану неякісно послугу) клієнти мають право повернути. Продавець повертає гроші так, як і стягував – безготівково, на картку програми "єПідтримка".
- Повідомити клієнтів про те, що ви приймаєте оплату коштами "єПідтримка" можна за допомогою спеціальних наліпок, постерів та віджетів від Мінцифри, доступних за посиланням.
- Скористатись пільговою тисячею гривень українці можуть впродовж 4 місяців з дня зарахування.
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